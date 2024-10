Tagworks Pharmaceuticals nomme Ken Mills au poste de directeur général

Un vétéran de l'industrie biotechnologique dirigera Tagworks alors que l'entreprise se prépare à lancer sa nouvelle plateforme et à mettre en phase clinique (2025) son principal programme de conjugué anticorps-médicament (CAM) contre les tumeurs solides.

Le PDG fondateur Marc Robillard, Ph.D., continuera à assumer les fonctions de directeur scientifique et de membre du conseil d'administration

NIJMEGEN, Pays-Bas, et BOSTON, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Tagworks Pharmaceuticals BV ("Tagworks"), une société d'oncologie de précision utilisant sa plateforme de traitement exclusive Click-to-Release pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients souffrant de tumeurs solides en ciblant des marqueurs tumoraux validés cliniquement qui, jusqu'à présent, sont restés hors de portée des thérapies actuelles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ken Mills en tant que directeur général et membre du conseil d'administration. Dans le cadre de cette transition planifiée de la direction de l'entreprise, Marc Robillard, Ph.D., PDG fondateur de Tagworks, continuera à assumer les fonctions de directeur scientifique et de membre du conseil d'administration.

M. Mills était dernièrement directeur général et président de REGENXBIO, qu'il a fondé et dirigé pendant 15 ans et dont il est toujours président du conseil d'administration. Le Dr Robillard a fondé Tagworks et a dirigé le développement de la plateforme de traitement Click-to-Release en tant que nouvelle classe de médicaments innovants pour traiter les tumeurs solides.

"M. Mills apporte une expérience et une compréhension précieuses dans la mise à disposition de nouveaux traitements pour les patients, ainsi qu'une solide expérience dans la création d'entreprises, et nous sommes ravis d'ajouter son leadership à l'équipe", a déclaré le Dr Robillard. "Tagworks a énormément progressé au cours des dernières années et, avec le financement de série A de 65 millions de dollars en 2023 et nos premiers programmes qui devraient entrer en clinique en 2025, c'est le bon moment d'accueillir M. Mills au poste de PDG pour diriger la prochaine phase de croissance. Ce transfert me permet de me concentrer sur la stratégie de la plateforme et le développement du pipeline, en veillant à ce que nous réalisions le potentiel maximum de Click-to-Release au profit des patients atteints de cancer. Je suis persuadé que l'association avec M. Mills permettra d'atteindre cet objectif et je me réjouis de travailler avec lui."

"Tagworks possède une science différenciée et se trouve dans une position unique pour élargir le potentiel des ADC afin de traiter de manière sûre et puissante un large éventail de cancers, en ciblant une biologie qui est restée hors de portée des thérapies actuelles", a déclaré M. Mills. "Les étapes que M. Robillard et l'équipe ont franchies en construisant la société, sa nouvelle plateforme de traitement et en faisant progresser les premiers candidats cliniques constituent une base solide pour notre société. Je suis ravi de rejoindre cette équipe engagée et talentueuse pour contribuer au développement du principal candidat ADC clinique de la Société, TGW101, et de collaborer avec Marc à l'expansion de la plateforme de traitement Click-to-Release et du pipeline thérapeutique afin de créer des médicaments de précision pour de multiples types de cancer."

"Nous sommes ravis d'accueillir Ken en tant que PDG de Tagworks, alors que nous sommes sur la voie d'un succès continu", a déclaré Chris Martin, président du conseil d'administration de Tagworks. "Il apporte une expertise éprouvée et très pertinente dans le développement de plateformes scientifiques innovantes, le développement de produits, la stratégie d'entreprise et le développement commercial. Nous pensons que l'expérience de M. Mills est idéale pour le prochain chapitre de l'histoire de l'entreprise et sommes impatients de tirer parti de son leadership et de son expérience."

M. Mills a plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. Avant de rejoindre Tagworks, il a été le directeur général fondateur, le président et le directeur de REGENXBIO, une société biopharmaceutique au stade clinique, cotée en bourse, axée sur le développement et la commercialisation de la thérapie génique par le virus adéno-associé (AAV). Il a supervisé plusieurs cycles de financement, plusieurs phases d'essais cliniques et a mené l'entreprise jusqu'à son introduction en bourse. Au cours de son mandat chez REGENXBIO, M. Mills a également participé à l'octroi de licences et au conseil d'un certain nombre de sociétés de biotechnologie telles qu'AveXis (Novartis) et Audentes (Astellas), ainsi qu'au lancement de sociétés telles que Dimension Therapeutics (Ultragenyx), Prevail Therapeutics (Eli Lilly) et Corlieve Therapeutics (UniQure). Il est président du conseil d'administration de REGENXBIO. En outre, il a été associé chez FOXKISER, où il a conseillé et lancé des entreprises dans le domaine biopharmaceutique. M. Mills est titulaire d'une licence ès sciences, spécialité chimie, du Massachusetts Institute of Technology.

À propos de Tagworks Pharmaceuticals

Tagworks Pharmaceuticals est une société d'oncologie de précision qui utilise sa plateforme de traitement exclusive Click-to-Release pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients souffrant de tumeurs solides, en ciblant des marqueurs tumoraux validés cliniquement qui sont restés jusqu'à présent hors de portée des thérapies actuelles. Son programme principal, TGW101, est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant TAG72, une protéine non internalisante présente à la surface de nombreuses cellules tumorales solides. Tagworks développe un pipeline de nouveaux traitements contre le cancer en s'appuyant sur sa technologie Click-to-Release dans une gamme de modalités thérapeutiques, y compris des CAM et des thérapies ciblées à base de radionucléides. Basée aux Pays-Bas, la société dispose également d'opérations aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.tagworkspharma.com.

