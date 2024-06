TCL remporte plusieurs prix Red Dot 2024 pour la conception exceptionnelle de ses produits

PARIS, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- TCL, la marque leader de l'électronique grand public, été reconnue pour la conception exceptionnelle de quatre produits de sa gamme de téléviseurs et de barres de son à l'occasion des prix Red Dot de cette année, renforçant ainsi sa position de numéro 2 mondial dans le domaine des téléviseurs, en tant que pionnier de l'innovation et de l'excellence en matière de conception.

Les prix Red Dot, créés il y a plus de 60 ans, sont considérés comme une reconnaissance internationale et la référence en matière de qualité de la conception. Cette année, les prix récompensent spécifiquement les avancées révolutionnaires de TCL dans les domaines de la technologie visuelle et audio.

« Notre engagement à inspirer la grandeur par l'innovation et la qualité nous pousse à repousser sans cesse les limites de la technologie et de la conception. Ces récompenses confirment notre engagement à fournir des produits de haute qualité et abordables qui améliorent la vie de nos consommateurs, ce qui nous a permis de devenir la deuxième marque de téléviseurs au monde », a commenté Stefan Streit, directeur général de TCL Europe.

Shane Lee, directeur général du TCL Design Innovation Center (DIC), a déclaré : « La conception est au cœur de l'innovation de TCL. Nous nous efforçons de créer des produits à la fois esthétiques et hautement fonctionnels, qui deviennent souvent le point d'orgue de la maison. En associant une technologie de pointe à notre philosophie de conception, nous visons à dépasser les attentes des consommateurs et à redéfinir la technologie domestique. Nous sommes fiers que tous nos produits TV et barre de son 2024 aient obtenu ces prix de conception prestigieux ».

Alors que TCL continue d'innover en matière de conception et de technologie, son engagement à améliorer l'expérience visuelle s'étend aux divertissements sportifs, comme en témoignent ses partenariats sportifs étendus - en soutenant les équipes nationales de football et en s'associant à des athlètes emblématiques pour améliorer l'expérience visuelle des amateurs de sport dans le monde entier. Ces partenariats soulignent la volonté de TCL de se rapprocher des passionnés de sport et d'enrichir leurs expériences de divertissement dans les différentes disciplines sportives.

Un engagement continu en faveur de l'excellence

Le fait de remporter des prix Red Dot en 2024 témoigne de l'engagement inébranlable de TCL en faveur de l'excellence en matière de conception et d'innovation. TCL continue de définir les normes de l'industrie en intégrant une technologie avancée à des conceptions centrées sur l'utilisateur.

Les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'image et du son grâce à des technologies innovantes ont considérablement enrichi l'expérience visuelle, la rendant plus personnalisée et plus intuitive. Alors que les ménages du monde entier se préparent à profiter pleinement des prochains événements sportifs de l'été, les partenariats sportifs étendus de TCL soulignent sa volonté d'améliorer l'expérience du divertissement. Choisi par des millions de personnes, l'écosystème d'appareils connectés de TCL permet aux fans de profiter des matchs dans le confort de leur foyer.

Produits primés :

Gamme TV TCL 2024 QD-Mini LED - 115X955 Max : Précision et performance inégalées

Le TCL 115 X955 Max est le summum de la technologie avancée et de la conception haut de gamme. Cette gamme associe le QD-Mini LED à matrice complète, le 4K HDR Premium 5000 et le Motion Clarity Pro 144 Hz pour offrir des contrastes puissants et précis et une qualité d'image HDR vibrante et colorée. Avec Game Master Pro 3.0, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro et un accélérateur de jeu 240Hz, le X955 Max est conçu pour une expérience HDR exceptionnelle dans les films, le streaming, le sport et les jeux. Elle prend en charge les derniers formats HDR, notamment HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ.

Le X955 Max est équipé du système Smart TV le plus avancé : Google TV avec Google Assistant intégré, offrant un accès transparent à une vaste gamme de contenus avec une commande vocale mains libres intégrée. Les haut-parleurs ONKYO et le caisson de basse intégré offrent une qualité sonore Dolby Atmos 6.2.2 immersive, améliorant l'expérience audio, que ce soit via le téléviseur lui-même ou via une barre de son TCL.

Gamme TCL TV C65 et P75 : Excellence visuelle avancée et HDR

La gamme TCL C65 combine QLED PRO, 4K HDR Pro et Motion Clarity pour offrir une qualité d'image HDR colorée et nette. Cette gamme inclut le Game Master 3.0, l'accélérateur de jeu Full HD 120Hz (disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces) et un accélérateur de jeu Full HD 240Hz pour le modèle 98 pouces. Elle prend en charge les derniers formats HDR, notamment HDR10+ et Dolby Vision, ce qui en fait le compagnon idéal pour profiter des films, jeux, sports et divertissements HDR.

La gamme TCL P75 combine 4K HDR, Wide Colour Gamut et Motion Clarity pour offrir une qualité d'image HDR colorée et nette. Cette gamme inclut le Game Master 3.0 et prend en charge les formats HDR les plus récents, y compris HDR10+ et Dolby Vision, ce qui en fait le meilleur compagnon pour profiter des films, des jeux, du sport et des divertissements HDR.

Gamme TCL S5/S4 barre de son de système de cinéma à domicile : Expérience audio immersive

La barre de son de système de cinéma à domicile des gammes S5 et S4 de TCL est conçue pour offrir une expérience audio immersive à tous. Son design élégant s'intègre parfaitement aux différents styles d'intérieur, ajoutant une touche de personnalité et de chaleur à tout espace de vie. Les utilisateurs peuvent opter pour une offre comprenant un caisson de basse supplémentaire afin d'améliorer la qualité du son. S'appuyant sur les caractéristiques visuelles des produits de la génération précédente, elle intègre une bande lumineuse distinctive sur le dessus pour faire écho à l'élément de conception « Cosmic Line » caractéristique de la gamme de barres de son TCL, tout en offrant aux utilisateurs une expérience interactive intelligente.

La reconnaissance de TCL aux 2024 Red Dot Awards reflète l'engagement continu de l'entreprise en faveur de l'excellence et de l'innovation en matière de conception. Elle reste déterminée à améliorer l'expérience des utilisateurs dans l'ensemble de sa gamme de produits, y compris les partenariats dans le domaine du divertissement sportif. En continuant d'innover, TCL vise à apporter joie et qualité dans les foyers du monde entier, en veillant à ce que chaque moment de divertissement soit pleinement apprécié.

*L'apparence et les fonctionnalités des produits varient d'un marché à l'autre. Veuillez contacter le bureau TCL le plus proche pour obtenir des informations sur les produits.

À propos de TCL

TCL est une entreprise d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Concultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

