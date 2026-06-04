TCL dévoile une gamme élargie de moniteurs en Europe, dont son premier moniteur OLED+ phare

TCL conçoit depuis des décennies la technologie qui se cache derrière l'écran. De l'ingénierie de pointe des panneaux CSOT aux innovations exclusives en matière de rétroéclairage Mini LED, le savoir-faire a toujours été au premier plan, tout comme la détermination à faire évoluer la technologie des moniteurs. Avec la création en 2012 d'une usine spécialisée dans les moniteurs et une série de premières mondiales dans ce segment de produits au cours des années qui ont suivi, TCL a régulièrement développé ses activités liées aux moniteurs, parallèlement à ses capacités plus larges dans le domaine de l'affichage. Grâce à ses capacités intégrées de R & D, de production et de vente, TCL met désormais ses connaissances approfondies à la disposition de toujours davantage de personnes dans le monde.

TCL propose aujourd'hui des moniteurs qui allient un design remarquable, une qualité d'image exceptionnelle et des fréquences de rafraîchissement élevées et ultrafluides, reflétant sa longue expérience de la technologie d'affichage. La gamme européenne 2026 ouvre ce nouveau chapitre, alors que TCL continue de renforcer sa présence comme une marque d'électronique grand public complète, synonyme de professionnalisme, de fiabilité et d'innovation dans le segment des écrans d'affichage.

« Alors que les écrans jouent un rôle central dans la façon dont les gens travaillent, se divertissent et communiquent, les attentes à l'égard d'un simple écran ont fondamentalement évolué », a déclaré Stefan Streit, directeur commercial chez TCL Europe. « Notre nouvelle gamme de produits s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'affichage et sur une position éprouvée de leader de l'innovation dans la technologie Mini LED. Ces produits rendent des performances constantes et de qualité accessibles à tous, sans compromis. »

Le maître de la polyvalence : le moniteur TCL 32X3A OLED+

Le premier moniteur OLED+ phare de TCL, le modèle TCL 32X3A, est parfait pour les utilisateurs qui attendent de leur moniteur des performances dans tous les scénarios. Récompensé par le prix iF Design 2026 et le prix Red Dot Design, ce moniteur illustre l'importance accordée par TCL à l'association entre un design industriel d'excellence et l'innovation en matière d'affichage à haute performance.

Sa construction repose sur la technologie OLED+ qui, un cran au-dessus de l'OLED traditionnel, améliore la qualité d'image et la pureté des noirs dans des conditions inégalées de luminosité. La structure Matrix-Pure Pixel élimine les franges de distorsion pour afficher un texte plus net et plus clair, tandis que la polarisation circulaire à 2 % réduit les reflets pour donner des images cristallines très réalistes. Le texte à l'écran est plus clair, le contraste est plus précis dans différentes conditions d'éclairage, et les temps de réponse ultracourts sont idéaux pour les jeux compétitifs.

Des fréquences de rafraîchissement ultraélevées (480 Hz) en double mode (ultra-haute définition 240 Hz/haute définition intégrale 480 Hz), affichant un temps de réponse gris à gris (GtG) de 0,03 ms, permettent de basculer en toute fluidité entre la haute définition et des performances de rafraîchissement élevées. Cette souplesse assure la prise en charge à la fois des titres AAA visuellement riches et des scénarios de jeu de tir à la première personne au rythme rapide dans l'e-sport, tout en répondant aux exigences de productivité et d'utilisation professionnelle de haut niveau.

La conception du modèle 32X3A est tout aussi soignée. Mesurant seulement 6,4 mm à son point le plus fin, ce modèle est doté d'un écran aux quatre côtés presque sans bordures qui favorise l'immersion. Son esthétique inspirée de Stargate apporte un minimalisme raffiné à l'ordinateur de bureau, tandis que les fonctions de protection des yeux concilient utilisation prolongée et confort.

Pour le son, le moniteur intègre une puce audio de processeur de signal numérique (DSP) de qualité professionnelle ainsi qu'une solution conçue en partenariat avec Bang & Olufsen. Il résulte de cette collaboration, qui met l'accent sur la conception et les réglages acoustiques, une localisation précise du son pour les jeux compétitifs, doublée de performances audio immersives pour les jeux, les films et le divertissement.

Le maître du détail : le moniteur TCL 27C2A QD-Mini LED

Pour les consommateurs qui refusent de choisir entre qualité d'image et performances compétitives, le modèle TCL 27C2A offre les deux.

Sa technologie QD-Mini LED, présentant 1 196 zones de gradation précises et une luminosité maximale de 1 200 nits, apporte un contraste et des détails exceptionnels à chaque scène, qu'il s'agisse des visuels grandioses des titres AAA ou des moments décisifs des jeux compétitifs.

En lien avec la technologie de clarté du mouvement TMOC (TCL Motion Clarity Technology), chaque élément de la performance de mouvement est optimisé, du rétroéclairage matriciel à double contrôle MPRT-Plus à l'accélération LCD OverDrive-Pro, qui maintient la clarté et l'éclat des images de mouvement, en passant par la technologie HFS Shoot Fast Panel pour obtenir une réponse rapide avec un flou minimal. Ultra-haute définition 160 Hz et haute définition intégrale 320 Hz : ces fréquences de rafraîchissement en double mode permettent aux utilisateurs de donner la priorité à la définition ou à la vitesse, en fonction du scénario, pour créer une expérience plus adaptable et plus cohérente.

Le champion de la vitesse : le moniteur TCL 27P2A Pro Mini LED

Pour les passionnés de jeux compétitifs où chaque milliseconde compte, le modèle TCL 27P2A Pro est construit autour d'une priorité : la vitesse sans compromis.

Grâce à une fréquence de rafraîchissement Quad HD de 320 Hz, chaque mouvement est rendu avec une fluidité exceptionnelle pour donner aux joueurs l'avantage dont ils ont besoin dans les scénarios les plus dynamiques. La technologie TMOC optimise encore les performances de mouvement en réduisant le flou et en améliorant la stabilité visuelle lors des jeux intenses, avec un temps de réponse GtG de 1 ms pour garantir que ce qui se passe à l'écran correspond à ce qui se passe dans le jeu. Grâce au rétroéclairage Mini LED, la qualité de l'image suit chaque mouvement, faisant du modèle 27P2A Pro le choix de la fiabilité pour les joueurs qui exigent à la fois rapidité et clarté.

Ces modèles apportent une réactivité de niveau professionnel dans un segment plus accessible pour aider les joueurs à améliorer leurs performances sans trop compliquer leur installation.

L'immersion XXL : le moniteur TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED

Pour les utilisateurs qui gèrent plusieurs flux de travail ou qui recherchent une configuration de jeu plus immersive, il faut voir les choses en grand.

Le modèle TCL 57R94 combine une définition double 4K avec un contrôle précis du rétroéclairage QD-Mini LED pour produire une luminosité et un contraste constants sur un large champ de vision. Les détails sont ainsi préservés dans les zones claires comme dans les zones sombres, même sur grand écran.

Pour le multitâche et les jeux de simulation, cela se traduit par une expérience visuelle plus naturelle et continue.

Une gamme conçue pour l'avenir des jeux et des performances

TCL présentera également d'autres modèles de moniteurs et technologies d'affichage sur le site de Paris, témoignant de l'étendue de sa gamme de moniteurs 2026. Avec sa gamme de moniteurs 2026, TCL continue de pousser sa stratégie au-delà des spécifications de pointe de l'affichage, en se concentrant plutôt sur les performances technologiques dans les environnements réels. De l'innovation OLED+ aux écrans QD-Mini LED avancés pour les jeux, la nouvelle gamme est pensée pour prendre en charge tout le spectre de l'utilisation moderne, en veillant à ce que les utilisateurs n'aient plus à choisir entre performance, clarté et confort.

La marque TCL, toujours présente dans l'e-sport mondial, est partenaire des équipes professionnelles Gentle Mates et Eyeballers. Cela reflète l'engagement à long terme de TCL au service de l'innovation dans le segment des écrans axés sur les performances, ainsi que son ambition plus large de marque d'excellence dans l'électronique grand public, qui apporte la même profondeur de compétences pour chaque produit et dans chaque foyer.

À propos de TCL

La société TCL Electronics est spécialisée dans la recherche sur l'électronique grand public, ainsi que le développement et la fabrication de produits connexes, notamment des téléviseurs, des appareils mobiles et audio, des produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant design réfléchi et technologie innovante au service de l'excellence, sa gamme de produits propose des fonctionnalités incontournables pour créer une expérience qui a du sens. TCL est l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, qui s'efforce d'innover pour tous grâce à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et à son usine de panneaux d'affichage ultramoderne. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.tcl.com

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994991/TCL_2026_Gaming_Monitor_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994990/The_All_Round_Master_TCL_32X3A_OLED__Monitor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994989/The_Detail_Master_TCL_27C2A_QD_Mini_LED_Monitor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994988/The_Speed_Warrior_TCL_27P2A_Pro_Mini_LED_Monitor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994987/Ultra_Wide_Immersion_TCL_57R94_Dual_4K_QD_Mini_LED_Monitor_1.jpg