Tagworks Pharmaceuticals ernennt Ken Mills zum Vorstandsvorsitzenden

Der erfahrene Biotech-Experte wird Tagworks leiten, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, seine neuartige Plattform und sein führendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programm (ADC) für solide Tumore im Jahr 2025 in die klinische Anwendung zu bringen

Der Gründungsgeschäftsführer Dr. Marc Robillard wird weiterhin als Chief Scientific Officer und als Mitglied des Vorstands tätig sein

NIJMEGEN, Niederlande und BOSTON, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tagworks Pharmaceuticals BV („Tagworks"), ein Unternehmen für Präzisionsonkologie, das seine firmeneigene Click-to-Release-Behandlungsplattform einsetzt, um einen neuen Behandlungsstandard für Patienten mit soliden Tumoren zu entwickeln, indem es auf klinisch validierte Tumormarker abzielt, die bisher von den aktuellen Therapien nicht erreicht werden konnten, gab heute die Ernennung von Ken Mills zum Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands bekannt. Im Rahmen dieses geplanten Geschäftsführerwechsels wird Dr. Marc Robillard, der Gründungsgeschäftsführer von Tagworks, weiterhin die Rolle des Chief Scientific Officer und als Vorstandsmitglied ausüben.

Ken Mills war zuletzt Geschäftsführer und Präsident von REGENXBIO, das er gegründet und 15 Jahre lang geleitet hat und wo er weiterhin als Vorstandsvorsitzender tätig ist. Dr. Robillard gründete Tagworks und leitete die Entwicklung der Click-to-Release-Behandlungsplattform des Unternehmens als neue Klasse innovativer Medikamente zur Behandlung solider Tumore.

„Ken bringt eine Fülle wertvoller Erfahrungen und Kenntnisse bei der Bereitstellung neuartiger Behandlungen für Patienten mit, kombiniert mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau von Unternehmen, und wir freuen uns sehr, dass er unser Team leitet", sagte Dr. Robillard „Tagworks hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, und mit der 65-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie A 2023 und unseren ersten Programmen, die voraussichtlich 2025 in die Klinik kommen, ist es der richtige Zeitpunkt, Ken als Geschäftsführer zu begrüßen, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Dieser Schritt ermöglicht es mir, mich auf die Plattformstrategie und die Entwicklung der Pipeline zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir das maximale Potenzial von Click-to-Release zum Nutzen von Krebspatienten ausschöpfen. Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit Ken dieses Ziel erreichen wird und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

„Tagworks verfügt über eine differenzierte Wissenschaft und ist einzigartig positioniert, um das Potenzial von ADCs für die sichere und wirksame Behandlung eines breiten Spektrums von Krebserkrankungen zu erweitern, indem es auf eine Biologie abzielt, die bisher außerhalb der Reichweite der derzeitigen Therapien lag", sagte Mills. „Die Meilensteine, die Marc und das Team beim Aufbau des Unternehmens, seiner neuartigen Behandlungsplattform und der Entwicklung der ersten klinischen Kandidaten erreicht haben, bilden eine starke Grundlage für uns als Unternehmen. Ich freue mich, in diesem engagierten und talentierten Team mitzuarbeiten, um die Entwicklung des führenden klinischen ADC-Kandidaten des Unternehmens, TGW101, voranzutreiben und mit Marc bei der Erweiterung der Click-to-Release-Behandlungsplattform und der therapeutischen Pipeline zusammenzuarbeiten, um Präzisionsmedikamente für verschiedene Krebsarten zu entwickeln."

„Wir freuen uns, Ken als Geschäftsführer von Tagworks willkommen zu heißen, während wir den Weg zu anhaltendem Erfolg beschreiten", sagte Chris Martin, Vorstandsvorsitzender von Tagworks. „Er bringt nachgewiesene und äußerst relevante Erfahrung in der Entwicklung innovativer wissenschaftlicher Plattformen, Produktentwicklung, Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung mit. Wir glauben, dass Ken mit seiner Erfahrung hervorragend in das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung passt und freuen uns darauf, seine Führungsqualitäten und Erfahrungen zu nutzen."

Ken Mills ist seit mehr als 25 Jahren in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie tätig. Bevor er zu Tagworks kam, war er Gründungsgeschäftsführer, Präsident und Direktor von REGENXBIO, einem in der klinischen Phase befindlichen und börsennotierten biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung der Gentherapie mit Adeno-assoziierten Viren (AAV) konzentriert. Er leitete mehrere Finanzierungsrunden, mehrere Phasen klinischer Studien und führte das Unternehmen durch einen Börsengang. Während seiner Tätigkeit bei REGENXBIO war Mills auch an der Lizenzierung und Beratung einer Reihe von Biotechnologieunternehmen wie AveXis (Novartis) und Audentes (Astellas) sowie an der Gründung von Unternehmen wie Dimension Therapeutics (Ultragenyx), Prevail Therapeutics (Eli Lilly) und Corlieve Therapeutics (UniQure) beteiligt. Er ist Vorstandsvorsitzender von REGENXBIO. Darüber hinaus war er Partner bei FOXKISER, wo er an der Beratung und Gründung von Unternehmen im Bereich Biopharma beteiligt war. Ken Mills erhielt seinen S.B. in Chemie vom Massachusetts Institute of Technology.

Informationen zu Tagworks Pharmaceuticals

Tagworks Pharmaceuticals ist ein Unternehmen für Präzisionsonkologie, das seine firmeneigene Click-to-Release-Behandlungsplattform einsetzt, um einen neuen Behandlungsstandard für Patienten mit soliden Tumoren zu entwickeln, indem es auf klinisch validierte Tumormarker abzielt, die bisher von den aktuellen Therapien nicht erreicht werden konnten. Das führende Programm TGW101 ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf TAG72 abzielt, ein nicht-internalisierendes Protein, das auf der Oberfläche vieler solider Tumorzellen zu finden ist. Tagworks entwickelt eine Pipeline neuartiger Krebstherapien, die seine Click-to-Release-Technologie in einer Reihe von therapeutischen Modalitäten nutzen, darunter ADCs und gezielte Radionuklidtherapien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden mit Niederlassungen in den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.tagworkspharma.com.

