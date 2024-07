Sunwoda na veletrhu Intersolar 2024: podpora ekologického rozvoje Evropy udržitelným skladováním energie a rozvržením průmyslového řetězce

MNICHOV, 23. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Sunwoda představila na veletrhu Intersolar Europe 2024 svá integrovaná řešení pro skladování energie i způsob, jakým její průmyslový řetězec podporuje rozvoj zelené energie v Evropě.

Řešení pro udržitelné skladování energie

Specialisté na systémy skladování energie (energy storage systems, ESS) ze společnosti Sunwoda, Eugen Budjugin a Steven Wang, přednesli v rámci veletrhu informativní prezentace. Ve svých vystoupeních představili systémy All in One, SunESS Power a řady Oasis pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace, a znovu tak podtrhli důraz, který společnost klade na udržitelnost ESS a bezpečnost v odvětví. Nové systémy nabízejí díky hladké integraci s předními měniči a příslušenstvím možnost sestavovat ekosystémy FV+skladování energie či FV+skladování+EV, čímž podporují globální energetickou transformaci z perspektivy uživatele.

S ohledem na klíčový problém bezpečnosti představila společnost Sunwoda také nové 5MWh kapalinou chlazené bateriové úložiště (battery storage system, BESS), 625Ah články a desetimetrové mobilní úložiště v podobě vozidla pro užitkové scénáře a mobilní skladování energie s největší kapacitou na světě k roku 2024. Tato řešení jsou vybavena hned několika mechanismy prevence tepelného zhroucení, které zajišťují bezpečnost a stabilitu při výrobě a přenosu energie i ve scénářích nouzového napájení.

Udržitelné uspořádání průmyslového řetězce

O závazku společnosti Sunwoda vůči celému průmyslovému řetězci skladování energie svědčí její kapitálové investice na poli surovin, správy velkých dat v oblasti baterií, či kaskádového využití a recyklace baterií. Prostřednictvím spolupráce s partnery usiluje společnost Sunwoda o technologický průlom, který by podpořil úspory energie a snížení uhlíkových emisí v celém průmyslovém řetězci.

Začátkem letošního roku zahájila společnost Sunwoda v provincii Šan-tung inteligentní výrobní projekt na recyklaci lithiových baterií a skladování energie o kapacitě 100.000 tun. Tento projekt zahrnuje celý proces recyklace a opětovného použití lithiových baterií, tedy jejich sběr, demontáž, třídění, zpracování, rafinaci a získávání využitelných materiálů pro výrobu baterií z vyřazených kusů. Z lithiových baterií lze účinně získat cenné materiály, jako je lithium, kobalt a nikl, jejichž recyklace omezuje plýtvání zdroji a znečištění životního prostředí a přispívá ke snížení závislosti na surovinách.

Společnost Sunwoda realizovala projekty ve více než 100 zemích světa a její kumulovaná instalovaná kapacita ESS ke květnu 2024 činila 13,55 GWh. Díky svému téměř 30letému zaměření na oblast nové energetiky vytvořila společnost Sunwoda komplexní průmyslovou strukturu, která zahrnuje vstupní suroviny pro výrobu baterií (upstream), systémy pro skladování energie a recyklaci baterií. Společnost se vytrvale zasazuje o ochranu životního prostředí v průběhu celého životního cyklu systémů pro skladování energie, čímž podporuje energetickou transformaci a rozvoj v Evropě i ve světě.

O společnosti Sunwoda Energy

Společnost Sunwoda Energy se jako dceřiná společnost skupiny Sunwoda Group specializuje na komplexní řešení pro skladování energie, včetně síťové energie, systémů skladování energie (ESS) pro domácí, komerční a průmyslové (C&I) i komunální využití a inteligentních energetických řešení. Společnost rovněž nabízí integraci zdrojů, sítí, zátěže a úložiště a cloudu (Source-Grid-Load-Storage-Cloud), přičemž její obchodní model pokrývá prodej, investice, výstavbu i provoz v průběhu celého životního cyklu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2445551/Sunwoda_Energy_Intersolar_Europe_2024.jpg