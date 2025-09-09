TCL arrive en tête du classement mondial des expéditions de téléviseurs mini LED et signale une forte dynamique à l'occasion de l'IFA2025

Poussé par l'innovation et la demande croissante d'expériences cinématographiques à domicile, TCL impulse la révolution Mini LED au niveau mondial et continue sur sa lancée sur les marchés européens clés avec les dernières technologies .

BERLIN, 9 septembre 2025 /PRNewswire/ -- TCL, société leader de l'électronique grand public, a été classée première marque mondiale[1] en termes de livraisons de mini téléviseurs LED pour le premier semestre 2025, enregistrant une augmentation de 176 %[2] pour ce produit. La société a créé une forte dynamique sur les marchés en dévoilant ses dernières innovations, sa croissance stratégique et ses partenariats au cours de l'IFA 2025.

En Europe, TCL a surpassé le marché des téléviseurs, les expéditions de téléviseurs mini LED ayant augmenté de 91 %[3] et celles les modèles de 75 pouces et plus ayant augmenté de 72 %[4]. La marque est actuellement la deuxième marque de télévision en France et en Pologne et la troisième en Suède, en Espagne, en Grèce et en République tchèque, tout en occupant des positions de premier plan sur de nombreux autres marchés européens.

Cette performance positive est due à des innovations de produits telles que le téléviseur LED QD-Mini de la gamme C et à une évolution des consommateurs vers des téléviseurs à grand écran qui leur permettent de vivre une expérience cinématographique à la maison.

Mini LED : le nivellement par le haut du divertissement à domicile

En Europe, de plus en plus de personnes cherchent à moderniser leur système de divertissement à domicile. Mais tous les téléviseurs mini LED ne sont pas construits de la même manière. La gamme de téléviseurs mini LED de TCL comprend la toute dernière gamme C qui utilise une combinaison de rétroéclairage Mini LED avec la fonctionalité Precise Dimming. Ces fonctions permettent d'ajuster la luminosité dans des centaines et des milliers de zones de l'écran plutôt que de tout éclairer en même temps, ce qui crée des noirs plus profonds, des hautes lumières plus éclatantes et un éclairage équilibré qui maintient la netteté de l'image, même dans des pièces à la lumière changeante.

Les téléviseurs LED de la gamme C QD-Mini de TCL sont conçus pour toutes les occasions de visionnage, comme les soirées cinéma ou les jeux :

Le C6K met la précision de l'image mini LED à la portée d'un plus grand nombre de foyers, sans compromis. Sa combinaison d'éclairage par zone et d'intégration de Google TV en fait une progression naturelle pour les téléspectateurs qui souhaitent un contrôle plus intelligent et une image plus nette dans des conditions quotidiennes.





Pour les spectateurs à la recherche d'une performance supérieure, le C7K offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet aux scènes rapides d'apparaître plus nettes et plus fluides pendant les films ou les jeux. Avec le système Audio by Bang & Olufsen, le son est parfaitement adapté à l'image.





offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet aux scènes rapides d'apparaître plus nettes et plus fluides pendant les films ou les jeux. Avec le système Audio by Bang & Olufsen, le son est parfaitement adapté à l'image. Le C8K offre une technologie d'image avancée, des performances de jeu de haut niveau et un son amélioré par Bang & Olufsen, le tout dans un design ultra-mince.

