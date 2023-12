Syncron nomme un nouveau directeur des produits et de la technologie pour stimuler l'innovation et la croissance

Sean O'Neill rejoint l'équipe de direction visionnaire de Syncron pour superviser la direction stratégique, le développement et l'exécution des produits et des initiatives technologiques de l'organisation.

STOCKHOLM, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Syncron , leader mondial des solutions intelligentes de gestion du cycle de vie des services qui permettent aux principaux fabricants et distributeurs de tirer parti de la nouvelle économie mondiale des services, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sean O'Neill au poste de directeur des produits et de la technologie, avec effet immédiat.

Sean O'Neill, Chief Product and Technology Officer, Syncron

En tant que directeur des produits et de la technologie, la mission de M. O'Neill est d'unifier toutes les solutions Syncron en un ensemble complètement intégré de capacités permettant aux fabricants d'équipement d'origine de gérer leurs activités de service liées à l'équipement de manière totalement connectée, en améliorant les niveaux de service au client final au-delà des solutions individuelles les plus performantes.

M. O'Neill apporte plus de 25 ans d'expérience à l'intersection des besoins des clients, de la technologie et de l'impact commercial. Avant de rejoindre Syncron, M. O'Neill était directeur des produits chez GfK, où il a joué un rôle déterminant dans le lancement de la plateforme d'intelligence alimentée par l'IA. Il a également travaillé pour Amazon, Tesco et diverses start-ups technologiques, générant une valeur d'entreprise significative dans les secteurs mondiaux de la technologie, de la consommation et de la vente au détail. Fort d'une expérience éprouvée et d'un état d'esprit axé sur l'ensemble de l'entreprise, M. O'Neill est passionné par l'idée de diriger avec une culture d'intégrité, d'action, d'honnêteté intellectuelle et de responsabilité.

« Le succès phénoménal que Syncron a connu jusqu'à présent et le vaste potentiel de croissance substantielle pour les années à venir sont une véritable source d'inspiration », a déclaré M. O'Neill. « Je suis honoré de me lancer dans cette aventure, de servir nos précieux clients, de collaborer avec notre équipe exceptionnelle et de contribuer à notre objectif de faire du monde un endroit mieux desservi. »

La vision inébranlable de Syncron est d'être à la pointe de l'innovation technologique, en stimulant la croissance et l'expansion dans le paysage en constante évolution des processus de vente et de service après-vente. Fort d'une expérience impressionnante dans le domaine de l'innovation, M. O'Neill est prêt à jouer un rôle central dans l'orientation de Syncron vers une croissance sans précédent, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine des solutions de gestion des services pour le marché de l'après-vente. La vision stratégique de M. O'Neill et son engagement à repousser les limites de la technologie s'alignent parfaitement sur la vision de l'équipe dirigeante d'un avenir défini par un progrès et une expansion continus.

« Sean apporte une riche expérience autour des entreprises capitalisant sur les données et les insights de données qui renforcera la capacité de Syncron à aider les équipementiers à comprendre et à monétiser les analyses de données alimentées par l'IA, le ML et les lacs de données. Son expertise complète parfaitement notre vision de l'innovation et de la croissance », a déclaré le Dr Friedrich Neumeyer, PDG de Syncron. « Avec son arrivée dans l'équipe de direction, nous visons à élever nos initiatives stratégiques et à propulser Syncron vers de nouveaux sommets. »

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à capitaliser sur la nouvelle économie du service en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en augmentant la fidélité des clients et en permettant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX), aidant ainsi les entreprises à se différencier grâce à des expériences exceptionnelles sur le marché secondaire tout en générant une croissance significative de leurs revenus. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302560/Syncron_Sean_ONeill.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/4459403/Syncron_Logo.jpg