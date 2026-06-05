TCL stellt erweitertes Monitorportfolio in Europa vor, darunter sein erstes OLED+-Vorzeigemodell

Seit Jahrzehnten entwickelt TCL die Technologie hinter dem Bildschirm. Von der hochmodernen Paneltechnik von CSOT bis zu firmeneigenen Innovationen bei der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung war die Fachkenntnis immer vorhanden, ebenso die klare Ausrichtung auf Monitore. Mit einem eigenen Monitorwerk, das 2012 eingerichtet wurde, sowie einer Reihe weltweit erster Display-Innovationen in den darauffolgenden Jahren hat TCL sein Monitorgeschäft kontinuierlich parallel zu seinen umfassenderen Displaykapazitäten ausgebaut. Mit integrierten Kapazitäten in Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb bringt TCL diese gewachsene Tiefe nun einem breiteren globalen Publikum näher.

Heute bietet TCL Monitore, die markantes Design, außergewöhnliche Bildqualität und besonders flüssige hohe Bildwiederholraten kombinieren – ein Ausdruck der langjährigen Fachkenntnis des Unternehmens im Bereich der Displaytechnologie. Das europäische Portfolio 2026 markiert das nächste Kapitel, während TCL seine Präsenz als Unterhaltungselektronikmarke mit Vollsortiment weiter ausbaut und sich als professionelle, vertrauenswürdige Größe für Display-Innovation etabliert.

„Da Bildschirme immer stärker in den Mittelpunkt dessen rücken, wie Menschen arbeiten, spielen und sich vernetzen, haben sich die Erwartungen an ein einzelnes Display grundlegend verändert", sagte Stefan Streit, Marketingleiter bei TCL Europe. „Unsere neue Produktreihe baut auf mehr als 40 Jahren Fachkenntnis im Displaybereich und einer bewährten Führungsposition bei Mini-LED-Innovationen auf. Mit diesen Produkten bieten wir allen eine konsistente, hochwertige Leistung ohne Kompromisse."

Der Allround-Meister: TCL 32X3A OLED+ Monitor

Für Nutzer, die erwarten, dass ihr Monitor in jedem Szenario überzeugt, steht TCLs erster OLED+-Monitor der Spitzenklasse, der TCL 32X3A, im Mittelpunkt des Portfolios. Ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2026 sowie dem Red Dot Design Award zeigt der Monitor TCLs Fokus darauf, hochwertiges Industriedesign mit leistungsstarker Display-Innovation zu verbinden.

Er ist mit der OLED+ Technologie ausgestattet, die über herkömmliches OLED hinausgeht. Durch sie steigt die Bildqualität, und die Schwarzreinheit in hellen Umgebungen verbessert sich. Das Ergebnis ist eine beispiellose Bildqualität. Die Matrix-Pure-Pixel-Anordnung beseitigt Farbsäume und sorgt für schärferen, saubereren Text, während ein niedriger, zirkular polarisierter Reflexionsgrad von 2 % kristallklare und naturgetreue Bilder liefert. Text auf dem Bildschirm erscheint klarer, Kontraste werden bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen präziser wiedergegeben, und ultraschnelle Reaktionszeiten unterstützen kompetitives Gameplay.

Eine ultrahohe Dual-Mode-Bildwiederholrate von 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) mit einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate. Diese Flexibilität unterstützt sowohl visuell anspruchsvolle AAA-Titel als auch schnelle FPS-E-Sport-Szenarien und erfüllt zugleich die Anforderungen anspruchsvoller Produktivitätsaufgaben sowie professioneller Anwendungen.

Auch beim Design ist der 32X3A durchdacht. Er misst nur 6,4 mm an seiner dünnsten Stelle und verfügt über ein vierseitiges, nahezu randloses Display, das die Immersion verbessert. Seine von Stargate inspirierte Ästhetik bringt einen hochwertigen Minimalismus auf den Schreibtisch, während Funktionen für mehr Augenkomfort eine längere und angenehmere Nutzung unterstützen.

Für die Audiowiedergabe verfügt der Monitor über einen professionellen DSP-Audiochip sowie eine gemeinsam mit Bang & Olufsen entwickelte Lösung. Diese Zusammenarbeit legt den Schwerpunkt sowohl auf Design als auch auf akustische Abstimmung und liefert präzise Klangortung im Spiel für den Wettkampf sowie immersive Audioleistung für Gaming, Filme und Entertainment.

Der Meister der Details: TCL 27C2A QD-Mini LED Monitor

Für diejenigen, die sich nicht zwischen Bildqualität und Leistung im Wettkampf entscheiden wollen, bietet der TCL 27C2A beides.

Die QD-Mini-LED-Technologie mit 1196 präzisen Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 1200 nits bringt außergewöhnliche Kontraste und Details in jede Szene, von der mitreißenden Optik von AAA-Titeln bis hin zu den spannenden Momenten im Wettkampf.

In Verbindung mit TMOC (TCL Motion Clarity Technology) wird jedes Element der Bewegungsleistung optimiert, von der MPRT-Plus-Dual-Control-Matrix-Hintergrundbeleuchtung bis zur OverDrive-Pro-LCD-Beschleunigung, die für klare und lebendige Bewegungsbilder sorgt, sowie der HFS-Shoot-Fast-Panel-Technologie für schnelle Reaktionen bei minimaler Unschärfe. Dual-Mode-Bildwiederholraten mit UHD 160 Hz und FHD 320 Hz erlauben Nutzern, je nach Szenario entweder Auflösung oder Geschwindigkeit zu priorisieren und damit ein flexibleres sowie konsistenteres Erlebnis zu schaffen.

Der Geschwindigkeitskämpfer: TCL 27P2A Pro Mini LED Monitor

Für Wettkampfspieler, bei denen jede Millisekunde zählt, ist der TCL 27P2A Pro auf eine Priorität ausgelegt: Geschwindigkeit ohne Kompromisse.

Mit QHD und einer Bildwiederholrate von 320 Hz wird jede Bewegung außergewöhnlich flüssig wiedergegeben, was Wettkampfspielern den nötigen Vorsprung in rasanten Szenarien verschafft. Die TMOC-Technologie optimiert die Bewegungsleistung weiter – sie reduziert die Unschärfe und verbessert die visuelle Stabilität bei intensivem Gameplay, wobei eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms sicherstellt, dass das Geschehen auf dem Bildschirm mit dem Geschehen im Spiel übereinstimmt. Dank Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung hält die Bildqualität mit jeder Bewegung Schritt. Damit ist der 27P2A Pro eine zuverlässige Wahl für Spieler, die Geschwindigkeit und Klarheit gleichermaßen verlangen.

Diese Modelle bringen Reaktionsfähigkeit auf professionellem Niveau in ein zugänglicheres Segment und unterstützen Spieler, die ihre Leistung verbessern möchten, ohne ihr Setup unnötig zu verkomplizieren.

Ultraweite Immersion: TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED Monitor

Für Nutzer, die mehrere Arbeitsabläufe verwalten oder ein immersiveres Gaming-Setup suchen, ist Größe entscheidend.

Der TCL 57R94 kombiniert Dual-4K-Auflösung mit präziser Steuerung der QD-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und liefert gleichmäßige Helligkeit sowie gleichmäßigen Kontrast über ein breites Sichtfeld hinweg. Dadurch wird sichergestellt, dass Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen erhalten bleiben, selbst auf einem größeren Bildschirm.

Für Multitasking und simulationsorientiertes Gaming bedeutet dies ein natürlicheres, unterbrechungsfreies Seherlebnis.

Entwickelt für die Zukunft von Gaming und Leistung

TCL wird vor Ort in Paris weitere Monitormodelle und Displaytechnologien vorstellen, die das breite Spektrum des Monitorportfolios 2026 zeigen. Mit seinem Monitorportfolio 2026 entwickelt TCL seine Displaystrategie weiter über reine Spitzenspezifikationen hinaus und rückt stattdessen in den Mittelpunkt, wie sich Technologie in realen Einsatzumgebungen bewährt. Von der OLED+-Innovation bis hin zu den fortschrittlichen QD-Mini-LED-Gaming-Displays ist die neue Produktreihe so konzipiert, dass sie das gesamte Spektrum der modernen Nutzung unterstützt und sicherstellt, dass Nutzer nicht länger zwischen Leistung, Klarheit und Komfort wählen müssen.

TCL ist zudem weiterhin im weltweiten E-Sport präsent und arbeitet mit den Profiteams Gentle Mates und Eyeballers zusammen. Dies spiegelt wider, dass TCL langfristig auf leistungsorientierte Display-Innovationen setzt, und unterstreicht seine breitere Vision als Premium-Marke für Unterhaltungselektronik mit Vollsortiment, die dieselbe fundierte Fachkenntnis in jedes Produkt und jedes Zuhause bringt.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, mobile Geräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen und echte Mehrwerte. Als eine der größten Marken für Unterhaltungselektronik weltweit helfen unsere vertikal integrierte Lieferkette und unser hochmodernes Werk für Displaypanels TCL dabei, Innovation für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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