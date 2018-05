A Supermicro lança servidor all-flash em 1U com novo visual com drives hot-swap NVMe "Ruler" otimizados de 256TB da Intel

O novo Intel® SSD DC P4500 no fator na forma "Ruler", que se parece com uma régua de 12 polegadas, é otimizado termicamente e requer até 55% menos fluxo de ar do que um SSD U2 de 2,5 polegadas. A série SSD DC P4500 da Intel® no fator de forma "ruler" suporta armazenamento em nuvem e infraestruturas definidas por software e permite escalar capacidade mais alta por SSD e a instalação de mais SSDs por servidor, para fornecer densidade mais alta de armazenamento (TB por unidade de rack).

Aproveitando o novo fator de forma "ruler", os novos sistemas NVMe em 1U da Supermicro fornecem uma solução all-flash mais otimizada termicamente de alta densidade e alto desempenho, comparada com as tecnologias anteriores de armazenamento all-flash. Otimizado para densidade de armazenamento, esses sistemas suportam acesso frontal com hot-swap para 32 drives "ruler" para até 256TB de armazenamento rápido NVMe de baixa latência em 1U.

"Nossos novos 32 drives 'Ruler' all-flash com hot-swap em um projeto de sistema em 1U de alta densidade é o mais recente exemplo de como a Supermicro continua a liderar o caminho da tecnologia NVMe", disse Charles Liang, Presidente e CEO da Supermicro. "Com mais do triplo de densidade de armazenamento all-flash do que as soluções em 1U anteriores, este sistema da Supermicro nos levará para a escala petabyte em um único sistema em 1U no futuro próximo. Este novo JBOF suporta configurações flexíveis com até doze hosts ou nós principais e produtividade extremamente alta de transferência de dados de até 64GB por segundo".

Os novos servidores totalmente NVMe de armazenamento em 1U e JBOF decompõem o armazenamento em pools compartilhados que rapidamente estão se tornando a infraestrutura de hardware preferida para aplicações exigentes de análise de Big Data, tais como condução autônoma e detecção de fraudes financeiras em tempo real. Até 12 hosts podem ser diretamente conectados ao pool de armazenamento NVMe em 1U. Alternativamente, para clientes que querem implementar uma solução NVMe over Fabric (NVMeoF), centenas de hosts podem ser conectados ao pool de armazenamento NVMe de alto desempenho sobre Ethernet. As soluções de servidores e JBOF de armazenamento totalmente NVMe em 1U da Supermicro ajudam a maximizar a utilização de recursos de armazenamento de alto desempenho e a reduzir o espaço dos centros de dados, resultando em menor custo total de propriedade (TCO).

O novo sistema NVMe em 1U de 32 drives all-flash da Supermicro dá suporte não apenas aos SSDs com fator de forma "ruler" da Intel®, mas também aos SSDs U.2 padrão, oferecendo aos clientes maior flexibilidade de armazenamento. Este sistema em 1U dará suporte a meio petabyte de capacidade de armazenamento NVMe este ano e a um petabyte completo no início do próximo ano, usando o padrão EDSFF. O sistema padrão vem com ventoinhas de resfriamento e fontes de alimentação hot-swap redundantes, junto com bandejas de drives sem ferramentas para maior facilidade de serviço e redundância. Em relação à acessibilidade, a solução dá suporte a sistema remoto de liga-desliga e gerenciamento do sistema, bem como a regulação remota de energia para cada drive individual. Para mais informações sobre esse novo JBOF, por favor, visite o endereço:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF.cfm

Este inovador sistema all-flash em 1U de alta qualidade é a mais nova adição ao extenso portfólio da Supermicro de servidores de armazenamento e linhas de produtos JBOD líderes do setor, Com ofertas de 2U, 3U e 4U que incluem NVMe all-flash, Simply Double, opções de duas faces e de carregamento pelo topo com controladores SAS3 RAID ou HBA, a Supermicro fornece a maior seleção de produtos de armazenamento do setor para atender as rigorosas exigências dos clientes.

Para informações completas sobre a linha de produtos de armazenamento da Supermicro, visite o endereço https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

A Supermicro® (NASDAQ: SMCI), a inovadora líder em tecnologia de servidor de alto desempenho e alta eficiência, é uma das principais fornecedoras de Building Block Solutions® de servidor avançado para centro de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas incorporados em todo o mundo.

Super Micro Computer, Inc.

