Supermicro anuncia nuevos sistemas empresariales en la nube a escala en la Cumbre OpenStack 2018

Estas configuraciones de los sistemas de Supermicro ya han sido implementadas en todo el espectro de entornos de centros de datos, incluidos proveedores de servicios en la nube (CSP), streaming de medios, comercio electrónico, redes sociales, telecomunicaciones, semiconductores, OpenStack, inteligencia artificial (IA), redes de provisión de contenidos (CDN) e infraestructuras hiperconvergentes (HCI). Estos sistemas están optimizados para entornos de la nube a escala, para ofrecer un alto rendimiento con una máxima densidad y proporcionan almacenamiento definido por software.

"Supermicro ayuda a las empresas a acelerar los tiempos de implementación al ofrecer configuraciones de sistemas en la nube que ya han sido implementados a escala en amplios centros de datos en la nube", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Para conseguir una optimización a nivel de rack, la configuración Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) de Supermicro gestiona racks de servidores desagregados, sistemas de almacenamiento y redes, además de estar íntimamente integrado con otras capas de software de gestión de centros de datos como OpenStack, mediante el uso de las API de administración de pod Restful, las cuales permiten la implementación de una infraestructura en la nube de extremo a extremo. "Cuando el sistema RSD 2.1 de Supermicro está habilitado, nuestro sistema de almacenamiento all-flash NVMe en 1U de hasta 32 unidades SSD NVMe puede compartir hasta medio petabyte de almacenamiento de alto rendimiento entre 12 servidores simultáneamente. Estos sistemas de 32 unidades ya han sido implementados en numerosos centros de datos, incluido uno de una de las empresas automovilísticas de mayor éxito en el mundo".

Para aplicaciones en la nube a escala, los últimos sistemas BigTwin en 2U de cuatro nodos de Supermicro aprovechan los alimentadores eléctricos de alto rendimiento compartidos, así como sus ventiladores de refrigeración compartidos no solo para reducir el consumo eléctrico por nodo, sino para recortar los costes de aire acondicionado de los centros de datos al ofrecer notables ahorros en el coste total de propiedad. El SuperServer 6029BT-HNC0R ofrece un sistema flexible, asequible, denso y sencillo para plataformas de infraestructuras de servicio en implementaciones en la nube a escala.

Cuando las prioridades son una elevada densidad y bajo coste, el sistema SuperBlade® de Supermicro en 4U con servidores de hoja que incorporan 14 procesadores duales Intel® Xeon® Scalable y conmutadores duales de 10G son la mejor opción. Además de conseguir ahorros en el espacio de rack, el sistema SuperBlade minimiza en gran medida el número de cables necesarios, lo que lo hace fácil de implementar y mantener. Con su interfaz de gestión abierta, el sistema SuperBlade es una solución comercial que ofrece la mayor flexibilidad posible y ahorros de costes.

En última instancia, para sistemas de almacenamiento en la nube, el servidor de almacenamiento SSG-6019P-ACR12L de Supermicro en 1U admite hasta 12 unidades almacenamiento de 3,5" de intercambio en caliente y cuatro unidades NVMe de 7 mm o SSD SATA de acceso frontal. Ocupando un espacio de rack de apenas 1U, este servidor de almacenamiento proporciona una potente plataforma con procesadores duales Intel Xeon Scalable y una elevada capacidad de almacenamiento, lo que resulta ideal para aplicaciones analíticas de datos y de almacenamiento de objetos.

Muchos de estos sistemas en la nube a escala de Supermicro se basan en el chipset Intel® C622 e incorporan puertos duales integrados de 10G por nodo de serie para proporcionar un rendimiento de red de 10 G muy fiable, asequible, con un consumo eficiente y de elevada velocidad. Compatibles con tarjetas complementarias y con los flexibles módulos de red SIOM de Supermicro, estos servidores también pueden configurarse para admitir opciones de red de alta velocidad de 100, 40 y 25G. Si desea consultar más información, visite https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm.

Puede acceder a las soluciones en la nube de Supermicro, validadas y probadas con soluciones de software de los principales proveedores de tecnología de código abierto, a través del enlace www.supermicro.com.

Entre su elenco de plataformas disponibles para gestionar un amplio abanico de cargas de trabajo OpenStack, las soluciones expuestas por Supermicro incluyen el nuevo sistema de almacenamiento all-flash NVMe para 32 unidades en 1U JBOF con carga superior y 45 bahías en 4U y el sistema BigTwin™ de cuatro nodos en 2U junto con el nuevo conmutador de Ethernet de 25G SFP28 y 48 puertos y el conmutador de 1G de 2 capas y 52 puertos.

