TCL predstavuje v Európe rozšírený rad monitorov vrátane svojho prvého vlajkového monitora OLED+

PARÍŽ, 5. jún 2026 /PRNewswire/ -- TCL, popredná značka spotrebnej elektroniky, predstavila svoj najnovší rad monitorov na úplne prvom podujatí venovanom monitorom v Európe, ktoré sa konalo v máji tohto roku v TCL NXTHOME v Paríži. Podujatie predstavuje rad inovácií určených na podporu lepšieho herného výkonu a produktivity, vrátane prvého vlajkového monitora OLED+ značky TCL a pokročilých modelov QD-Mini LED.
Spoločnosť TCL už desaťročia buduje technológiu skrytú za obrazovkou. Od špičkovej konštrukcie panelov CSOT až po patentované inovácie v oblasti podsvietenia Mini LED, spoločnosť vždy prejavovala odbornosť aj odhodlanie rozvíjať monitory. Vďaka špecializovanej továrni na monitory založenej v roku 2012 a sérii inovatívnych prvenstiev v oblasti displejov, ktoré boli odvtedy uvedené na trh, TCL neustále rozširuje svoje podnikanie v oblasti monitorov spolu so širšími možnosťami zobrazovania. Vďaka integrovaným kapacitám v oblasti výskumu a vývoja, výroby a predaja teraz TCL prináša tieto nahromadené poznatky širšiemu globálnemu publiku.
Spoločnosť TCL dnes dodáva monitory, ktoré kombinujú výrazný dizajn, výnimočnú kvalitu obrazu a ultra plynulé vysoké obnovovacie frekvencie. Ide o odraz jej dlhoročných skúseností v oblasti zobrazovacích technológií. Európsky modelový rad na rok 2026 predstavuje ďalšiu kapitolu, keďže TCL naďalej rozširuje svoju prítomnosť ako značka spotrebnej elektroniky s kompletným sortimentom a dôveryhodné profesionálne meno v oblasti inovácií displejov.
„Keďže obrazovky sa stávajú ústredným prvkom toho, ako ľudia pracujú, hrajú sa a komunikujú, zásadne sa zmenili očakávania kladené na jeden displej," povedal Stefan Streit, marketingový riaditeľ spoločnosti TCL Europe. „Náš nový produktový rad stavia na viac ako 40 rokoch skúseností v oblasti displejov a preukázanej vedúcej pozícii v oblasti inovácií Mini LED. S týmito produktmi prinášame konzistentný, vysoko kvalitný výkon pre každého, bez kompromisov."
Všestranný majster: Monitor TCL 32X3A OLED+
Pre používateľov, ktorí očakávajú, že ich monitor bude fungovať v každej situácii, je stredobodom ponuky prvý vlajkový monitor OLED+ značky TCL, TCL 32X3A. Monitor, ovenčený cenami iF Design Award a Red Dot Design Award za rok 2026, odráža zameranie spoločnosti TCL na kombináciu prémiového priemyselného dizajnu s inováciami v oblasti vysokovýkonných displejov.
Je vyrobený s použitím technológie OLED+, ktorá má náskok pred tradičnou technológiou OLED. Pomáha zlepšiť kvalitu obrazu a zdokonaľuje čistotu čiernej farby v jasných podmienkach, čo prináša bezkonkurenčnú kvalitu obrazu. Usporiadanie pixelov Matrix-Pure Pixel eliminuje farebné okraje pre ostrejší a čistejší text a 2 % kruhovo polarizované pixely s nízkym odrazom vytvárajú krištáľovo čistý a realistický obraz. Text na obrazovke je jasnejší a kontrast je presnejší aj v rôznych svetelných podmienkach, zatiaľ čo ultrarýchla doba odozvy podporuje súťaživé hranie hier.
Dvojrežimová ultravysoká obnovovacia frekvencia 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) s dobou odozvy 0,03 ms GtG umožňuje plynulé prepínanie medzi vysokým rozlíšením a vysokým obnovovacím výkonom. Táto flexibilita podporuje vizuálne bohaté tituly AAA aj rýchle e-športy FPS a zároveň spĺňa požiadavky na prémiovú produktivitu a profesionálne použitie.
Hodnota 32X3A je rovnako zohľadnená už pri návrhu. S hrúbkou iba 6,4 mm v najtenšom bode sa vyznačuje takmer bezrámovým displejom zo všetkých štyroch strán, ktorý umocňuje pocit ponorenia do hry. Jeho estetika inšpirovaná Hviezdnou bránou prináša na pracovnú plochu prémiový minimalizmus, zatiaľ čo funkcie na ochranu zraku spríjemňujú dlhšie a pohodlnejšie používanie.
Pokiaľ ide o zvuk, monitor integruje profesionálny zvukový čip DSP spolu s riešením vyvinutým v spolupráci so značkou Bang & Olufsen. Táto spolupráca kladie dôraz na dizajn aj akustické ladenie, čím poskytuje presné umiestnenie zvuku v hre pre súťažné hranie, ako aj pohlcujúci zvukový výkon pre hranie hier, filmy a zábavu.
Majster detailov: Monitor TCL 27C2A QD-Mini LED
Pre tých, ktorí si nechcú vyberať medzi kvalitou obrazu a konkurencieschopným výkonom, ponúka TCL 27C2A oboje.
Jeho technológia QD-Mini LED so 1196 presnými zónami stmievania a maximálnym jasom 1200 nitov prináša výnimočný kontrast a detaily do každej scény, od úchvatných vizuálov titulov AAA až po napínavé momenty súťaživej hry.
V spojení s technológiou TMOC (TCL Motion Clarity Technology) je optimalizovaný každý prvok pohyblivého výkonu, od podsvietenia MPRT-Plus Dual-Control Matrix až po akceleráciu LCD OverDrive-Pro, ktorá udržiava pohyblivý obraz jasný a živý, a technológiu HFS Shoot Fast Panel s rýchlou odozvou a minimálnym rozmazaním. UHD 160 Hz a FHD 320 Hz Obnovovacie frekvencie v dvoch režimoch umožňujú používateľom uprednostniť rozlíšenie alebo rýchlosť podľa konkrétnych potrieb, čím vzniká prispôsobivejší a konzistentnejší zážitok.
Rýchlostný bojovník: Monitor TCL 27P2A Pro Mini LED
Pre súťaživých hráčov, ktorým záleží na každej milisekunde, je TCL 27P2A Pro založený na jednej priorite: rýchlosť bez kompromisov.
Vďaka obnovovacej frekvencii QHD 320 Hz je každý pohyb vykreslený s výnimočnou plynulosťou, čím súťaživí hráči získavajú výhodu, ktorú potrebujú v rýchlych situáciách. Technológia TMOC ďalej optimalizuje výkon v pohybe – znižuje rozmazanie a zlepšuje vizuálnu stabilitu počas intenzívnej hry s odozvou GtG 1 ms, vďaka čomu to, čo sa deje na obrazovke, odráža všetko, čo sa deje v hre. Vďaka podsvieteniu Mini LED drží kvalita obrazu krok s každým pohybom, preto je 27P2A Pro spoľahlivou voľbou pre hráčov, ktorí požadujú rýchlosť aj jas v rovnakej miere.
Tieto modely prinášajú profesionálnu odozvu v dostupnejšom segmente a podporujú hráčov, ktorí chcú zlepšiť svoj výkon bez prehnaného komplikovania svojho vybavenia.
Ultraširoký záber: Monitor TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED
Pre používateľov, ktorí využívajú viacero pracovných postupov alebo hľadajú pohlcujúcejšiu hernú zostavu, je nevyhnutná možnosť škálovania.
Mondel TCL 57R94 kombinuje duálne rozlíšenie 4K s presným ovládaním podsvietenia QD-Mini LED, čím poskytuje konzistentný jas a kontrast v širokom zornom poli. Vďaka tomu zachováva detaily v jasných aj tmavých zónach, a to aj na väčšej ploche.
Pri multitaskingu a hraní hier v simulačnom štýle sa to premieta do prirodzenejšieho a nerušeného zážitku zo sledovania.
Vytvorené pre budúcnosť hrania a výkon
Spoločnosť TCL predstaví na mieste v Paríži aj ďalšie modely monitorov a zobrazovacie technológie, ktoré odrážajú širšiu škálu jej portfólia monitorov na rok 2026. S ponukou monitorov na rok 2026 spoločnosť TCL naďalej vyvíja svoju stratégiu zobrazovania nad rámec špecifikácií v špičke. Namiesto toho sa zameriava na fungovanie technológie v reálnych prostrediach. Od inovácií OLED+ až po pokročilé herné displeje QD-Mini LED je nový rad navrhnutý tak, aby podporoval celé spektrum moderného používania. Používatelia si tak už nebudú musieť vyberať medzi výkonom, jasom a pohodlím.
Spoločnosť TCL si zároveň udržiava trvalú prítomnosť v globálnych e-športoch a spolupracuje s profesionálnymi tímami Gentle Mates a Eyeballers. Toto odráža dlhodobý záväzok spoločnosti TCL k inováciám v oblasti displejov zameraným na výkon a širšiu víziu v postavení značky prémiovej spotrebnej elektroniky s kompletným sortimentom, ktorá prináša rovnakú hĺbku odborných znalostí do každého produktu v každej domácnosti.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, mobilných zariadení, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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