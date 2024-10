Sunwoda Energy sichert sich einen Platz auf der BNEF-Energiespeicher-Tier-1-Liste für das 4. Quartal 2024

SHENZHEN, China, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Anbieter für umfassende Energiespeicherlösungen Sunwoda Energy hat sich einen Platz auf der der Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Energy Storage Tier-1-Liste für das 4. Quartal 2024. Die BNEF-Tier-1-Liste ist weltweit für ihre glaubwürdige Branchenforschung mit strengen Kriterien für Innovation, Marktwirkung, finanzielle Stabilität und Projekterfolg anerkannt. Sunwoda Energy ist für seine zuverlässigen Energiespeicherprodukte, seine stabilen globalen Projekte und sein starkes finanzielles Fundament bekannt und zeichnet sich unter den globalen Herstellern aus, was seinen Status als vertrauenswürdiger Energiepartner festigt.

Branchenweite Lösungen für die Energiespeicherung

Sunwoda Energy zeichnet sich als Anbieter umfassender Energiespeicher aus und profitiert dabei von 30 Jahren Innovation der Sunwoda Group. Es überwacht die gesamte Lieferkette, von Batteriezellen und Batteriemanagementsystemen (BMS) bis hin zu Energiemanagementsystemen (EMS), Systemintegration und digitalen Plattformen, einschließlich Forschung, Produktion und Wartung. Darüber hinaus hängt der Erfolg von Sunwoda Energy von der firmeneigenen Energiespeicherzellentechnologie ab, die von 72 Ah bis über 600 Ah reicht. Mit einer Energiedichte von mehr als 6,9 MWh ist diese Innovation branchenführend und treibt die Energiespeicherung in neue Bereiche der Effizienz und Skalierbarkeit.

Unterstützung einer nachhaltigen Energiezukunft über alle Szenarien hinweg

Erwähnenswert ist auch, dass Sunwoda Energy innovative, qualitativ hochwertige Lösungen anbietet, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind. Sein Angebot umfasst fünf Schlüsselbereiche: Speicherung im Versorgungsmaßstab, gewerbliche und industrielle Speicherung, Speicherung in Privathaushalten, Netzenergie und kohlenstofffreie Industrieparks. Mit über 100 Produktlösungen für 30 Szenarien hat sich Sunwoda Energy zu einem der vielseitigsten Akteure in diesem Bereich entwickelt. Im August 2024 verfügte Sunwoda Energy über eine kumulierte installierte Kapazität von mehr als 16 GWh an Energiespeichersystemen (ESS), die in über 100 Ländern und Regionen weltweit betrieben werden.

Technologischen Fortschritts fördern für eine sichere Zukunft

Durch die Steigerung der F&E-Investitionen bleibt Sunwoda Energy ein Technologieführer, der Systeme mit hoher Kapazität und anpassungsfähige Ladelösungen anbietet. Das Unternehmen arbeitet mit einigen Fortune-500-Unternehmen zusammen und gewährleistet durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem von der Beschaffung bis zur Bereitstellung Sicherheit auf höchstem Niveau.

Angesichts der weltweiten Energiewende hin zu umweltfreundlicheren Energiequellen ist Sunwoda Energy gut positioniert, um eine Vorreiterrolle einzunehmen. Das Unternehmen baut seine internationale Präsenz mit beachtlichen Projekten in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien und Australien aus. Die Kernkompetenzen des Unternehmens in den Bereichen der vollständigen Integration der Lieferkette, Produktinnovation und globale Marktpräsenz sind entscheidende Faktoren bei der Unterstützung dieses Übergangs.

