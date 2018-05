Supermicro lance un serveur 1U all-flash entièrement refondu avec 256 To en lecteurs Intel « ruler » optimisés NVMe permutables à chaud

Le nouveau Intel® SSD DC P4500 au format « Ruler », qui ressemble à une règle de 30,48 cm, est thermiquement optimisé pour nécessiter jusqu'à 55 % d'écoulement d'air en moins qu'un SSD U.2 traditionnel de 6,35 cm. La série Intel® SSD DC P4500 au format « ruler » prend en charge les infrastructures de stockage cloud et définies par logiciel, et elle offre une capacité d'évolution plus importante par SSD et l'installation d'un plus grand nombre de SSD par serveur pour offrir une plus grande densité de stockage (To par unité d'armoire).

Exploitant ce nouveau format « ruler », les systèmes NVMe 1U de Supermicro offrent une solution de stockage all-flash haute densité et haute performance qui est davantage optimisée thermiquement par rapport aux technologies de stockage all-flash antérieures. Optimisés pour la densité de stockage, ces systèmes offrent un accès frontal pour une permutation à chaud pour 32 lecteurs « ruler » avec jusqu'à 256 To de stockage NVMe à faible latence au format 1U.

« Nos 32 nouveaux lecteurs "ruler" all-flash permutables à chaud dans un système 1U à haute densité est le dernier exemple de la manière dont Supermicro continue d'être à la pointe pour ce qui est de la technologie NVMe », explique Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Avec plus de trois fois la densité de stockage all-flash que les solutions 1U antérieures, ce système Supermicro nous portera à l'échelle du pétaoctet dans un seul système 1U dans un avenir proche. Ce nouveau JBOF prend en charge des configurations flexibles avec jusqu'à douze hôtes ou nœuds de tête et un rendement de transfert extrêmement élevé jusqu'à 64 Go par seconde. »

Les nouveaux Storage Server et JBOF all-NVMe 1U ventilent le stockage en groupements partagés, ce qui devient rapidement l'infrastructure matérielle de prédilection pour les applications d'analytique de mégadonnées exigeantes comme pour la voiture autonome et la détection des fraudes financières en temps réel. Jusqu'à 12 hôtes peuvent être directement connectés au stockage NVMe 1U en groupements. À défaut, pour les clients qui souhaitent déployer une solution NVMe over Fabric (NVMeoF), des centaines d'hôtes peuvent être connectés au stockage NVMe haute performance en groupements sur Ethernet. Les solutions Storage Servers et JBOF all-NVMe 1U de Supermicro aident à maximiser l'utilisation des ressources de stockage haute performance et à réduire l'empreinte des centres de données et donc à réduire le coût total de propriété.

Le nouveau système NVMe all-flash 1U à 32 lecteurs de Supermicro prend non seulement en charge les SSD Intel® au format « Ruler », mais également les SSD U.2 standard pour offrir aux clients une plus grande flexibilité de stockage. Ce système 1U prendra en charge un demi-pétaoctet de stockage NVMe cette année, et un pétaoctet complet au début de l'année prochaine avec la norme EDSFF. Ce système est livré de série avec des ventilateurs et des alimentations redondants permutables à chaud ainsi que des plateaux de lecteur sans outils pour une plus grande facilité d'entretien et une plus grande redondance. Pour la facilité d'accès, cette solution prend en charge la mise sous/hors tension et la gestion système à distance, ainsi que la mise sous tension à distance pour chaque lecteur séparé. Pour plus d'informations sur ce nouveau JBOF, rendez-vous sur :

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF.cfm

Ce système 1U all-flash innovant haut de gamme est le dernier venu dans le vaste portefeuille Supermicro de serveurs de stockage de pointe et les gammes de produits JBOD. Avec des offres 2U, 3U et 4U qui incluent des options NVMe all-flash, Simply Double, double face et chargement par le haut avec des cartes SAS3 RAID ou HBA, Supermicro propose la plus large sélection du secteur de produits de stockage qui répondent aux strictes exigences actuelles de la clientèle.

Pour des informations complètes sur les gammes de produits de stockage Supermicro, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

