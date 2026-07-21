TCL gratuluje španielskemu futbalovému tímu k historickému víťazstvu v šampionáte
News provided byTCL
Jul 21, 2026, 12:53 ET
TCL sa pripája k fanúšikom po celom Španielsku a oslavuje návrat La Roja na vrchol medzinárodného futbalu
PARÍŽ, 21. júl 2026 /PRNewswire/ – TCL, popredná svetová značka spotrebnej elektroniky a prémiový partner Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF), gratuluje španielskemu národnému futbalovému tímu, ktorý tento víkend získal najväčšiu trofej tohto leta.
Šestnásť rokov po prvom triumfe La Roja prinieslo Španielsko opäť rozhodujúci moment v športovej histórii krajiny. Spoločnosť TCL podporuje Kráľovskú španielsku futbalovú federáciu od roku 2023 a zdieľa vášeň pre šport, ktorý dokáže spojiť generácie a vytvoriť nezabudnuteľné chvíle pre fanúšikov po celom svete.
„Gratulujem tímu La Roja k tomuto mimoriadnemu úspechu. Ich cesta odráža talent, odhodlanie a kolektívneho ducha, vďaka ktorým je futbal silným zdrojom inšpirácie," povedal Stefan Streit, marketingový riaditeľ spoločnosti TCL Europe. „Ako prémiový partner Kráľovskej španielskej futbalovej federácie sme hrdí, že môžeme oslavovať spolu s fanúšikmi po celom Španielsku a pomáhať im užívať si zápasy prostredníctvom najnovších technológií."
Víťazstvo aj za hranicami štadióna
V dobe, keď je možné užívať si zábavu na rôznych zariadeniach, zostáva zásadné futbalové finále jednou z mála príležitostí, ktorá môže zhromaždiť rodiny a priateľov okolo jednej obrazovky. Práve pre tieto momenty vytvára TCL svoju zábavnú technológiu.
Séria televízorov TCL SQD-Mini LED TV je navrhnutá tak, aby priniesla živým športovým prenosom väčšiu mierku, detaily a intenzitu, a to kombináciou presnej kontroly svetla, živých farieb a pohlcujúceho sledovania na veľkej obrazovke. V spojení s výkonným domácim audiom umožňujú televízory TCL divákom sledovať priebeh zápasu, vnímať energiu davu a zažívať každý okamih so silnejším dojmom.
Okrem domácej zábavy podporuje širší ekosystém klimatizácií, chladničiek, práčok a produktov pre prepojený životný štýl od značky TCL pohodlie v celej domácnosti, či už sa rodiny pripravujú na zápas, vítajú priateľov alebo spoločne oslavujú po záverečnom hvizde.
Podpora La Roja a sily športu
Spoločnosť TCL je hrdá na svoje rozsiahle športové sponzorstvo a podporu popredných národných futbalových tímov po celej Európe.
Ako prémiový partner Kráľovskej španielskej futbalovej federácie približuje TCL vášeň a odhodlanie tímu La Roja k fanúšikom a zároveň upevňuje svoj záväzok zlepšiť spôsob, akým je možné prežívať významné športové momenty doma.
V Taliansku TCL spolupracuje s Federazione Italiana Giuoco Calcio, čím podporuje divácky zážitok pre fanúšikov Azzurri. V Nemecku pôsobí spoločnosť aj ako oficiálny partner Nemeckého futbalového zväzu a zároveň podporuje poľskú, českú a slovenskú národnú futbalovú reprezentáciu. TCL je okrem toho globálnym partnerom futbalového klubu Arsenal Football Club a rozširuje svoje prepojenie s futbalovými fanúšikmi na medzinárodných trhoch.
Športový záujem spoločnosti TCL presahuje rámec futbalu. Spoločnosť sa nedávno stala celosvetovým olympijským a paralympijským partnerom do roku 2032, aby podporovala zážitky fanúšikov a športovcov počas olympijských a paralympijských hier. To odráža dlhodobý záväzok TCL zlepšovať prostredníctvom technológií športový zážitok a vieru spoločnosti v silu športu spájať kultúry, komunity a generácie.
Objavte produkty TCL navrhnuté na pozdvihnutie zážitku zo sledovania doma: https://www.tcl.com/eu/en
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, mobilných zariadení, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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