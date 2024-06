TCL zdobywa liczne nagrody Red Dot Awards 2024 za doskonałe wzornictwo produktów

PARYŻ, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- TCL, czołowa marka elektroniki użytkowej, została wyróżniona za wyjątkowe wzornictwo czterech produktów z linii telewizorów i soundbarów podczas tegorocznej edycji nagród Red Dot Awards - umacniając swoją 2. pozycję na świecie wśród marek telewizorów jako pionier innowacji i doskonałości wzornictwa.

TCL 115X955 MAX TCL C65 & P75 Series TCL S5 & S4 Series Soundbar

Nagroda Red Dot Awards, ustanowiona ponad 60 lat temu, jest uznawana za międzynarodowe potwierdzenie wyróżniającego się i wyznaczającego standardy jakości wzornictwa. Tegoroczne nagrody są w szczególności uhonorowaniem przełomowych rozwiązań TCL w zakresie technologii audiowizualnych.

„Nasze zaangażowanie w inspirowanie do wielkości poprzez innowacyjność i wysoką jakość napędza nas do nieustannego przesuwania granic technologii i wzornictwa. Nagrody te potwierdzają nasze oddanie dla dostarczania wysokiej jakości i przystępnych cenowo produktów, które sprawiają, że życie naszych klientów staje się lepsze. Dzięki temu jesteśmy w gronie dwóch najlepszych marek telewizorów na świecie" – skomentował Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu w TCL Europe.

Shane Lee, dyrektor Centrum Innowacji Wzornictwa TCL (Design Innovation Center; DIC), powiedział: „Design znajduje się w sercu innowacji TCL. Dążymy do tworzenia produktów, które są zarówno estetyczne, jaki i funkcjonalne, ponieważ to one często stają się centralnym punktem naszych domów. Poprzez połączenie zaawansowanych technologii z naszą filozofią designu, wyznaczamy sobie cel przekroczenia oczekiwań klientów i zdefiniowania na nowo technologii domowych. Jesteśmy dumni, że wszystkie nasze tegoroczne telewizory i soundbary otrzymały tę prestiżową nagrodę w dziedzinie wzornictwa".

Podczas gdy TCL nieustannie wprowadza innowacje w zakresie wzornictwa i technologii, zaangażowanie tej marki w poprawę doświadczeń płynących z oglądania telewizji rozprzestrzenia się na obszar rozrywki sportowej, co widoczne jest w szeroko zakrojonych partnerstwach sportowych, obejmujących wsparcie dla kadr narodowych i współpracę ze znanymi sportowcami ukierunkowaną na zapewnienie kibicom sportowym jeszcze bardziej doskonałych doświadczeń. Partnerstwa te podkreślają oddanie firmy TCL dla łączenia miłośników sportu i wzbogacania ich wrażeń płynących z rozrywki związanej z szeroką gamą dyscyplin sportowych.

Nieustanne zaangażowanie w doskonałość

Zdobycie nagród Red Dot Awards 2024 pokazuje niestrudzone zaangażowanie marki TCL w doskonałość w zakresie wzornictwa i innowacji. TCL kontynuuje wyznaczenie standardów branżowych poprzez integrację zaawansowanych technologii z designem przyjaznym dla użytkowników.

Działania na rzecz poprawy jakości obrazu i dźwięku poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii znacznie wzbogaciły doświadczenia widzów, które stały się bardziej spersonalizowane i intuicyjne. Podczas gdy w domach na całym świecie trwają przygotowania do zanurzenia się w emocjach nadchodzących wydarzeń sportowych tego lata, szeroko zakrojone partnerstwa sportowe TCL podkreślają zaangażowanie marki w poprawę doświadczeń płynących z rozrywki. Wybierany z dumą przez miliony konsumentów ekosystem połączonych urządzeń TCL zapewnia kibicom radość z oglądania rozgrywek w domowym zaciszu.

Nagrodzone produkty:

Telewizor z serii TCL 2024 QD-Mini LED – 115X955 Max: niezrównana precyzja i parametry

Telewizor TCL 115 X955 Max jest szczytem zaawansowanych technologii i wzornictwa najwyższej klasy. Seria ta łączy w sobie technologie Full Array QD-Mini LED, 4K HDR Premium 5000 i 144 Hz Motion Clarity Pro dla mocnego, precyzyjnego kontrastu oraz ostrego i barwnego obrazu w jakości HDR. Dzięki funkcji Game Master Pro 3.0, zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) 144 Hz oraz funkcjom FreeSync Premium Pro i 240 Hz Game Accelerator, telewizor X955 Max jest stworzony do zapewnienia wrażeń w jakości HDR podczas oglądania filmów, serwisów streamingowych, wydarzeń sportowych i grania. Obsługuje najnowsze formaty HDR, w tym HDR10+, Dolby Vision i Dolby Vision IQ.

X955 Max wyposażony jest w najbardziej zaawansowany system Smart TV: Google TV z wbudowanym Asystentem Google, zapewniającym bezproblemowy dostęp do szerokiej gamy treści za pomocą poleceń głosowych. Głośniki ONKYO i zintegrowany subwoofer zapewniają jakość dźwięku w standardzie 6.2.2 Dolby Atmos, poprawiając wrażenia audio zarówno dzięki samemu telewizorowi, jak i za pośrednictwem soundbara TCL.

Telewizory z serii C65 i P75: zaawansowane efekty wizualne i doskonałość HDR

Seria TCL C65 łączy w sobie technologie QLED Pro, 4K HDR Pro i Motion Clarity dla ostrego i barwnego obrazu w jakości HDR. Seria ta wyposażona jest w funkcje Game Master 3.0, 120 Hz Full HD Game Accelerator (dostępną dla ekranów o przekątnej 55, 65, 75 i 85 cali) i funkcję 240 Hz Full HD Game Accelarator dla modelu o przekątnej ekranu 98 cali. Obsługuje najnowsze formaty HDR, w tym HDR10+ i Dolby Vision, co sprawia, że jest doskonałym towarzyszem do oglądania filmów oraz cieszenia się z gier, wydarzeń sportowych i rozrywki w jakości HDR.

Seria TCL P75 łączy w sobie technologie 4K HDR, Wide Colour Gamut (szeroką paletę barw) i Motion Clarity dla ostrego i barwnego obrazu w jakości HDR. Seria ta wyposażona jest w funkcję Game Master 3.0 i obsługuje najnowsze formaty HDR, w tym HDR10+ i Dolby Vision, co sprawia, że jest doskonałym towarzyszem do oglądania filmów oraz cieszenia się z gier, wydarzeń sportowych i rozrywki w jakości HDR.

Soundbar do kina domowego serii TCL S5/S4: wciągające wrażenia dźwiękowe

Soundbary z serii S5 i S4 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń dźwiękowych dla każdego. Jego eleganckie wzornictwo dopasowuje się do wnętrz w różnych stylach, dodając nutkę indywidualizmu i ciepła do przestrzeni mieszkalnej. Użytkownicy mogą wybrać pakiet z dodatkowym subwooferem, aby podkręcić jakość dźwięku jeszcze bardziej. Opierając się na cechach wyglądu produktów wcześniejszej generacji, wykorzystano charakterystyczny świetlny pasek na górze głośnika, współgrający z unikatowym elementem designu soundbarów TCL o nazwie „Cosmic Line" przy równoczesnym zapewnieniu użytkownikom inteligentnych i interaktywnych wrażeń.

Wyróżnienie TCL nagrodami Red Dot Awards 2024 odzwierciedla nieustanne zaangażowanie firmy w doskonałość wzornictwa i innowacji. Marka pozostaje wierna swojej misji poprawy doświadczeń użytkowników w ramach całej oferty produktowej, w tym w ramach partnerstw w zakresie rozrywki sportowej. Innowacje produktów TCL ukierunkowane są na dostarczenie radości i jakości w domach na całym świecie i zapewnienie możliwości pełnego czerpania z każdego momentu rozrywki.

*Wygląd i funkcjonalność produktu różnią się w zależności od rynków docelowych. Proszę kontaktować się najbliższym oddziałem TCL, aby uzyskać informacje o produkcie.

TCL

Firma TCL to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki użytkowej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. firma prowadzi obecnie działalność na rynkach ponad 160 krajów na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Odwiedź stronę internetową firmy na https://www.tcl.com.