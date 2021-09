Supermicro ofrecerá plataformas Nutanix NX para soluciones híbridas de múltiples nubes

- Supermicro amplía la cartera total de soluciones al ofrecer plataformas Nutanix NX para soluciones híbridas de múltiples nubes

Supermicro lleva su relación estratégica de larga data al siguiente nivel al ofrecer las soluciones Nutanix NX basadas en los sistemas Supermicro Ultra y BigTwin a través del programa de socios Nutanix Elevate

SAN JOSE, California, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación ecológica, se une al programa de socios Nutanix Elevate. Esta colaboración ampliada ayudará aún más a los clientes a implementar, gestionar y escalar su infraestructura mediante la entrega de aplicaciones optimizadas y soluciones de hardware para abordar la creciente demanda del mercado de soluciones híbridas de múltiples nubes.

"Con 28 años de experiencia en diseño, fabricación y servicio, Supermicro ha trabajado muy de cerca con Nutanix durante más de una década, y juntos hemos entregado muchas novedades en la industria", dijo Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros sistemas BigTwin se han convertido en la plataforma de facto para la infraestructura hiperconvergente (HCI), y la gran mayoría de los clientes de Nutanix en la actualidad se ejecutan en hardware de servidor Supermicro. Para proporcionar aún más valor al mercado, Supermicro se une ahora a Nutanix Elevate Partner Program para ofrecer soluciones híbridas de múltiples nubes basadas en nuestras nuevas plataformas Ultra y BigTwin de la generación X12 para ofrecer un mayor rendimiento a escala con plazos de entrega más cortos".

El programa Nutanix Elevate para revendedores difiere de los programas de socios tradicionales. Tiene un énfasis único en las capacidades y competencias de los socios para vender y respaldar la cartera de Nutanix. Como participante inscrito, Supermicro obtiene soporte de compromiso de ventas y precios estandarizados a través de la red existente de socios de distribución de Nutanix para permitir que Supermicro venda soluciones de Nutanix a los clientes.

"El mercado reconoce a Nutanix como el líder de la industria en brindar una libertad de elección incomparable", dijo Tarkan Maner, director comercial de Nutanix. "Con la incorporación de Supermicro como socio de Nutanix Elevate, podemos proporcionar aún más flexibilidad y experiencia a los clientes a través de la organización de comercialización de Supermicro".

La colaboración ahora se expande más allá de la cartera de productos integrados. Por ejemplo, Supermicro ahora está autorizado para revender la línea de dispositivos Nutanix NX. Estos sistemas se basan en las plataformas Supermicro X12 Ultra y BigTwin® impulsadas por procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación con aceleradores de inteligencia artificial integrados y almacenamiento NVMe opcional totalmente flash, lo que permite a los clientes seleccionar los sistemas adecuados necesarios para el rendimiento y las capacidades requeridas para sus cargas de trabajo.

Con este nuevo acuerdo, Supermicro puede ofrecer tecnologías Nutanix adicionales a su base de clientes global, lo que permite la adopción de entornos híbridos de múltiples nubes. Los clientes recibirán soporte directamente de la organización de servicio al cliente de Nutanix. Además, esta extensión de la asociación permitirá a las dos compañías acelerar la adquisición y el despliegue de las soluciones Supermicro y Nutanix probadas desde hace mucho tiempo en el mercado. Muchas cargas de trabajo en diversas industrias se beneficiarán de esta asociación y la solución Nutanix, incluidos análisis, VDI, oficina remota/sucursal, bases de datos y aplicaciones de misión crítica.

