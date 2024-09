TCL présente le climatiseur FreshIN 3.0 Inverter à l'IFA 2024, ou comment redéfinir la qualité de l'air et l'efficience énergétique

Les solutions de climatisation haut de gamme de TCL témoignent d'un engagement en faveur du développement durable et mettent les climatiseurs les plus innovants à la disposition des consommateurs dans toute l'Europe.

BERLIN, 7 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL, une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, est ravie de présenter le climatiseur FreshIN 3.0 Inverter à l'occasion de l'IFA 2024.

Le secteur de la climatisation est actuellement confronté à trois grands défis : les problèmes de santé respiratoire, la consommation d'énergie et la création d'un environnement sain. La troisième génération de climatiseurs FreshIN Inverter de TCL relève ces défis et redéfinit ce que les consommateurs peuvent attendre de leurs solutions de refroidissement domestique en régulant non seulement la température, mais aussi en améliorant la qualité de l'air, en optimisant l'utilisation de l'énergie et en réduisant le bruit.

La technologie FreshIN donne la priorité à la santé et au bien-être des utilisateurs en améliorant la qualité de l'air

La technologie des climatiseurs de TCL va bien au-delà de la création d'environnements de vie confortables ; elle améliore activement la qualité de l'air intérieur, rendant les maisons de toute l'Europe plus saines et plus détendues.

Doté du concept breveté d'entrée d'air frais relevable, « FreshIN », le climatiseur TCL FreshIN 3.0 vous indique quand l'air frais entre dans votre pièce et le dirige à travers le panneau supérieur. En complément de cette fonction innovante, le système de détection TVOC vous permet de contrôler la qualité de l'air d'un seul coup d'œil. Le système change de couleur en temps réel en fonction du niveau de polluants atmosphériques détectés, ce qui vous permet de voir instantanément si l'air est propre et sûr ou si des mesures doivent être prises pour améliorer la qualité de l'air.

Le FreshIN 3.0 va encore plus loin avec son Quadrupuri Filters, un système de filtration à quatre couches qui filtre efficacement les particules et rafraîchit l'air intérieur avec de l'air propre et frais, vous permettant de profiter d'un air frais même lorsque les conditions d'air extérieur sont mauvaises. Lorsque l'air extérieur n'est pas idéal, l'air intérieur passe à travers les filtres Quadrupuri, comprenant le filtre préliminaire, la couche antibactérienne d'ions argent, le filtre d'efficacité EPA et le filtre à haute densité, garantissant une purification efficace de l'air, ce qui signifie que les personnes souffrant d'allergies peuvent respirer plus facilement et bénéficier d'un confort ultime.

En outre, le FreshIN 3.0 AC est doté d'une fonction autonettoyante qui réduit les allergènes et les bactéries, ce qui facilite l'entretien et rend l'air que vous respirez plus pur. Pour améliorer encore le confort des utilisateurs, le système de réduction du bruit (x4), permet d'obtenir un air frais avec seulement 16 dBs, réduisant les niveaux de bruit standard de l'industrie de 10 dB(A) au même débit d'air, garantissant un sommeil sans perturbation tout en conservant un air intérieur rafraîchissant.

Les flux d'air constants et puissants des climatiseurs traditionnels peuvent souvent entraîner une gêne, voire une irritation, causant des problèmes tels que la sécheresse des yeux et des maux de gorge. Le FreshIN 3.0 de TCL résout ce problème grâce à sa technologie innovante de flux d'air doux, avec plus de 1 000 micro-trous qui dispersent doucement l'air frais pour créer une brise apaisante baptisée Gentle Breeze. Les déplacements d'air violents sont ainsi remplacés par une fraîcheur douce et enveloppante, pour un confort optimal. Le FreshIN 3.0 est également conçu pour lutter contre l'hypoxie et la sécheresse en augmentant intuitivement les niveaux d'oxygène et d'humidité, favorisant ainsi un environnement intérieur plus sain.

Maximiser les économies d'énergie grâce à l'efficacité intelligente

Le climatiseur FreshIN 3.0 Inverter de TCL est conçu avec de superbes caractéristiques d'économie d'énergie afin d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les déchets. L'algorithme Smart Big Data Model Algorithm ajuste intelligemment l'activité du compresseur en fonction des conditions intérieures en temps réel, garantissant ainsi un fonctionnement efficace de la climatisation sans compromis sur le confort. Cette technologie avancée permet au FreshIN 3.0 d'obtenir un classement énergétique A+++, ce qui en fait un choix durable pour les ménages qui cherchent à minimiser leur impact sur l'environnement et leurs coûts d'électricité. En outre, la fonction de surveillance de la consommation d'électricité sur l'application TCL Home App permet aux utilisateurs de suivre leur consommation en temps réel et de prendre des décisions éclairées concernant l'efficacité énergétique de leur maison.

La technologie TCL AC est conçue pour vous faciliter la vie. Grâce à la connectivité de l'application , vous pouvez contrôler la climatisation même lorsque vous n'êtes pas chez vous, ce qui garantit une température ambiante parfaite à votre retour et vous évite de vous inquiéter si vous oubliez de l'éteindre avant de partir.

TCL est à l'avant-garde du confort domestique et de la qualité de l'air, combinant durabilité et technologie de pointe. Soutenue par une fabrication de pointe, la série FreshIN de TCL est conçue pour créer des espaces de vie plus sains, plus intelligents et plus confortables dans le monde entier.

En améliorant la qualité de l'air, en intégrant des commandes intuitives et en réduisant l'impact sur l'environnement, TCL établit de nouvelles normes en matière de climatisation.

Découvrez d'autres produits sur https://www.tcl.com/eu/en

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur incontournable dans l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, la société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

