SUPCON gagne du terrain en Arabie saoudite et dans le Golfe grâce à de récents gains de projets

HANGZHOU, Chine, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), pionnier de l'automatisation des processus et de la transformation numérique en Chine, a annoncé une série de gains de projets à travers l'Arabie saoudite et le Golfe. La société a remporté le projet de solution de suivi de la main-d'œuvre et des actifs par International Maritime Industries (IMI), le plus grand chantier naval à service complet de la région MOAN alimenté par Aramco, Bahri, Lamprell et HHI, suivi du contrat d'instrumentation de Kuwait Oil Company (KOC) et de la solution de sécurité intelligente et de surveillance du site pour le projet de construction de l'académie Aramco.

Ces projets récemment remportés démontrent la capacité de SUPCON à fournir une large gamme de solutions allant de l'instrumentation, de l'automatisation et de l'information à la solution de gestion de haut niveau. La société s'est développée dans la région du Golfe avec une planification et une préparation ambitieuses, en tirant parti des liens économiques de plus en plus forts entre la Chine et l'Arabie saoudite, en particulier dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et de la Route et de la Vision 2023.

La semaine dernière, Alhumam Emad Abdulaziz A, vice-président d'IMI Corporate Services, et Alangari Salem Abdulaziz M, vice-président d'IMI Digitalization & Innovation, ont visité le siège de SUPCON à Hangzhou, en Chine, pour une communication approfondie sur les solutions intelligentes pour les chantiers navals. Au début du mois, la délégation de la Saudi Cloud Computing Company (SCCC) dirigée par le PDG Talal Abdulaziz Albakr a visité le siège de SUPCON pour discuter des solutions de cloud pour les industries verticales. Cette visite faisait suite à un séjour d'une semaine de Nayef AlOtaibi, vice-président de la transformation numérique et directeur numérique d'Aramco, et de sa délégation d'experts. Ces visites annoncent une nouvelle ère de partenariat entre SUPCON et les principaux acteurs d'Arabie saoudite et du Golfe.

SUPCON a cimenté sa position de leader sur le marché de l'automatisation des processus et de la transformation numérique en Chine avec ses produits phares tels que le système de contrôle distribué (DCS), le système instrumenté de sécurité (SIS) et le système exécutif de fabrication (MES). Pour fortifier le leadership du marché, SUPCON lance la campagne 1-3-5 Customer's Value Creation Model (modèle de création de valeur pour le client 1-3-5), qui comprend 1 service industriel à guichet unique, 3 plateformes technologiques de produits et une technologie 5T. Les solides performances financières de l'entreprise en 2022 témoignent de son succès. Selon le rapport annuel 2022 déjà publié, SUPCON a réalisé un revenu d'exploitation de 6,621 milliards de renminbis, soit une augmentation de 46,50 % en glissement annuel.

En 2022, SUPCON a lancé la campagne 1-3-5 Customer's Value Creation Model. 1 : Le service industriel à guichet unique est alimenté par cinq types de services (pièces détachées, spécialistes, solutions, service, ventes) proches des pôles industriels afin de fournir des services complets et accessibles à tout moment. 3 Les trois plateformes technologiques de produits comprennent le nouveau système de contrôle intelligent des opérations et de la gestion (i-OMC), qui assure un fonctionnement autonome intelligent, le système d'exploitation industriel avec un lac de données sécurisé et un écosystème APP ouvert, ainsi que la plateforme Advanced Process Engineering eXpert (APEX) pour une simulation et une modélisation rapides et précises des processus complexes. 5 : La technologie 5T représente la fusion de cinq technologies clés, à savoir la technologie de l'automatisation, la technologie de l'information, la technologie des procédés, la technologie des opérations et la technologie des équipements, qui vise à résoudre les problèmes non résolus dans l'industrie des procédés.

