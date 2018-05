Supermicro lanza el renovado servidor all-flash NVMe en 1U y 256 TB optimizado para las unidades de "regla" de Intel

SAN JOSÉ, California, 1 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, que también incluyen la computación verde, ha anunciado hoy la disponibilidad de los nuevos sistemas SuperServer all-flash NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) en 1U y JBOF (Just a Bunch Of Flash) en 1U con compatibilidad para 32 unidades SSD Intel NVMe en formato de "regla" de intercambio en caliente y carga frontal.

Las nuevas unidades Intel® SSD DC P4500 en formato de "regla", con aspecto de una regla de 12 pulgadas, están térmicamente optimizadas para un flujo de aire un 55% menor que las unidades SSD en U.2 convencionales de 2,5 pulgadas. Las unidades de la serie Intel® SSD DC P4500 con formato de "regla" son compatibles con sistemas de almacenamiento en la nube e infraestructuras definidas por software, de manera que permite ampliar sus capacidades por unidad SSD e instalar más unidades de este tipo por servidor para conseguir una mayor densidad de almacenamiento (con capacidades de terabytes por unidad de rack).

Sacando todo el rendimiento del nuevo formato de "regla", los nuevos sistemas NVMe en 1U de Supermicro ofrecen una solución all-flash de almacenamiento de alta densidad y elevado rendimiento en comparación con las tecnologías de almacenamiento all-flash anteriores. Optimizados para proporcionar una alta densidad de almacenamiento, estos sistemas admiten una carga frontal e intercambio en caliente para hasta 32 unidades de "regla" de hasta 256 TB para sistemas de almacenamiento NVMe rápidos y de baja latencia en 1U.

"Asimismo, nuestro nuevo diseño en 1U de alta densidad para 32 unidades de regla all-flash de intercambio en caliente es el ejemplo más reciente de cómo Supermicro continúa marcando el camino de la tecnología NVMe", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con más del triple de la densidad de almacenamiento all-flash que las anteriores soluciones con una configuración 1U, este sistema de Supermicro ofrecerá una capacidad de petabytes en un único sistema en 1U en un futuro cercano. Esta nueva solución JBOF admite variedad de configuraciones para hasta doce servidores o nodos principales y ofrece una velocidad de transferencia extremadamente elevada de hasta 64GB por segundo".

Los nuevos servidores de almacenamiento all-NVMe en 1U y JBOF distribuyen el almacenamiento en espacios compartidos que rápidamente se están convirtiendo en la infraestructura de hardware predilecta para las aplicaciones analíticas de datos masivos más exigentes, como aquellas dedicadas a la conducción automática y a la detección de fraude financiero en tiempo real. Esta solución permite conectar hasta 12 servidores al sistema de almacenamiento NVMe en 1U. Otra posibilidad que tienen los clientes que quieren implementar una solución NVMeoF (NVMe sobre estructura), es la opción de conectar cientos de servidores al sistema NVMe de almacenamiento compartido y alto rendimiento a través de Ethernet. Los nuevos servidores de almacenamiento all-NVMe en 1U y JBOF de Supermicro ayudan a conseguir el más elevado rendimiento de los recursos de almacenamiento y a reducir la prominencia del centro de datos, generando así un menor coste total de propiedad general.

El nuevo sistema all-flash de 32 unidades NVMe en 1U de Supermicro no solo es compatible con unidades SSD de Intel® en formato de "regla", sino también con unidades SSD en U.2 estándar para ofrecer una mayor flexibilidad de almacenamiento a los clientes. Este sistema en 1U será compatible con una capacidad de almacenamiento NVMe de medio petabyte en este año y con todo un petabyte a comienzos del próximo año mediante el uso del estándar EDSFF. El sistema incluye de serie ventiladores de refrigeración redundantes para las unidades de intercambio en caliente y alimentadores eléctricos con bandejas de unidad que no requieren herramientas para proporcionar una mayor redundancia y capacidad de mantenimiento. Para conseguir una mejor accesibilidad, esta solución es compatible con sistemas de encendido y apagado y sistemas de gestión por control remoto, además de admitir ciclos de energía remotos para cada una de las unidades. Para obtener más información sobre esta nueva solución JBOF, visite:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF.cfm

Este innovador sistema all-flash en 1U de altas prestaciones es la última incorporación a la amplia cartera de servidores de almacenamiento y líneas de productos JBOD de Supermicro, líderes del sector. Con las propuestas de configuraciones en 2U, 3U y 4U donde tienen cabida unidades all-flash NVMe, sistemas Simply Double, opciones de carga por ambos lados y superior con controladores SAS3 RAID o HBA, Supermicro ofrece la más amplia selección de productos de almacenamiento del sector con los que satisfacer los exigentes requisitos de los consumidores de hoy en día.

Para obtener más información sobre las líneas de soluciones de almacenamiento de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

