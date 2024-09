Taylor Swift, Bruce Lee, Lady Gaga, LeBron James, BTS et Hermès Birkin's sont les vedettes des ventes aux enchères mondiales de Julien's à Hong Kong et à Beverly Hills.

BEVERLY HILLS, Californie, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions organise deux événements extraordinaires en septembre, célébrant des souvenirs emblématiques et des pièces de mode de luxe de légendes mondiales du sport, de la musique, du cinéma et de la mode.

Légendes en mouvement : Exposition et vente aux enchères à Hong Kong

L'exposition et la vente aux enchères "Legends in Motion" à Hong Kong présenteront un éventail de souvenirs provenant de certaines des figures les plus légendaires du monde du spectacle et du sport. Cette exposition publique gratuite se tiendra au Pacific Place, à Hong Kong, du 14 au 27 septembre, et débouchera sur une vente aux enchères en direct et en ligne au Island Shangri-La le 28 septembre à 10 heures HKT (le 27 septembre aux États-Unis, à 19 heures PDT/10 heures EDT).

Points forts de l'exposition:

Bruce Lee : 40 objets rares, dont des nunchakus personnels et un mannequin de bois utilisé pour l'entraînement au Wing Chun, exposés publiquement pour la première fois depuis plus de 50 ans.

: 40 objets rares, dont des nunchakus personnels et un mannequin de bois utilisé pour l'entraînement au Wing Chun, exposés publiquement pour la première fois depuis plus de 50 ans. LeBron James : En 2002, il a été nommé président de St. Vincent-St. Mary High School Basketball Jersey, figurant sur la célèbre couverture de Sports Illustrated, dont la valeur est estimée entre 1 et 2 millions de dollars. Ce maillot pourrait établir un nouveau record pour le maillot de lycée le plus vendu.

: En 2002, il a été nommé président de St. Vincent-St. Mary High School Basketball Jersey, figurant sur la célèbre couverture de Sports Illustrated, dont la valeur est estimée entre 1 et 2 millions de dollars. Ce maillot pourrait établir un nouveau record pour le maillot de lycée le plus vendu. Kobe Bryant : Un maillot des Los Angeles Lakers usé par le jeu lors de la saison 2013-14 NBA, (estimation de 80 000 à 100 000 $).

: Un maillot des Los Angeles Lakers usé par le jeu lors de la saison 2013-14 NBA, (estimation de 80 000 à 100 000 $). BTS : Les tenues emblématiques de leur clip "Life Goes On" (estimation de 60 000 à 80 000 dollars ).

). Taylor Swift : Des bottes dorées autographiées et un fedora signé de la tournée The Eras Tour, estimés jusqu'à 4 000 dollars .

: Des bottes dorées autographiées et un fedora signé de la tournée The Eras Tour, estimés jusqu'à 4 . Michael Jackson : Une veste Bellmaster de l'époque "Thriller" ( ) et une veste signée et embellie de 2002, d'une valeur pouvant atteindre 200 000 dollars .

: Une veste Bellmaster de l'époque "Thriller" ( ) et une veste signée et embellie de 2002, d'une valeur pouvant atteindre 200 . D'autres souvenirs de Lionel Messi , Freddie Mercury , Lady Gaga et d'autres encore.

Vente aux enchères Bold Luxury d'articles de mode de célébrités : Beverly Hills

Julien's Auctions présente également "Bold Luxury", une vente aux enchères de mode en direct et en ligne au Peninsula Beverly Hills le 24 septembre à 10 heures du matin, présentant un mélange éclectique de pièces de mode rares et emblématiques de célébrités et d'icônes de la mode.

Faits marquants :

Sacs à main Hermès Birkin en cuir exotique, ainsi que des pièces d'Anne Hathaway, de Bob Mackie et d'André Leon Talley .

et d'André . Lady Gaga : Un tour de cou en quartz de cristal porté lors de la promotion de son album Chromatica.

Sarah Jessica Parker : Des talons aiguilles roses et un bracelet Dior éblouissant de Sex And The City.

: Des talons aiguilles roses et un bracelet Dior éblouissant de Sex And The City. Issa Rae : Une robe de velours rose vif personnalisée, portée lors de la première du film Barbie 2023.

Cardi B : Manchettes en argent sterling figurant sur la couverture du magazine Elle.

Mauvais lapin : Une coiffe de Jules César portée sur la couverture de Playboy.

Julien's Auctions continue de redéfinir le paysage des ventes aux enchères en réunissant l'histoire, le glamour et les opportunités d'investissement dans ces événements sans précédent. Les enchères sont ouvertes à l'adresse suivante : www.juliensauctions.com.

