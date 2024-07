Sunwoda wspiera ekologiczny rozwój Europy oferując zrównoważone rozwiązania do magazynowania energii i model łańcucha przemysłowego podczas targów Intersolar Europe 2024

MONACHIUM, 23 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2024, marka Sunwoda przestawia swoje zintegrowane rozwiązania do magazynowania energii i prezentuje w jaki sposób jej łańcuch przemysłowy wspiera rozwój zielonej energetyki w Europie.

Zrównoważone rozwiązania do magazynowania energii

Eksperci w zakresie magazynowania energii reprezentujący firmę Sunwoda, Eugen Budjugin i Steven Wang, przygotowali pouczające prezentacje. Podkreślili zaangażowanie firmy w dostarczenie zrównoważonych rozwiązań do magazynowania energii i bezpieczeństwo branży, poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu SunESS Power i linii produktów Oasis do zastosowań w obiektach mieszkalnych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Systemy te bezproblemowo integrują się z czołowymi falownikami i akcesoriami, umożliwiając obsługę instalacji PV + magazynu energii oraz PV + magazynu energii + ekosystemu do ładowania pojazdów elektrycznych, tym samym ułatwiając globalną transformację energetyczną z perspektywy użytkownika.

Uznając bezpieczeństwo za jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania, firma Sunwoda zaprezentowała swój bateryjny system magazynowania energii (BESS) 5MWh wyposażony w układ chłodzenia cieczą, ogniwa 625 Ah i 10-metrowy pojazd pełniący funkcję mobilnego magazynu energii o największej pojemności w 2024 r. do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej i na potrzeby mobilnego zasilania. Rozwiązania te wyposażone są w szereg mechanizmów zapobiegania niestabilności cieplnej, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność generowania i przesyłania energii, oraz awaryjnego zasilania.

Zrównoważony łańcuch przemysłowy

Zaangażowanie marki Sunwoda w cały łańcuch przemysłu magazynowania energii jest wyraźnie widoczny w inwestycjach kapitałowych w surowce, zarządzanie dużymi zbiorami danych (big data) dot. baterii, eksploatację akumulatorów w sposób kaskadowy i recykling. Dzięki współpracy z partnerami, Sunwoda dąży do opracowania przełomowych rozwiązań technologicznych w celu promowania oszczędnego zużycia energii i ograniczenia emisji CO 2 w ramach całego łańcucha przemysłowego.

Na początku roku firma Sunwoda uruchomiła projekt obejmujący recykling 100 000 ton baterii litowych i inteligentną produkcję magazynów energii w prowincji Shandong. Projekt ten obejmuje cały proces recyklingu i ponownego wykorzystania baterii litowych, począwszy od ich pozyskania, poprzez demontaż, sortowanie, przetwarzanie, oczyszczenie i wytwarzanie surowców do produkcji baterii ze zużytych produktów. Cenne surowce, jak lit, kobalt i nikiel mogą być skutecznie odzyskiwane z baterii litowych, ograniczając ilość odpadów i zanieczyszczenie środowiska, i przyczyniając się do mniejszej zależności od surowców.

Przy łącznej zainstalowanej mocy 13,55 GWh według stanu na maj 2024 r., firma Sunwoda zrealizowała projekty w ponad 100 krajach. Koncentrując się na sektorze nowej energii przez blisko 30 lat, marka Sunwoda zbudowała kompleksowy model działalności przemysłowej, który obejmuje surowce do produkcji baterii, systemy magazynowania energii i recykling baterii. Firma nie rezygnuje ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego w ramach całego cyklu życia systemów magazynowania energii, przyczyniając się do transformacji energetycznej i rozwoju tego sektora w Europie i w innych częściach świata.

Sunwoda Energy

Jako spółka zależna Sunwoda Group, firma Sunwoda Energy specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach do magazynowania energii, obejmujących sieci energetyczne, systemy magazynowania energii do zastosowań domowych/komercyjnych i przemysłowych/w sektorze użyteczności publicznej, oraz inteligentne rozwiązania energetyczne. Firma również oferuje Integrację Źródła-Sieci-Obciążenia-Magazynu-Chmury (Source-Grid-Load-Storage-Cloud Integration) w ramach modelu biznesowego obejmującego sprzedaż, inwestycje, budowę i eksploatację do końca cyklu życia produktu.

