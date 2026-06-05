TCL prezentuje rozszerzoną linię monitorów na rynek europejski, w tym swój pierwszy flagowy monitor OLED+

TCL rozwija technologie stojące za ekranem już od kilkudziesięciu lat. Firma od zawsze dysponowała rozległą wiedzą techniczną i kładła nacisk na rozwój monitorów, co umożliwiło jej skonstruowanie najnowocześniejszych paneli CSOT czy stworzenie autorskich innowacji w zakresie podświetlenia Mini LED. Dzięki własnej fabryce monitorów uruchomionej w 2012 r. oraz serii globalnie pionierskich innowacji w dziedzinie wyświetlaczy wprowadzonych w kolejnych latach TCL systematycznie rozwijała działalność w tym segmencie równolegle z budowaniem szerszej oferty w obszarze technologii wyświetlania. Dysponując zintegrowanym zapleczem badawczo-rozwojowym, produkcyjnym i sprzedażowym, TCL może dziś udostępniać efekty zbudowanego na przestrzeni lat potencjału szerszej grupie odbiorców na świecie.

Obecnie TCL oferuje monitory łączące wyrazisty design, wyjątkową jakość obrazu i ultrapłynne wysokie częstotliwości odświeżania, co stanowi odzwierciedlenie wieloletniego doświadczenia firmy w technologii wyświetlania. Europejska linia produktowa na 2026 r. otwiera kolejny rozdział, w którym TCL umacnia swoją pozycję kompleksowej marki elektroniki użytkowej posiadającej renomę w dziedzinie innowacji związanych z wyświetlaczami.

„Ekrany stały się kluczowym elementem pracy, rozrywki i komunikacji, dlatego też zmianie uległy oczekiwania wobec wyświetlaczy - powiedział Stefan Streit, CMO TCL Europe. - Nasza nowa linia produktów bazuje na ponad 40 latach doświadczenia w technologiach wyświetlania i ugruntowanej pozycji lidera innowacji w dziedzinie Mini LED. Produkty te odznaczają się konsekwentnie wysoką jakością dla wszystkich użytkowników, bez kompromisów".

Mistrz wszechstronności: TCL 32X3A OLED+ Monitor

Dla użytkowników oczekujących, że monitor sprawdzi się w każdym scenariuszu użytkowym, pierwszy flagowy monitor OLED+ marki TCL, TCL 32X3A, zajmuje główne miejsce w nowej linii produktów. Wyróżniony nagrodami 2026 iF Design Award oraz Red Dot Design Award, monitor odzwierciedla podejście TCL polegające na łączeniu wzornictwa przemysłowego klasy premium z wysokowydajnymi innowacjami w zakresie wyświetlania.

Bazuje on na technologii OLED+, stanowiącej krok naprzód względem tradycyjnego OLED, która pomaga podnieść jakość obrazu i poprawia czystość czerni w jasnym otoczeniu, zapewniając niezrównaną jakość obrazu. Układ Matrix-Pure Pixel eliminuje kolorowe obwódki, dzięki czemu tekst jest ostrzejszy i czystszy, a 2-procentowa, kołowo spolaryzowana niska refleksyjność pozwala uzyskać obraz krystalicznie czysty i wiernie odwzorowujący rzeczywistość. Tekst na ekranie jest czytelniejszy, kontrast pozostaje dokładniejszy w różnych warunkach oświetleniowych, a ultrakrótkie czasy reakcji doskonale sprawdzają się w grach rywalizacyjnych.

Dwutrybowe, ultrawysokie częstotliwości odświeżania 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) z czasem reakcji 0,03 ms GtG umożliwiają płynne przełączanie między wysoką rozdzielczością a wysoką częstotliwością odświeżania. Ta elastyczność wspiera zarówno efektowne wizualnie tytuły AAA, jak i dynamiczne scenariusze e-sportowe FPS, spełniając jednocześnie wymagania zaawansowanej produktywności i zastosowań profesjonalnych.

32X3A został dopracowany również pod względem wzornictwa. Przy grubości zaledwie 6,4 mm w najcieńszym miejscu ma on niemal bezramkowy ekran z czterech stron, co wzmacnia efekt immersji. Estetyka inspirowana motywem Stargate wnosi na biurko minimalistyczny charakter w klasie premium, a funkcje ochrony wzroku wspierają dłuższe i bardziej komfortowe użytkowanie.

Jeśli chodzi o dźwięk, w monitorze zastosowano profesjonalny chip audio DSP wraz z rozwiązaniem opracowanym wspólnie z Bang & Olufsen. We wspólnym rozwiązaniu położono nacisk zarówno na wzornictwo, jak i strojenie akustyczne, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie dźwięku w grze podczas rywalizacji, a także immersyjne brzmienie w grach, filmach i rozrywce.

Mistrz detalu: monitor TCL 27C2A QD-Mini LED

Dla tych, którzy nie chcą wybierać między jakością obrazu a konkurencyjną wydajnością, TCL 27C2A zapewnia jedno i drugie.

Opracowana przez TCL technologia QD-Mini LED, obejmująca 1196 precyzyjnych stref wygaszania oraz jasność szczytową 1200 nitów, wnosi wyjątkowy kontrast i szczegółowość do każdej sceny - od rozległych scenerii w grach AAA, po kluczowe momenty w grach rywalizacyjnych.

Technologia TMOC (TCL Motion Clarity) umożliwia dodatkowo optymalizowanie każdego elementu wydajności ruchu: od podświetlenia MPRT-Plus Dual-Control Matrix Backlight, po akcelerację LCD OverDrive-Pro, która zapewnia czystość i ostrość ruchomych obrazów, a także technologię panelu HFS Shoot Fast zapewniającą szybką reakcję przy minimalnym rozmyciu. Dwutrybowe częstotliwości odświeżania UHD 160 Hz i FHD 320 Hz pozwalają użytkownikom ustawić priorytet na rozdzielczość lub szybkość w zależności od scenariusza użytkowego, sprawiając, że urządzenie jest bardziej elastyczne, a jego działanie spójne.

Wojownik szybkości: monitor TCL 27P2A Pro Mini LED

Na potrzeby gier rywalizacyjnych, w których liczy się każda milisekunda, TCL 27P2A Pro został zbudowany wokół jednego priorytetu: szybkości bez kompromisów.

Dzięki częstotliwości odświeżania QHD 320 Hz każdy ruch jest renderowany z wyjątkową płynnością, dając graczom przewagę potrzebną w dynamicznych scenariuszach. Technologia TMOC dodatkowo optymalizuje wydajność ruchu – redukując rozmycie i poprawiając stabilność obrazu podczas intensywnej rozgrywki - a czas reakcji 1 ms GtG zapewnia, że to, co dzieje się na ekranie, odpowiada temu, co dzieje się w grze. Wspierana podświetleniem Mini LED jakość obrazu nadąża za każdym ruchem, czyniąc 27P2A Pro niezawodnym wyborem dla graczy, którzy w równym stopniu potrzebują szybkości i klarowności obrazu.

Modele te wprowadzają profesjonalny poziom responsywności w przystępniejszym segmencie, wspierając graczy, którzy chcą osiągać lepsze wyniki bez nadmiernego komplikowania konfiguracji.

Ultraszeroka immersja: monitor TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED

Dla użytkowników zarządzających wieloma przepływami pracy lub poszukujących bardziej immersyjnej konfiguracji gamingowej skala staje się kluczowa.

Model TCL 57R94 łączy podwójną rozdzielczość 4K z precyzyjną kontrolą podświetlenia QD-Mini LED, zapewniając spójne parametry jasności i kontrastu w szerokim polu widzenia. Dzięki temu szczegóły pozostają zachowane zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach, nawet na większym ekranie.

W przypadku pracy wielozadaniowej i gier symulacyjnych przekłada się to na bardziej naturalny odbiór obrazu oraz jego większą płynność.

Stworzone z myślą o przyszłości gier i wydajności

Podczas wydarzenia w Paryżu TCL zaprezentuje również dodatkowe modele monitorów i technologie wyświetlania, pokazując szerszą ofertę monitorów na 2026 r. Nowa linia monitorów na 2026 r. TCL to rozwinięcie strategii w obszarze wyświetlaczy, poprzez które firma skupia się nie tyle na szczytowych parametrach co na tym, jak technologia działa w rzeczywistych warunkach. Od innowacji OLED+, po zaawansowane gamingowe wyświetlacze QD-Mini LED, nowa oferta została opracowana tak, aby wspierać pełne spektrum współczesnych zastosowań, dzięki czemu użytkownicy nie muszą już wybierać między wydajnością, klarownością i komfortem.

TCL utrzymuje również stałą obecność na międzynarodowej arenie sportu elektronicznego, współpracujując z profesjonalnymi zespołami Gentle Mates oraz Eyeballers. Świadczy to o długofalowym zaangażowaniu TCL w innowacje wyświetlaczy ukierunkowane na wydajność oraz szerszą wizję TCL jako kompleksowej marki elektroniki użytkowej w klasie premium, która wnosi tę samą głębię doświadczenia do każdego produktu w każdym domu.

TCL

Firma TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji w zakresie elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń audio, produktów i urządzeń dla inteligentnych domów. Dzięki połączeniu przemyślanej konstrukcji i innowacyjnej technologii, która inspiruje do świetności, oferowane przez nas produkty są wyposażone w niezastąpione funkcje i zapewniają wyjątkowe wrażenia. Jako jedna z największych marek elektroniki użytkowej na świecie, dzięki pionowo zintegrowanemu łańcuchowi dostaw i najnowocześniejszej fabryce paneli wyświetlaczy TCL dostarcza innowacyjne rozwiązania dla wszystkich. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.tcl.com

TCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym TCL Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

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Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2994987/Ultra_Wide_Immersion_TCL_57R94_Dual_4K_QD_Mini_LED_Monitor_1.jpg