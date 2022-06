Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's był gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci

AUSTIN, Teksas, 15 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniach 2 i 3 czerwca 2022 r. Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's był gospodarzem szóstego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2022. W tegorocznej edycji sympozjum zarejestrowało się ponad 1250 osób, co stanowi rekordową liczbę uczestników, przy czym ponad 150 osób wzięło udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej. W sympozjum uczestniczyły osoby z całego świata, w tym z Singapuru, Tajlandii, Tunezji, Niemiec, Korei i Grecji.

W tym gronie znaleźli się klinicyści specjalizujący się w elektrofizjologii serca, członkowie towarzystw elektrofizjologicznych i specjaliści kardiologii ogólnej, których zainteresowania obejmują leczenie zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci – czyli schorzeń, w których rytm serca jest nieregularny lub nieprawidłowy. Głównym narzędziem szkoleniowym była analiza przypadków relacjonowana na żywo z nowego, nowoczesnego Ośrodka Elektrofizjologii przy St. David's Medical Centre, opatrzona komentarzem ekspertów.

Podczas transmisji na żywo przedstawiono nowe pionierskie technologie opracowane przez lekarzy z TCAI, w tym nieodwracalną elektroporację, która pomaga pacjentom cierpiącym na zaburzenia rytmu serca poprzez zastosowanie kontrolowanych pól elektrycznych w celu wytworzenia niewielkich blizn na sercu w celu zablokowania nieregularnych impulsów elektrycznych, tym samym obniżając potencjalne ryzyko uszkodzenia żył, tętnic lub komórek nerwowych pacjenta.

„Od najnowocześniejszych technologii zaprezentowanych podczas sympozjum po rekordową liczbę zarejestrowanych uczestników - to była dotychczas najbardziej doniosła konferencja EPLive - powiedział dr Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., specjalista elektrofizjologii serca, dyrektor medyczny TCAI i dyrektor wydarzenia EPLive. - EPLive odgrywa czołową rolę w poszerzaniu wyboru metod leczenia w zakresie elektrofizjologii i mamy nadzieję, że wywrze to pozytywny wpływ na życie pacjentów na całym świecie".

Sympozjum EPLive obejmowało cztery sesje, składające się z analiz przypadków na żywo wraz z projekcją nagrań z TCAI oraz z czołowych ośrodków na świecie, takich jak: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Kolumbia), Cardiovascular Center Brussels, Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital (Wielka Brytania), Mass General Hospital, Methodist Hospital (Houston, Teksas), Montefiore Hospital (Nowy Jork), Monzino Cardiac Center (Włochy), Mt. Sinai Hospital (Nowy Jork), Pacific Heart (Kalifornia), University of Arkansas Medical Center, UCLA, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University Hospital of Brussels, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University, Westside Regional Medical Center (Floryda) oraz Yeditepe University (Turcja).

Oprócz wystąpienia doktora Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzili lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr Shane Bailey, dr Mohamed Bassiouny, dr David Burkhardt, dr David Burkland, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Brian Greet, dr Eric M. Hoenicke, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky, dr Javier Sanchez, dr Kamala Tamirisa, dr Senthil Thambidorai, dr David Tschopp i dr Jason Zagrodzky.

Podczas konferencji lekarze uzyskali maks. 14 godzin w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie EP-Live.com.

