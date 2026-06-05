TCL представляет расширенную линейку мониторов в Европе, включая свой первый флагманский монитор OLED+

На протяжении десятилетий компания TCL создавала технологию для экрана. От передовой разработки панелей CSOT до запатентованных инноваций в подсветке Mini LED, компания всегда опиралась на опыт и приверженность мониторам. Благодаря специализированному заводу по производству мониторов, созданному в 2012 году, и серии первых в мире инноваций в области дисплеев, появившихся с тех пор, TCL неуклонно расширяет свой бизнес по производству мониторов наряду с более широкими возможностями дисплея. Благодаря интегрированным возможностям в области исследований и разработок, производства и продаж TCL теперь доводит эту накопленную глубину до более широкой глобальной аудитории.

Сегодня TCL выпускает мониторы, которые сочетают в себе яркий дизайн, исключительное качество изображения и ультраплавную высокую частоту обновления — отражение многолетнего опыта компании в области технологий отображения. Европейская линейка 2026 года знаменует собой следующую главу, поскольку TCL продолжает наращивать свое присутствие как бренд потребительской электроники полного ассортимента и заслуживающее доверия профессиональное имя в области инновационных дисплеев.

«Поскольку экраны занимают центральное место в том, как люди работают, играют и общаются, ожидания, возлагаемые на один дисплей, коренным образом изменились, — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. — Наша новая линейка продуктов опирается на более чем 40-летний опыт работы с дисплеями и проверенную лидирующую позицию в области инноваций Mini LED. Благодаря этим продуктам мы обеспечиваем стабильную, высококачественную производительность для всех без каких-либо компромиссов».

Всестороннее совершенство: монитор TCL 32X3A OLED+

Для пользователей, которые хотят, чтобы их монитор работал в любом сценарии, в центре линейки стоит первый флагманский монитор TCL OLED+, TCL 32X3A. Отмеченный наградами 2026 года iF Design Award и Red Dot Design Award, монитор отражает внимание TCL к сочетанию промышленного дизайна премиум-класса с инновациями в области высокопроизводительных дисплеев.

Он построен с использованием технологии OLED+, что на голову выше традиционного OLED и помогает повысить качество изображения и улучшить чистоту черного в ярких условиях, обеспечивая беспрецедентное качество изображения. Композиция Matrix-Pure Pixel устраняет цветную окантовку для более четкого и чистого текста, в то время как 2% круговая поляризация с низким отражением обеспечивает кристально чистые и реалистичные изображения. Экранный текст становится более четким, а контраст становится более точным в различных условиях освещения, в то время как сверхбыстрое время отклика поддерживает конкурентный геймплей.

Двухрежимная сверхвысокая частота обновления 480 Гц (UHD 240 Гц / FHD 480 Гц) с временем отклика 0,03 мс GtG обеспечивает плавное переключение между высоким разрешением и высокой производительностью обновления. Эта гибкость поддерживает как визуально богатые игры категории AAA, так и быстро развивающиеся киберспортивные сценарии FPS, а также отвечает требованиям премиальной производительности и профессионального использования.

В конструкции 32X3A в равной степени учитывается все. Измеряя всего 6,4 мм в самой тонкой точке, он оснащен четырехсторонним почти безрамным дисплеем, который усиливает погружение. Его эстетика, вдохновленная Stargate, привносит премиальный минимализм на рабочий стол, в то время как функции заботы о зрении поддерживают более длительное и комфортное использование.

В монитор интегрирован аудиочип профессионального уровня DSP наряду с совместным инженерным решением с Bang & Olufsen. Это сотрудничество подчеркивает как дизайн, так и акустическую настройку, обеспечивая точное позиционирование звука для соревновательной игры, а также захватывающее звучание для игр, фильмов и развлечений.

Совершенство в деталях: монитор TCL 27C2A QD-Mini LED

Для тех, кто отказывается выбирать между качеством изображения и конкурентоспособной производительностью, TCL 27C2A обеспечивает и то, и другое.

Его технология QD-Mini LED с 1196 точными зонами затемнения, пиковой яркостью 1200 нит привносит исключительную контрастность и детализацию в каждую сцену, от потрясающих визуальных эффектов AAA-игр до моментов соревновательной игры с высокими ставками.

В сочетании с TMOC (TCL Motion Clarity Technology) каждый элемент производительности движения оптимизирован, от MPRT-Plus Dual-Control Matrix Backlight до ускорения ЖК-дисплея OverDrive-Pro, которое сохраняет четкие и яркие изображения движения, и технологии HFS Shoot Fast Panel для быстрого реагирования с минимальным размытием. UHD 160 Гц и FHD 320 Гц Двухрежимные частоты обновления позволяют пользователям расставлять приоритеты либо в разрешении, либо в скорости, в зависимости от сценария, создавая более адаптируемый и последовательный опыт.

Воин скорости: монитор TCL 27P2A Pro Mini LED

Для игроков, которые любят соревнования, где важна каждая миллисекунда, TCL 27P2A Pro построен вокруг одного приоритета: скорость без компромиссов.

Благодаря частоте обновления QHD 320 Гц каждое движение отображается с исключительной плавностью, что дает игрокам, которые любят соревнования, преимущество, необходимое им в быстро меняющихся сценариях. Технология TMOC дополнительно оптимизирует производительность движения — уменьшает размытие и улучшает визуальную стабильность во время интенсивного игрового процесса, с 1 мс откликом GtG, гарантируя, что то, что происходит на экране, соответствует тому, что происходит в игре. Благодаря подсветке Mini LED качество изображения идет в ногу с каждым движением, что делает 27P2A Pro надежным выбором для игроков, которые в равной степени требуют как скорости, так и четкости.

Эти модели привносят отзывчивость профессионального уровня в более доступный сегмент, поддерживая игроков, стремящихся повысить производительность, не усложняя их настройку.

Сверхширокое погружение: монитор TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED

Для пользователей, управляющих несколькими рабочими процессами или ищущих более захватывающую игровую настройку, масштабирование становится необходимым.

TCL 57R94 сочетает в себе двойное разрешение 4K с точным управлением подсветкой QD-Mini LED, обеспечивая постоянную яркость и контрастность в широком поле зрения. Это гарантирует сохранение деталей как в светлых, так и в темных областях, даже на большом экране.

Для многозадачности и игр в жанре симуляции это приводит к более естественному и бесперебойному просмотру.

Создан для будущего игр и производительности

TCL также продемонстрирует дополнительные модели мониторов и технологии отображения на месте в Париже, отражая более широкую глубину своего портфеля мониторов 2026 года. Благодаря линейке мониторов 2026 года TCL продолжает развивать свою стратегию отображения за пределами пиковых спецификаций, вместо этого сосредотачиваясь на том, как технология работает в реальных условиях. От инноваций OLED+ до передовых игровых дисплеев QD-Mini LED новая линейка предназначена для поддержки всего спектра современного использования, гарантируя, что пользователям больше не нужно выбирать между производительностью, четкостью и комфортом.

TCL также поддерживает постоянное присутствие в мировом киберспорте и сотрудничает с профессиональными командами Gentle Mates и Eyeballers. Это отражает долгосрочную приверженность TCL инновациям в области дисплеев, ориентированных на производительность, и более широкое видение как бренда бытовой электроники премиум-класса, привносящего одинаковую глубину опыта в каждый продукт в каждом доме.

О TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные устройства, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

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