TCL gewinnt drei prestigeträchtige EISA Awards 2024-2025 mit dem größten 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher der Welt

PARIS, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- TCL, die zweitgrößte TV-Marke der Welt und die größte Marke für 98-Zoll-Fernseher, gibt heute außergewöhnliche Auszeichnungen bei den EISA Awards bekannt. Die Expert Imaging and Sound Association (EISA), Europas führende Autorität für audiovisuelle Innovationen, hat TCL drei Auszeichnungen verliehen und damit das Engagement von TCL gewürdigt, die Grenzen der Display-Technologie zu erweitern.

Für seine bahnbrechende, firmeneigene Technologie wurde der TCL 115X955 Max TV in der Kategorie XL-Bildschirme ausgezeichnet und erhielt den Titel „EISA STATEMENT TV 2024-2025". TCL wurde außerdem mit dem „EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025" für den TCL QD-Mini LED 4K TV 75C855 ausgezeichnet und damit für seine überragende Leistung in Bezug auf das beste Heimkinoerlebnis gewürdigt. Außerdem wurde der TCL 55C765 TV für seine außergewöhnlichen Gameplay-Verbesserungen als „EISA GAMING TV" ausgezeichnet.

TCL 115X955 Max --- EISA „ STATEMENT TV 2024-202 5 "

Der TCL 115X955 Max, ein riesiger 4K-QD-Mini-LED-Fernseher, setzt den Branchenmaßstab für Mini-LEDs und wurde mit dem EISA „STATEMENT TV 2024-2025" ausgezeichnet. Mit Full Array Mini-LED der 6. Generation mit mehr als 20.000 Zonen, QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 und 144Hz Motion Clarity Pro bietet dieser bahnbrechende Fernseher kraftvolle, präzise Kontraste, scharfe und farbenreiche HDR-Bildqualität in einer nie zuvor gesehenen Bildschirmgröße. Der 115X955 Max ist bereit, in einem geräumigen Wohnzimmer oder einem speziellen Heimkino die Hauptrolle zu spielen und unterstützt die Technologien HDR10+ und Dolby Vision IQ. Das integrierte 6.2.2 Onkyo-Soundsystem sorgt für ein noch besseres Klangerlebnis und bietet passend zur atemberaubenden Optik einen Sound in Kinoqualität.

TCL 55C765 --- EISA „ GAMING TV 2024-202 5 "

Der TCL 55C765 wurde für alle entwickelt, die das ultimative Spielerlebnis suchen. Dieser Fernseher nutzt die neueste Mini-LED-Technologie von TCL und QLED PRO, um eine unvergleichliche Helligkeit und Farbgenauigkeit zu liefern, die dafür sorgt, dass jedes Detail in Ihrem Spiel in atemberaubender Klarheit dargestellt wird.

TCL 75 C8 55 --- „ EISA HOME THEATER MINI LED TV 202 4 -202 5 "

Der 75C855 von TCL kombiniert modernste Display-Technologie mit einem eleganten Design, das ihn zum Herzstück jeder Heimkino-Anlage macht. Die Bild- und Klangexperten der EISA zeichneten den TCL 75C855 als „HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025" aus und festigten damit die Position von TCL als Pionier der Display-Technologie.

Das Herzstück des 75C855 ist die Full Array Mini LED-Technologie von TCL in Kombination mit QLED, die für eine lebendige und präzise Farbwiedergabe sorgt. 4K HDR Premium 3500 und 144Hz Motion Clarity Pro sorgen für kraftvolle, präzise Kontraste und scharfe, farbenfrohe HDR-Bildqualität. Das integrierte 2.2.2 Onkyo Dolby Atmos-Soundsystem rundet das visuelle Erlebnis ab und liefert satten und einhüllenden Klang.

Diese außergewöhnlichen EISA-Gewinner und mehr sind jetzt in ausgewählten Märkten erhältlich. Bleiben Sie dran und erfahren Sie in den kommenden Monaten mehr über die preisgekrönte Innovation von TCL.

