Sunwoda prezentuje na veľtrhu Intersolar Europe 2024 podporu ekologického rozvoja Európy udržateľnými riešeniami skladovania energie a koncepciou priemyselného reťazca

MNÍCHOV, 23. júla 2024 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2024 predstavuje spoločnosť Sunwoda svoje integrované riešenia skladovania energie a spôsob, akým jej koncepcia priemyselného reťazca podporuje rozvoj zelenej energie v Európe.

Udržateľné riešenia skladovania energie (ESS)

Eugen Budjugin a Steven Wang, technickí experti spoločnosti Sunwoda v oblasti ESS, predniesli informatívne prezentácie. Zdôraznili záväzok spoločnosti k udržateľnému ESS a bezpečnosti v odvetví zavedením systému All in One, SunESS Power a série Oasis pre obytné, obchodné a priemyselné aplikácie. Tieto systémy sa hladko integrujú s poprednými invertormi a príslušenstvom, čo umožňuje ekosystémy PV+skladovanie a PV+skladovanie+EV, čím sa uľahčuje globálna energetická transformácia z hľadiska používateľa.

Spoločnosť Sunwoda si uvedomuje, že bezpečnosť je kľúčová, preto v roku 2024 predstavila systém BESS s kvapalným chladením a kapacitou 5 MWh, články s kapacitou 625 Ah a 10-metrové mobilné zariadenie na uskladnenie energie s najväčšou kapacitou na svete pre úžitkové a mobilné aplikácie skladovania energie. Tieto riešenia zahŕňajú viaceré mechanizmy prevencie tepelných únikov, ktoré zaisťujú bezpečnosť a stabilitu pri výrobe energie, jej prenose a núdzových scenároch napájania.

Udržateľná koncepcia priemyselného reťazca

Záväzok spoločnosti Sunwoda voči celému reťazcu skladovania energie je zrejmý z kapitálových investícií do surovín, správy veľkých dát o batériách, kaskádového využitia batérií a oblastí recyklácie. Spoluprácou s partnermi sa spoločnosť Sunwoda usiluje o technologické objavy na podporu úspor energie a znižovania emisií uhlíka v celom priemyselnom reťazci.

Začiatkom tohto roka spoločnosť Sunwoda založila 100 000-tonový inteligentný výrobný závod na recykláciu lítiových batérií a skladovanie energie v provincii Shandong. Tento projekt zahŕňa celý proces recyklácie a opätovného použitia lítiových batérií, od zberu, demontáže, triedenia, spracovania, rafinácie a výroby materiálov batérií z použitých batérií. Z lítiových batérií je možné efektívne získať cenné materiály, ako sú lítium, kobalt a nikel, čím sa znižuje plytvanie zdrojmi a znečistenie životného prostredia, a zároveň sa prispieva k zníženiu závislosti od nových surovín.

Spoločnosť Sunwoda k máju 2024 dokončila projekty s kumulovanou inštalovanou kapacitou ESS 13,55 GWh vo viac ako 100 krajinách. S takmer 30-ročným pôsobením v odvetví novej energie vytvorila spoločnosť Sunwoda komplexnú priemyselnú koncepciu, ktorá pokrýva suroviny pre batérie, systémy skladovania energie a recykláciu batérií. Spoločnosť je naďalej odhodlaná chrániť životné prostredie počas celého životného cyklu systémov skladovania energie, podporovať energetickú transformáciu a rozvoj v Európe aj mimo nej.

O spoločnosti Sunwoda Energy

Ako dcérska spoločnosť skupiny Sunwoda Group sa spoločnosť Sunwoda Energy špecializuje na komplexné riešenia skladovania energie vrátane sieťovej energie, obytných/komerčných a priemyselných/energetických ESS a inteligentných energetických riešení. Spoločnosť tiež ponúka integráciu Source-Grid-Load-Storage-Cloud, pričom jej obchodný model pokrýva predaj, investície, výstavbu a prevádzku počas celého životného cyklu.

KONTAKT: Zeng Edward, [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2445551/Sunwoda_Energy_Intersolar_Europe_2024.jpg