TCL remporte trois prestigieux prix EISA 2024-2025 , avec le plus grand téléviseur LED QD-Mini de 115 pouces au monde

Ces récompenses exceptionnelles renforcent la position de TCL à l'avant-garde de la technologie d'affichage innovante.

PARIS, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs et la première marque de téléviseurs de 98 pouces, annonce aujourd'hui les distinctions exceptionnelles obtenues lors des EISA Awards. Reconnue comme la principale autorité européenne en matière d'innovation audiovisuelle, l'Association des experts en imagerie et en son (Expert Imaging and Sound Association - EISA) a décerné à TCL trois prix prestigieux, en reconnaissance de son engagement à repousser les limites de la technologie d'affichage.

TCL 115X955 MAX TCL C765 TCL C855

Grâce à sa technologie propriétaire révolutionnaire, le téléviseur TCL 115X955 Max s'est distingué dans la catégorie des écrans XL, remportant le titre de « EISA STATEMENT TV 2024-2025 ». TCL a également reçu le prix « EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025 » pour le TCL QD-Mini LED 4K TV 75C855, reconnaissant ses performances supérieures en matière de meilleure expérience Home Cinema. En outre, le téléviseur TCL 55C765 a été reconnu pour ses améliorations exceptionnelles en matière de jeu, en tant que « EISA GAMING TV

TCL 115X955 Max --- EISA « STATEMENT TV 2024-202 5 »

En établissant la référence de l'industrie en matière de mini LED, TCL 115X955 Max, un téléviseur géant QD-Mini LED 4K, a reçu le prix EISA « STATEMENT TV 2024-2025 ». Avec le Full Array Mini LED de 6e génération de plus de 20 000 zones, le QLED PRO, le 4K HDR Premium 5000 et le Motion Clarity Pro de 144 Hz, ce téléviseur révolutionnaire offre des contrastes puissamment précis, une qualité d'image HDR nette et colorée, à une taille d'écran jamais vue auparavant. Prêt à occuper le devant de la scène dans un salon spacieux ou un home cinéma dédié, le 115X955 Max prend en charge les technologies HDR10+ et Dolby Vision IQ. Le système audio Onkyo 6.2.2 intégré rehausse encore l'expérience audio, offrant un son de qualité cinématographique à la hauteur des images époustouflantes.

TCL 55C765 --- EISA « GAMING TV 2024-202 5 »

Le TCL 55C765 est conçu pour ceux qui recherchent l'expérience de jeu ultime. Ce téléviseur exploite la dernière technologie Mini LED et QLED PRO de TCL pour offrir une luminosité et une précision des couleurs inégalées, garantissant que chaque détail de votre jeu s'affiche avec une clarté époustouflante.

TCL 75 C8 55 --- « EISA HOME THEATRE MINI LED TV 202 4 -202 5 »

Le 75C855 de TCL associe une technologie d'affichage de pointe à un design élégant, ce qui en fait la pièce maîtresse de toute installation de cinéma à domicile. Les experts en image et en son de l'EISA ont décerné au TCL 75C855 le titre de « HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025 », consolidant ainsi la position de TCL en tant que pionnier de la technologie d'affichage.

Au cœur du 75C855 se trouve la technologie Full Array Mini LED de TCL, associée à la technologie QLED, qui offre une reproduction vibrante et précise des couleurs. Le 4K HDR Premium 3500 et le Motion Clarity Pro 144Hz pour des contrastes puissants et précis et une qualité d'image HDR nette et colorée. En complément de ses prouesses visuelles, le système audio 2.2.2 Onkyo Dolby Atmos intégré complète l'expérience, en offrant un son riche et enveloppant sur le site .

Ces lauréats exceptionnels de l'EISA et d'autres encore sont désormais disponibles sur certains marchés. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'innovation primée de TCL dans les mois à venir.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486367/TCL_115X955_MAX.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486368/TCL_C765.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486369/TCL_C855.jpg