TCL возглавляет глобальные рейтинги поставок Mini LED и демонстрирует мощный импульс на IFA2025

Благодаря инновациям и растущему спросу на домашний просмотр уровня кинотеатра компания TCL возглавляет революцию Mini LED во всем мире и продолжает набирать обороты на ключевых европейских рынках с новейшими технологиями .

БЕРЛИН, 9 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- В первой половине 2025 года ведущая компания по производству бытовой электроники TCL заняла первое место[1] в мире по объемам поставок телевизоров Mini LED, увеличив объем поставок телевизоров Mini LED на 176%[2]. Компания TCL создала мощный импульс на рынках, представив свои последние инновации, стратегический рост и партнерские отношения на IFA 2025

В Европе компания TCL превзошла рынок телевизоров: поставки телевизоров Mini LED выросли на 91%[3], а 75-дюймовых и более крупных моделей — на 72%[4]. В настоящее время компания является телевизионным брендом №2 во Франции, Польше и №3 в Швеции, Испании, Греции, Чехии, а также занимает лидирующие позиции на нескольких других европейских рынках.

Эта положительная производительность была обусловлена инновациями в продуктах, такими как телевизор C-Series QD-Mini LED, и сдвигом в сторону потребителей, ищущих телевизоры с большим экраном, которые обеспечивают кинематографический опыт дома.

Mini LED: повышение уровня домашних развлечений

Все больше и больше людей в Европе хотят обновить свои домашние развлечения. Но не все телевизоры Mini LED созданы одинаково. Ассортимент телевизоров TCL Mini LED включает в себя новейшее семейство телевизоров серии C, в котором используется сочетание подсветки Mini LED и серии Precise Dimming. Эти функции регулируют яркость в сотнях и тысячах зон по всему экрану, а не освещают все сразу, создавая более глубокий черный цвет, более яркие блики и сбалансированное освещение, которое сохраняет четкость изображения даже в комнатах с меняющимся освещением.

Телевизоры TCL QD-Mini LED C-Series предназначены для самых разнообразных видов просмотра, например, вечера кино или игр:

C6K обеспечивает передовую точность изображения Mini LED в пределах досягаемости для большего количества домов, без резки углов. Сочетание зонального освещения и интеграции Google TV делает его естественным улучшением для зрителей, которым нужен более интеллектуальный контроль и более чистая картинка в повседневных условиях.





обеспечивает передовую точность изображения Mini LED в пределах досягаемости для большего количества домов, без резки углов. Сочетание зонального освещения и интеграции Google TV делает его естественным улучшением для зрителей, которым нужен более интеллектуальный контроль и более чистая картинка в повседневных условиях. Для зрителей, которые хотят повысить производительность, C7K обеспечивает частоту обновления 144 Гц, помогая быстрым сценам выглядеть более четкими и плавными во время фильмов или игр. С Audio от Bang & Olufsen звук будет точно настроен в соответствии с картинкой.





обеспечивает частоту обновления 144 Гц, помогая быстрым сценам выглядеть более четкими и плавными во время фильмов или игр. С Audio от Bang & Olufsen звук будет точно настроен в соответствии с картинкой. C8K предлагает передовые технологии изображения, повышенную производительность игр и улучшенный звук от Bang & Olufsen — все в ультратонком дизайне.

О компании TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные телефоны, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, чтобы быть лучшими, наши продукты обладают «must-have» характеристиками и дарят неизгладимые впечатления. Являясь одним из крупнейших в мире брендов потребительской электроники, наша вертикально интегрированная цепочка поставок и современная фабрика по производству дисплейных панелей помогают TCL делать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.



