Sunwoda soutient le développement vert de l'Europe avec des solutions de stockage d'énergie durable et une présentation de la chaîne industrielle à Intersolar Europe 2024

MUNICH, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion d'Intersolar Europe 2024, Sunwoda présente ses solutions intégrées de stockage d'énergie et la manière dont la disposition de sa chaîne industrielle soutient le développement de l'énergie verte en Europe.

Sunwoda Supports Europe’s Green Development with Sustainable Energy Storage Solutions and Industry Chain Layout at Intersolar Europe 2024

Solutions de stockage d'énergie durable

Les experts techniques ESS de Sunwoda, Eugen Budjugin et Steven Wang, ont présenté des exposés instructifs. Ils ont souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de l'ESS durable et de la sécurité dans l'industrie, en présentant le système All in One, SunESS Power, et la série Oasis pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ces systèmes s'intègrent de manière transparente aux onduleurs et accessoires de premier plan, ce qui permet de créer des écosystèmes PV+stockage et PV+stockage+EV, facilitant ainsi la transition énergétique mondiale du point de vue de l'utilisateur.

Reconnaissant que la sécurité est une préoccupation majeure, Sunwoda a dévoilé son BESS à refroidissement liquide de 5 MWh, les cellules de 625 Ah et le véhicule de stockage d'énergie mobile de 10 mètres ayant la plus grande capacité au monde en 2024 pour les applications de stockage d'énergie mobile et d'utilité publique. Ces solutions intègrent de multiples mécanismes de prévention de l'emballement thermique, garantissant la sécurité et la stabilité dans les scénarios de production, de transmission et d'alimentation de secours.

Aménagement durable de la chaîne industrielle

L'engagement de Sunwoda dans l'ensemble de la chaîne industrielle du stockage de l'énergie se manifeste par ses prises de participation dans les domaines des matières premières, de la gestion des données des batteries, de l'utilisation en cascade des batteries et du recyclage. En collaborant avec des partenaires, Sunwoda cherche à réaliser des percées technologiques afin de promouvoir les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne industrielle.

Au début de cette année, Sunwoda a mis en place un projet de fabrication intelligente de recyclage de batteries au lithium et de stockage d'énergie d'une capacité de 100 000 tonnes dans la province de Shandong. Ce projet englobe l'ensemble du processus de recyclage et de réutilisation des piles au lithium, depuis la collecte, le désassemblage, le tri, le traitement, l'affinage et la fabrication de matériaux pour piles à partir de piles usagées. Des matériaux précieux, tels que le lithium, le cobalt et le nickel, peuvent être récupérés efficacement à partir des piles au lithium, ce qui réduit le gaspillage des ressources et la pollution de l'environnement, et contribue à réduire la dépendance à l'égard des matières premières.

Avec une capacité installée ESS cumulée de 13,55 GWh en mai 2024, Sunwoda a réalisé des projets dans plus de 100 pays. Avec près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des nouvelles énergies, Sunwoda a mis en place une structure industrielle complète qui couvre les matières premières des batteries en amont, les systèmes de stockage de l'énergie et le recyclage des batteries. L'entreprise reste attachée à la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie des systèmes de stockage d'énergie, favorisant ainsi la transition énergétique et le développement en Europe et au-delà.

À propos de Sunwoda Energy

Filiale du groupe Sunwoda, Sunwoda Energy est spécialisée dans les solutions complètes de stockage de l'énergie, y compris l'énergie de réseau, l'ESS résidentiel/C&I/utilitaire et les solutions d'énergie intelligente. L'entreprise propose également l'intégration Source-Grid-Load-Storage-Cloud, avec un modèle commercial couvrant les ventes, l'investissement, la construction et l'exploitation tout au long du cycle de vie.

CONTACT : Zeng Edward, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2445551/Sunwoda_Energy_Intersolar_Europe_2024.jpg