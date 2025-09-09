TCL sa umiestnila na čele globálneho rebríčka dodávok mini LED televízorov a na veľtrhu IFA 2025 preukazuje silný rast
BERLÍN, 9. septembra 2025 /PRNewswire/ -- TCL, popredná spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky, bola za prvú polovicu roka 2025 hodnotená medzi značkami ako svetová jednotka[1] v dodávkach mini LED televízorov, pričom dosiahla 176 %[2] nárast dodávok mini LED televízorov. Spoločnosť TCL predstavila na veľtrhu IFA 2025 svoje najnovšie inovácie, strategický rast a partnerstvá a podporila dynamiku na trhoch.
V Európe spoločnosť TCL prekonala trh s televízormi, pričom dodávky mini LED televízorov vzrástli o 91 %[3] a dodávky modelov s uhlopriečkou 75 palcov a väčších vzrástol o 72 %[4]. V súčasnosti je to značka televízorov číslo 2 vo Francúzsku, Poľsku a značka televízorov číslo 3 vo Švédsku, Španielsku, Grécku a Českej republike, pričom si drží vedúce pozície aj na viacerých ďalších európskych trhoch.
Tento pozitívny výsledok bol poháňaný produktovými inováciami, ako napríklad LED televízorom QD-Mini radu C, a posunom smerom k spotrebiteľom hľadajúcim televízory s väčšou obrazovkou, ktoré im doma poskytnú filmový zážitok.
Mini LED: posúva domácu zábavu na vyššiu úroveň
Čoraz viac ľudí v Európe sa snaží vylepšiť svoje domáce systémy zábavy. Nie všetky mini LED televízory sú však skonštruované rovnakým spôsobom. Portfólio mini LED televízorov od spoločnosti TCL zahŕňa najnovší rad C, ktorý využíva kombináciu podsvietenia mini LED a radu s presným stmievaním (Precise Dimming). Tieto funkcie upravujú jas v stovkách a tisícoch zón na obrazovke, namiesto toho, aby rozsvietili všetko naraz, čím vytvárajú hlbšie odtiene čiernej, živšie svetlé detaily a vyvážené osvetlenie, vďaka čomu sa udržiava obraz ostrý aj v miestnostiach s meniacim sa svetlom.
Televízory QD-Mini LED od spoločnosti TCL radu C sú skonštruované na akúkoľvek príležitosť na pozeranie filmov alebo hranie hier:
- Model C6K prináša pokročilú presnosť obrazu Mini LED pre viac domácností bez kompromisov. Jeho kombinácia zónového osvetlenia a integrácie s Google TV z neho robí prirodzený upgrade pre divákov, ktorí chcú inteligentnejšie ovládanie a čistejší obraz v každodenných podmienkach.
- Pre divákov, ktorí hľadajú vylepšený výkon, ponúka model C7K obnovovaciu frekvenciu 144 Hz, ktorá pomáha rýchlym scénam počas filmov alebo hrania vyzerať ostrejšie a plynulejšie. Vďaka technológii Audio Bang & Olufsen je zvuk jemne vyladený tak, aby sa zhodoval s obrazom.
- Model C8K ponúka pokročilú technológiu obrazu, zvýšený herný výkon a vylepšený zvuk od spoločnosti Bang & Olufsen – to všetko v ultratenkom dizajne.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, mobilných telefónov, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
