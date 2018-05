Supermicro kündigt auf dem OpenStack Summit 2018 neue Cloud-Systeme für Großunternehmen an

Bewährt haben sich die Supermicro-Einrichtungen für Cloud-Systeme bereits im Einsatz über das gesamte Anwendungsspektrum in Rechenzentren hinweg. So etwa bei Anbietern von Cloud-Diensten (Cloud Service Providers, CSPs), bei Streaming-Diensten für Medieninhalte, Anwendungen im Online-Handel, in Sozialen Medien, in der Telekommunikations- und der Halbleiterbranche, bei OpenStack, Künstlicher Intelligenz (KI), verteilten Servernetzen für den Vertrieb von Inhalten (Content Delivery Networks, CDN) sowie Hyperkonvergenter Infrastruktur (Hyper-converged Infrastructure, HCI). Diese Systeme sind optimal für den Einsatz in der Cloud ausgelegt und sind bei maximaler Speicherdichte und durch Software bestimmter Speicherung für ein Scale-out und hohe Leistung geeignet.

„Supermicro hilft großen Unternehmen derzeit, die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen, indem es seine bewährten Konfigurationen für Cloud-Systeme zur Verfügung stellt, die bereits in großen Cloud-Rechenzentren in einem erheblichen Umfang zum Einsatz gekommen sind", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Was die Optimierungen für Racks betrifft, so kann das Supermicro Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) Racks von disaggregierten Servern, Speichern und Netzen verwalten und ist zudem eng in andere Software-Layer für die Verwaltung von Rechenzentren, wie etwa OpenStack, eingebunden, bei denen die APIs des Restful Pod Manager verwendet werden, die den Einsatz in einer Ende-zu-Ende-Cloud-Infrastruktur ermöglichen. Sobald diese mithilfe des Supermicro RSD 2.1 ihre Leistung entfalten, kann unser 1U All-Flash NVMe-Speichersystem mit 32 Hot-Swap NVMe-SSDs seine Hochleistungsspeicherkapazität von bis zu einem halben Petabyte gleichzeitig auf bis zu 12 Hosts verteilen. Diese Systeme mit 32 Laufwerken sind bereits in vielen Rechenzentren zum Einsatz gekommen, so auch etwa im Rechenzentrum eines der weltweit größten Automobilhersteller."

Für sogenannte Scale-Out-Anwendungen in der Cloud ermöglicht das jüngste 2U BigTwin-System von Supermicro mit vier Knoten den Einsatz von hochleistungsfähigen Netzteilen und riesigen, gemeinsam genutzten Ventilatoren zur Kühlung. Damit wird nicht nur der Stromverbrauch je Knoten verringert, sondern auch die Kosten des Rechenzentrums für die Kühlung werden reduziert, indem erhebliche Einsparungen beim Gesamtausstoß von CO2 (Total Organic Carbon, TCO) erzielt werden. Der SuperServer 6029BT-HNC0R bietet eine flexible, kostengünstige, dichte und leicht zu bedienende Infrastruktur für Scale-out-Anwendungen in der Cloud.

Stehen höchste Speicherdichte und geringste Kosten im Vordergrund, so bietet der 4U SuperBlade® von Supermicro mit 14 Server-Blades für skalierbare Intel® Xeon® Dual-Prozessoren und dualen 10G-Schaltern die optimale Lösung. Der SuperBlade ist nicht nur platzsparend im Hinblick auf die Racks, sondern verringert zudem die Anzahl der benötigt Kabel radikal und sorgt so für einen leichteren Einsatz und eine einfachere Bedienung. Mit seiner offenen Management-Schnittstelle ist der SuperBlade nicht proprietär und bietet in Sachen Flexibilität und Kosteneinsparungen das Bestmögliche.

Für Cloud-Storage-Anwendungen bietet schließlich der 1U-Speicherserver von Supermicro (SSG-6019P-ACR12L) Unterstützung für 12 Hot-Swap 3,5"-Speicherlaufwerke und für vier in der Front verbaute 7-mm-NVMe- bzw. SATA-SSDs. Dieser Speicherserver, der gerade einmal eine Platzeinheit (1U) im Rack belegt, bietet eine mächtige Plattform für skalierbare Dual-Intel-Xeon-Prozessoren mit großer Speicherkapazität und ist ideal für Datenanalysen und objektbasierte Speicherung.

Viele dieser Systeme von Supermicro für die Cloud-Skalierung sind auf Intel® C622-Chipsätzen aufgebaut und sind standardmäßig mit integrierten 10G-Dual-Ports je Knoten ausgestattet, um für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, besonders geringe Kosten, einen niedrigen Stromverbrauch und eine schnelle, für Intel typische 10G-Netzwerkleistung zu sorgen. Dank der Unterstützung für nachträglich eingebaute Karten und für flexible SIOM-Netzwerkmodule von Supermicro können diese Server auch so ausgerüstet werden, dass sie für 100/40/25G-Hochgeschwindigkeitsnetze genutzt werden können. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm.

Cloud-Lösungen von Supermicro, die mit der Software von führenden Open-Source-Anbietern geprüft und getestet wurden, finden Sie unter www.supermicro.com.

Supermicro stellt eine große Bandbreite an Plattformen vor, die ein breites Spektrum an OpenStack-Arbeitslasten abdecken. In diesem Rahmen zeigt das Unternehmen auf der Ausstellung unter anderem das neue All-Flash NVMe 4U Speichersystem mit 32 Laufwerken (1U JBOF) und mit 45 von oben bestückbaren Schächten sowie das 2U BigTwin™-System mit 4 Knoten zusammen mit dem neuen 25G SFP28 Ethernet-Switch mit 48 Ports und einem 1G-Layer-2-Switch mit 52 Ports.

