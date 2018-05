Supermicro anuncia novos sistemas empresariais em escala de nuvem na Cúpula OpenStack de 2018

Essas configurações comprovadas de sistema em nuvem da Supermicro já foram implementadas em todo o leque de ambientes de centros de dados, incluindo provedoras de serviços de nuvem (CSPs – cloud service providers), transmissão contínua (streaming) de mídia, e-commerce, rede social, telecomunicações, semicondutores, OpenStack, inteligência artificial (IA), redes de distribuição de conteúdo (CDN – content delivery networks) e infraestrutura hiperconvergente (HCI – hyper-converged infrastructure). Esses sistemas são otimizados para nuvem com vista à expansão, alto desempenho em densidade máxima e armazenamento definido por software.

"A Supermicro está ajudando as empresas a acelerar seu tempo de implementação ao oferecer configurações comprovadas de sistema de nuvem que já foram implementadas em escala em grandes centros de dados em nuvem", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Para otimização em nível de rack, o Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) da Supermicro gerencia racks de servidores, armazenamento e rede desagregados e está fortemente integrado com outras camadas de software de gerenciamento de centros de dados, como o OpenStack, usando APIs Restful Pod Manager que habilitam a implementação de infraestrutura em nuvem ponta a ponta. Quando habilitado com o RSD 2.1 da Supermicro, nosso sistema de armazenamento NVMe all-flash em 1U com 32 SSDs NVMe hot-swap pode compartilhar até meio petabyte de armazenamento de alto desempenho com até 12 hospedeiros simultaneamente. Esses sistemas de 32 drives já foram implementados em muitos centros de dados, incluindo em uma das mais bem-sucedidas empresas automobilísticas do mundo".

Para aplicações de expansão da nuvem, o último sistema Big Twin em 2U de quatro nós da Supermicro alavanca fontes de alimentação de alta eficiência compartilhadas e grandes ventoinhas de resfriamento compartilhados para reduzir o consumo de energia por nó e também reduzir os custos de C/A do centro de dados, garantindo economias do custo total de propriedade (TCO) substanciais. O SuperServer 6029BT-HNC0R oferece uma plataforma de infraestrutura flexível, custo-eficiente, densa e de fácil manutenção para expandir as implementações em nuvem.

Quando a mais alta densidade e o menor custo são prioridades, o SuperBlade® em 4U da Supermicro com 14 blades de servidor com processador dual Intel® Xeon® Scalable e switches duais de 10G é a melhor opção. Além de economizar espaço no rack, o SuperBlade reduz substancialmente o número de cabos requeridos, tornando fácil implementá-lo e fazer sua manutenção. Com uma interface de gerenciamento aberta, o SuperBlade não é patenteado e fornece o máximo em flexibilidade e economia de custos.

Por último, para armazenamento em nuvem, o servidor de armazenamento em 1U (SSG-6019P-ACR12L) da Supermicro dá suporte a 12 drives de armazenamento hot-swap de 3,5" e quatro NVMe de 7mm de acesso frontal ou SSDs SATA. Ocupando apenas 1U de espaço em rack, esse servidor de armazenamento fornece uma poderosa plataforma de processador dual Intel Xeon Scalable com armazenamento de alta capacidade, perfeito para analítica de dados e aplicações de armazenamento de objeto.

Muitos desses sistemas em escala de nuvem da Supermicro são baseados no chipset C622 da Intel® e vêm como padrão com portas duais integradas de 10G por nó para fornecer desempenho altamente confiável, custo-eficiente, eficiente energeticamente e rede rápida de 10G da Intel. Com suporte para cartões add-on e módulos flexíveis de rede SIOM, esses servidores também podem ser equipados para dar suporte a opções de rede de alta velocidade de 100/40/25G. Visite https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm para obter mais informações.

As soluções de nuvem da Supermicro validadas e testadas com software das principais provedoras de tecnologia de fonte aberta podem ser encontradas em www.supermicro.com.

Exibindo uma amplitude de plataformas para lidar com uma ampla variedade de cargas de trabalho do OpenStack, as exposições da Supermicro incluem o novo JBOF em 1U de 32 drives NVMe all-flash, sistema de armazenamento em 4U de 45 baias top-loading e sistema BigTwin™ em 2U de 4 nós, junto com o novo switch Ethernet SFP28 de 25G e 48 portas e um switch de camada 2 de 1G e 52 portas.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro® (NASDAQ: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através de sua iniciativa "We Keep IT Green®", e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente, disponíveis no mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693836/Super_Micro_Computer_Cloud_Scale.jpg

