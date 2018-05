Supermicro annonce de nouveaux systèmes cloud d'entreprise lors de l'OpenStack Summit 2018

Ces configurations éprouvées de système cloud Supermicro ont déjà été déployées dans toute la série d'environnements de centre de données, y compris les fournisseurs de services cloud (CSP), la diffusion en continu, le commerce électronique, les réseaux sociaux, les télécommunications, les semiconducteurs, l'OpenStack, l'intelligence artificielle (IA), les réseaux de fourniture de contenu (CDN) et l'infrastructure hyperconvergée (HCI). Ces systèmes sont optimisés pour le cloud et peuvent être mis à l'échelle et offrir des performances maximales à une densité maximale et un stockage défini par logiciel.

« Supermicro aide les entreprises à réduire leurs délais de déploiement en leur proposant des configurations éprouvées de systèmes cloud qui ont déjà été déployées à l'échelle dans de grands centres de données cloud », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « Pour une optimisation au niveau de l'armoire, Supermicro Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) gère des armoires de serveurs, de stockage et de réseau ventilés et est étroitement intégré à d'autres couches de logiciels de gestion de centre de données, telles que OpenStack faisant appel aux API Restful Pod Manager qui permettent un déploiement d'infrastructure cloud de bout en bout. Utilisé avec Supermicro RSD 2.1, notre système de stockage 1U all-flash NVMe doté de 32 SSD NVMe permutables à chaud partage jusqu'à un demi pétaoctet de stockage haute performance avec jusqu'à 12 hôtes simultanément. Ces systèmes à 32 lecteurs ont déjà été déployés dans de nombreux centres de données, dont l'un des entreprises automobiles les plus performantes au monde. »

Pour les applications cloud de mise à l'échelle, le tout dernier système 2U BigTwin à quatre nœuds de Supermicro fait appel à des alimentations à haut rendement partagées et à de gros ventilateurs de refroidissement partagés afin non seulement de réduire la consommation énergétique par nœud, mais également de réduire les frais de climatisation des centres de données, leur permettant ainsi de réaliser d'importantes économies en termes de coût total de propriété. Le SuperServer 6029BT-HNC0R offre une plateforme d'infrastructure flexible, peu coûteuse, dense et facile à entretenir pour des déploiements cloud de mise à l'échelle.

Lorsque la densité la plus élevée et les coûts les plus bas sont les priorités, SuperBlade® 4U de Supermicro doté de 14 lames de serveur à double processeur Intel® Xeon® Scalable et de deux commutateurs 10G constitue le meilleur choix. En plus d'économiser de l'espace d'armoire, le SuperBlade réduit sensiblement le nombre de câbles nécessaires, ce qui en facilite le déploiement et l'entretien. Avec une interface de gestion ouverte, le SuperBlade n'est pas soumis à des droits de propriété intellectuelle et offre ce qui se fait de mieux en termes de flexibilité et d'économie de coûts.

Enfin, pour le stockage cloud, le serveur de stockage 1U de Supermicro (SSG-6019P-ACR12L) prend en charge 12 lecteurs de stockage 3.5" permutables à chaud et quatre SSD NVMe ou SATA de 7 mm à accès frontal. Occupant à peine 1U d'espace d'armoire, ce serveur de stockage offre une puissante plateforme à double processeur Intel Xeon Scalable avec une haute capacité de stockage, parfaite pour les applications d'analytique de données et de stockage d'objets.

Beaucoup de ces systèmes cloud de Supermicro font appel au jeu de puces Intel® C622 et sont équipés de série de deux ports 10G intégrés par nœud afin d'offrir une performance réseau Intel 10G très fiable, peu coûteuse, peu gourmande en énergie et rapide. Prenant en charge des cartes d'extension et les modules de réseau SIOM flexibles de Supermicro, ces serveurs peuvent également être équipés pour prendre en charge des options de réseau haut débit 100/40/25G. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm.

Découvrez sur www.supermicro.com les solutions cloud de Supermicro validées et éprouvées avec des logiciels des plus grands fournisseurs de technologie libre.

Présentant une multitude de plateformes prenant en charge toute une série de charges de travail OpenStack, parmi les produits que Supermicro exposera figurent le nouveau système de stockage 4U all-flash NVMe à 32 lecteurs 1U JBOF et à 45 baies à chargement par le haut et le système 2U BigTwin™ à 4 nœuds ainsi que le nouveau commutateur Ethernet 25G SFP28 à 48 ports et un commutateur 1G à 52 ports de couche 2.

