TCL przoduje w światowych rankingach dostaw telewizorów Mini LED i pokazuje swoją silną pozycję na targach IFA2025

Napędzana innowacjami i rosnącym popytem na kinowe wrażenia w domu, firma TCL przoduje w globalnej rewolucji Mini LED i dzięki najnowszym technologiom utrzymuje silną pozycję na kluczowych rynkach europejskich.

BERLIN, 9 września 2025 r. /PRNewswire/ -- TCL, wiodąca firma z branży elektroniki użytkowej zajęła pierwsze miejsce na świecie[1] w rankingu dostaw telewizorów Mini LED w pierwszej połowie 2025 roku. Osiągnęła 176-procentowy[2] wzrost dostaw telewizorów Mini LED. Firma odnotowała silny wzrost na rynkach dzięki zaprezentowaniu na targach IFA 2025 swoich najnowszych innowacji, strategii rozwoju i partnerstw.

W Europie TCL osiągnął wyniki wyższe od rynkowych, odnotowując wzrost dostaw telewizorów Mini LED o 91%[3] oraz wzrost dostaw modeli 75-calowych i większych o 72%[4]. Obecnie jest drugą marką telewizorów we Francji i Polsce oraz trzecią marką telewizorów w Szwecji, Hiszpanii, Grecji i Czechach, a także zajmuje czołowe pozycje na wielu innych rynkach europejskich.

Tak dobre wyniki są efektem innowacyjnych produktów, takich jak telewizory QD-Mini LED z serii C, oraz zmiany preferencji konsumentów, którzy poszukują telewizorów z większym ekranem, zapewniających wrażenia kinowe w domu.

Mini LED: wyższy poziom rozrywki domowej

Coraz więcej Europejczyków chce ulepszyć swoje domowe systemy rozrywki. Jednak nie wszystkie telewizory Mini LED są wykonane w ten sam sposób. Oferta telewizorów Mini LED firmy TCL zawiera między innymi modele z najnowszej serii C, które wykorzystują połączenie podświetlenia Mini LED i precyzyjnego przyciemniania (Precise Dimming). Funkcje te pozwalają na regulację jasności w setkach i tysiącach stref na ekranie, bez podświetlania całości jednocześnie, co pozwala uzyskać głębsze czernie, żywsze akcenty i zrównoważone oświetlenie, dzięki czemu obraz pozostaje ostry nawet w pomieszczeniach o zmiennym natężeniu światła.

Telewizory TCL z serii C z technologią QD-Mini LED są stworzone na każdą okazję, np. wieczory filmowe lub granie w gry:

Model C6K zapewnia zaawansowaną precyzję obrazu Mini LED, która jest dostępna dla większej liczby gospodarstw domowych, jednocześnie nie rezygnując z jakości. Połączenie oświetlenia strefowego i integracji z Google TV czyni go naturalnym wyborem dla widzów, którzy oczekują inteligentnego sterowania i czystego obrazu w codziennych warunkach.

zapewnia zaawansowaną precyzję obrazu Mini LED, która jest dostępna dla większej liczby gospodarstw domowych, jednocześnie nie rezygnując z jakości. Połączenie oświetlenia strefowego i integracji z Google TV czyni go naturalnym wyborem dla widzów, którzy oczekują inteligentnego sterowania i czystego obrazu w codziennych warunkach. Widzom poszukującym jeszcze lepszej jakości obrazu, model C7K zapewnia częstotliwość odświeżania 144 Hz, dzięki czemu szybkie sceny wyświetlane w filmach lub grach są bardziej ostre i płynne. Dzięki technologii Audio od Bang & Olufsen dźwięk jest precyzyjnie dostrojony do obrazu.

zapewnia częstotliwość odświeżania 144 Hz, dzięki czemu szybkie sceny wyświetlane w filmach lub grach są bardziej ostre i płynne. Dzięki technologii Audio od Bang & Olufsen dźwięk jest precyzyjnie dostrojony do obrazu. Model C8K oferuje zaawansowaną technologię obrazu, podwyższoną wydajność w grach i ulepszony dźwięk od Bang & Olufsen - a wszystko to w ultracienkiej obudowie.

