Supermicro представляет одноячеечный флэш-сервер новой конструкции с 256 ТБ «горячезаменяемой» памяти в дисках NVMe, оптимизированный под «линеечный» форм-фактор от Intel

Благодаря термической оптимизации, новинка Intel® SSD DC P4500 в «линеечном» форм-факторе, выглядящая как 12-дюймовая линейка, требует на 55% меньше воздушного потока по сравнению с традиционными 2,5-дюймовыми дисками U.2 SSD. Серия устройств Intel® SSD DC P4500 в «линеечном» форм-факторе поддерживает облачное хранение данных и программно-определяемую инфраструктуру, обеспечивает повышенную емкость данных на один SSD и обеспечивает возможность установки большего числа SSD-дисков в одном сервере для повышения плотности хранения данных (измеряемой в количестве ТБ на одну стойку).

Используя новый «линеечный» форм-фактор, инновационные системы Supermicro 1U NVMe представляют собой более термически оптимизированные и высокопроизводительные решения по сравнению с технологиями предшествующего поколения. С оптимизацией под высокую плотность данных эти системы обеспечивают возможность фронтальной «горячей» замены 32 «линеечных» дисков, что позволяет создавать быстродействующее хранилище информации NVMe общим объемом до 256 ТБ, по площади занимающее всего одну ячейку в стойке.

«Наши 32 новых «горячезаменяемых» диска на базе flash-накопителей «линеечного» форм-фактора в высокоплотной одноячеечной системе представляют собой очередной пример лидерских позиций Supermicro в области технологий NVMе, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор компании. - С плотностью, более чем в три раза превышающей показатель предыдущих одноячеечных решений, эта система позволит нам в самом ближайшем будущем выйти на петабайтный уровень в единичном формате 1U. Новое решение JBOF поддерживает гибкую конфигурацию с использованием до 12 хост-компьютеров или головных узлов, а также чрезвычайно высокую пропускную способность данных на уровне до 64 ГБ в секунду».

Новый сервер хранения данных 1U и JBOF на базе NVMe-дисков дезагрегируют хранилище на разделяемые пулы, которые стремительно приобретают статус предпочтительной аппаратной инфраструктуры для требовательных приложений аналитики больших данных вроде систем автономного вождения и детекции финансового мошенничества в режиме реального времени. К объединённому одноячеечному хранилищу на базе NMVe могут напрямую подключаться до 12 хост-компьютеров. Кроме того, пользователи, желающие внедрить решение «NVMe over Fabric» (NVMeoF), могут подключать сотни хостов к высокопроизводительному хранилищу NVMe посредством Ethernet-коммутаторов. Хранилищные серверы 1U и JBOF от Supermicro на базе NVMe-дисков помогают обеспечивать максимальное использование ресурсов высокопроизводительного хранилища информации и уменьшать площадь центра данных, что в результате приводит к снижению общей себестоимости владения.

Новая 32-дисковая система 1U от Supermicro на базе NVMe поддерживает не только SSD-накопители в "линеечном" форм-факторе от Intel®, но и стандартные диски U.2 SSD, тем самым обеспечивая клиентам дополнительную гибкость опций хранения данных. Эта одноячеечная система уже в этом году обеспечит полупетабайтную ёмкость NVMe, а в начале следующего года, благодаря использованию стандарта EDSFF, объём хранилища возрастет до полного петабайта». В стандартной комплектации система оснащается резервными вентиляторами охлаждения и источниками питания с возможностью «горячей» замены, а также безинструментальными дисководными лотками, что повышает её надёжность и удобство технического обслуживания. В целях обеспечения лёгкой доступности решение поддерживает удалённое включение/выключение и управление параметрами, а также активацию манёвренного режима мощности для каждого отдельного диска. Для получения дополнительной информации о новом JBOF посетите веб-сайт:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF.cfm

Инновационная высококлассная система 1U на базе flash-накопителей является новейшим пополнением в обширной коллекции передовых хранилищных серверов и JBOD-решений от Supermicro. Предлагая продукты 2U, 3U и 4U, включающие NVMe, Simply Double, двусторонние опции и варианты с верхней загрузкой, оснащаемые SAS3 RAID или контроллерами HBA, Supermicro предоставляет клиентам широчайший выбор систем хранения данных, способных удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.

Подробную информацию о хранилищных продуктах Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm .

