Supermicro представляет новые корпоративные системы облачного уровня на конференции OpenStack Summit 2018

Эти надежные облачные системы от Supermicro уже успешно применяются в широком спектре центров обработки данных, в том числе использующихся поставщиками облачных сервисов (CSP), системами потоковой трансляции медийного контента, предприятиями электронной коммерции, социальными сетями, телекоммуникационными компаниями, производителями полупроводников, OpenStack, искусственным интеллектом (ИИ), сетями распространения контента (CDN) и гиперконвергированной инфраструктурой (HCI). Эти системы оптимизированы под облачную среду для нужд масштабирования, обеспечения высокой производительности при максимальной плотности данных и функционирования программно-определяемых хранилищ.

«Supermicro помогает предприятиям ускоренными темпами внедрять технологии в производство, предлагая им проверенные облачные системы, успешно используемые в крупных облачных центрах данных, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - С точки зрения оптимизации на стоечном уровне, технология Supermicro Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) способна управлять дезагрегированными серверами, хранилищами и сетевым оборудованием. Эта технология тесно интегрируется с другим программным обеспечением для управления центрами данных - например, OpenStack, использующим разработческие интерфейсы Restful Pod Manager, обеспечивающие комплексное внедрение облачной инфраструктуры. В сочетании с Supermicro RSD 2.1 наша система хранения данных 1U NVMe на базе флэш-накопителей с 32-мя «горячезаменяемыми» дисками NVMe SSD способна разделять пол-петабайта высокопроизводительной памяти между 12 хостами одновременно. Эти 32-дисковые системы уже успешно применяются многочисленными центрами обработки данных - в том числе, и принадлежащих самым успешным автомобильным компаниям мира».

Для облачных приложений с горизонтальным масштабированием идеально подходят новейшие четырехузловые системы 2U BigTwin от Supermicro. Они используют общие высокоэффективные источники питания и большие вентиляторы охлаждения, которые не только сокращают объемы потребления энергии из расчета на каждый узел, но и уменьшают расходы центров данных на кондиционирование воздуха, тем самым обеспечивая значительную экономию на TCO. Решение SuperServer 6029BT-HNC0R представляет собой гибкую, рентабельную и простую в эксплуатации инфраструктурную платформу с высокой плотностью данных, предназначенную для горизонтально-масштабируемых облачных систем.

Если основными приоритетами для заказчика являются высочайшая плотность данных при малых затратах, лучшим вариантом станет Supermicro 4U SuperBlade® с 14 серверными платами на базе двух процессоров Intel® Xeon® Scalable и двойными коммутаторами 10G. Кроме экономии стоечного пространства этот продукт SuperBlade резко сокращает объем кабельной проводки, необходимой для эксплуатации и технического обслуживания системы. Благодаря открытому интерфейсу управления, SuperBlade не является запатентованным решением и обеспечивает максимальную гибкость и экономию.

И, наконец, для нужд облачного хранения данных, сервер 1U от Supermicro (SSG-6019P-ACR12L) поддерживает 12 «горячезаменяемых» хранилищных дисков 3,5'' и четыре NVMe 7 мм или SATA SSD с фронтальным доступом. Занимая всего одну ячейку в стойке, этот сервер представляет собой мощную платформу с двумя процессорами Intel Xeon Scalable с высокой емкостью памяти, идеально подходящий для аналитики данных и объектного хранения информации.

В основе многих из этих облачных систем Supermicro лежат чипсеты Intel® C622, а сами системы в стандартной комплектации оснащаются интегрированными двойными портами 10G на узел, обеспечивая чрезвычайную надежность, рентабельность, энергоэффективность и быстрое сетевое взаимодействие посредством Intel 10G. Эти серверы с поддержкой расширительных плат и гибких сетевых модулей SIOM от Supermicro могут также оснащаться средствами взаимодействия с высокоскоростными сетевыми модулями 100/40/25G. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm .

Облачные решения Supermicro прошли тестирование с использованием программного обеспечения от ведущих провайдеров технологий с открытым кодом, перечень которых можно найти на www.supermicro.com .

Демонстрируя обширный ряд платформ, оптимизированных под полный спектр рабочих нагрузок OpenStack, экспозиция Supermicro включает новую разработку - 1U JBOF с 32-мя дисками NVMe на базе флэш-накопителей, 45-отсековую систему хранения данных 4U с верхней загрузкой и 4-узловую систему 2U BigTwin™, а также новый 48-портовый Ethernet-коммутатор 25G SFP28 и 52-портовый коммутатор 1G 2-го уровня.

Следите за новостями Supermicro в Facebook и Twitter .

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, BigTwin, SuperBlade, SuperServer, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/693726/Super_Micro_Computer_Cloud_Scale.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com