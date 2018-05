Supermicro lancia un nuovo look per i server All-Flash di tipo 1U con 256TB di unità sostituibili a caldo Intel "Ruler" ottimizzate per NVMe

Il nuovo fattore di forma "Ruler" Intel® SSD DC P4500, che ha un aspetto simile a un ruler da 12 pollici, è ottimizzato per quanto riguarda il rendimento termico, necessita infatti del 55% in meno del flusso di aria rispetto a un SSD tradizionale U.2. da 2.5 pollici. La serie Intel® SSD DC P4500 nel fattore di Roma "ruler" supporta l'archiviazione nel cloud e infrastrutture definite dal software che consentono la scalabilità per avere maggiore capacità per SSD e consente di installare un numero maggiore di SSD per server in modo da offrire una maggiore densità di storage (TB per unità rack).

Grazie al nuovo fattore di forma "ruler", i nuovi sistemi NVMe di tipo 1U di Supermicro offrono densità elevata ottimizzata dal punto di vista termico, una soluzione per lo storage all-flash con prestazioni elevate rispetto alle precedenti tecnologie di storage all-flash. Ottimizzati per densità di storage, questi sistemi supportano l'accessibilità frontale per la sostituzione a caldo per 32 unità "ruler" che permettono di avere fino a 256TB di storage NVMe veloce a bassa latenza in un tipo 1U.

"Le nostre unità all flash con 32 "ruler" sostituibili a caldo in un sistema a elevata densità di tipo 1U sono l'esempio più recente di come Supermicro continui a essere all'avanguardia con la tecnologia NVMe," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Con più del triplo della densità di storage all-flash rispetto alle soluzioni di tipo 1U precedenti, questo sistema Supermicro ci porterà a livello di Petabyte a breve in un solo sistema 1U. Questo nuovo JBOF supporta configurazioni flessibili che permettono di avere fino a dodici host o nodi testa e velocità di trasferimento dei dati molto elevate che possono arrivare fino a 64GB al secondo."

Il nuovo server per lo storage completamente NVMe di tipo 1U e il JBOF disaggregano lo storage in pool condivisi e stanno rapidamente diventando l'infrastruttura hardware preferita per applicazioni impegnative destinate all'analisi dei Big Data come ad esempio la guida autonoma e la rilevazione in tempo reale delle frodi finanziarie. Si possono collegare direttamente fino a 12 host allo storage NVMe in pool di tipo 1U. In alternativa, per i clienti che desiderano distribuire una soluzione "NVMe over Fabric" (NVMeoF), è possibile collegare centinaia di host allo storage su Ethernet NVMe in pool. I server di storage completamente NVMe di Supermicro e le soluzioni JBOF aiutano a utilizzare al massimo le risorse per lo storage con elevate prestazioni e a ridurre l'ingombro del centro dati con un costo totale della proprietà più basso.

Il nuovo sistema all-flash con 32 unità NVMe di tipo 1U di Supermicro supporta non solo gli SSD con fattore di forma Intel® "Ruler", ma anche gli SSD U.2 standard per poter offrire ai clienti una maggiore flessibilità per lo storage. Questo sistema di tipo 1U supporterà mezzo petabyte di capacità di storage NVMe in questo anno e un intero petabyte all'inizio del prossimo anno avvalendosi dello standard EDSFF. Il sistema viene fornito in dotazione standard con ventole e alimentatori ridondanti sostituibili a caldo insieme a vassoi per unità che non richiedono l'uso di utensili per avere manutenzione più semplice e ridondanza. Per quanto riguarda l'accessibilità, la soluzione supporta da remoto accensione/spegnimento del sistema, la gestione del sistema e cicli di alimentazione per ogni singola unità. Per maggiori informazioni su questo nuovo JBOF, visitare

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF.cfm

Questo innovativo sistema di fascia alta all-flash di tipo 1U è l'apparecchiatura più recente che arricchisce l'ampio portafoglio di Supermicro composto da server di storage leader di settore e dalle linee di prodotti JBOD. Con un'offerta di tipo 2U, 3U e 4U che include opzioni all-flash NVMe, Simply Double, a doppio lato e con caricamento dall'alto con controller SAS3 RAID o HBA, Supermicro offre una scelta di prodotti per lo storage decisamente ricca per il settore in grado di soddisfare i requisiti più rigidi imposti dai clienti attuali.

Per informazioni complete sulle linee di prodotti Supermicro per lo storage visitate il sito https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

