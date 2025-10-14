Tech4Nature rozšiřuje svůj dosah na Světovém kongresu IUCN o ochraně přírody

ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty, 14. října 2025 /PRNewswire/ -- Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) a společnost Huawei rozšířily dosah svého společného globálního partnerství Tech4Nature řadou akcí na Světovém kongresu IUCN o ochraně přírody v Abú Zabí.

Na letošním kongresu se partneři Tech4Nature zúčastnili řady fór zaměřených na zdůraznění síly technologie v oblasti ochrany přírody. Mezi klíčové projekty Tech4Nature představené na této akci patřily: 

IUCN, Tech4Nature Award Winners, and Huawei at the IUCN World Conservation Congress
  • Tech4Nature China, který využívá audio monitorovací zařízení a analytiku umělé inteligence k vytvoření databáze hlasových otisků gibonů hainanských, jichž na světě zbývá pouhých 42. Výsledné poznatky založené na datech mohou pomoci při snahách o obnovenou populaci tím, že identifikují rodinné skupiny, osamělé jedince a klíčové oblasti pro obnovu jejich přirozeného prostředí.
  • Tech4Nature Brazil, který využívá levné senzory ke studiu dopadu klimatických změn na mangrovové ekosystémy na brazilském ostrově Marajó a faktorů ovlivňujících populace mangrovových krabů.

V souladu se Zeleným seznamem IUCN a Huawei TECH4ALL si Tech4Nature klade za cíl rozšířit výsledky ochrany přírody pomocí digitálních technologií. Od svého spuštění v roce 2020 realizovala tato iniciativa 11 vlajkových projektů v 8 zemích ve spolupráci s řadou partnerů a místních společenství.

Kromě Číny a Brazílie se projekty Tech4Nature fáze II v současné době realizují v Mexiku, kde chrání jaguáry ve státní rezervaci Dzilam de Bravo; v Turecku, kde monitorují zastřešující druhy jako indikátory celkového zdraví ekosystému, se zaměřením na divoké kozy a daňky; v Keni, kde chrání korálové útesy a zabraňují nelegálnímu rybolovu; a ve španělské provincii Barcelona, kde studují dopad volnočasových aktivit na orly jestřábí.

Světový kongres o ochraně přírody také hostil první ročník cen Tech4Nature, kde byli vyhlášeni vítězové ve třech kategoriích:

  • Řešení pro vzdálené snímkování zvítězila v kategorii Technologické inovace za řešení „Radikální obnova: demokratizace klimatických technologií pro obnovu ekosystémů".
  • Afričané a divoká zvěř zvítězili v kategorii Správci technologií pro přírodu za řešení „Posílení komunitních aktivit pro odolné pastviny".
  • Výzkumná nadace M.S. Swaminathana (MSSRF) zvítězila v kategorii Ochrana druhů za řešení „Ochrana ohrožených karet zelenavých podél pobřeží Urísy v Indii".

„Tato oceněné řešení ukazují, jak mohou inovativní technologie, když se dostanou do rukou ochránců přírody a místních společenství, přinést skutečné změny pro přírodu a lidi," řekla Grethel Aguilarová, generální ředitelka IUCN. „Ocenění Tech4Nature poukazují na kreativitu a odhodlání těch, kteří pracují v první linii ochrany přírody. Jejich inovace nás přibližují spravedlivému světu, který si cení a chrání přírodu."

Řešení pro každou kategorii cen Tech4Nature hodnotila porota složená z odborníků na technologie a ochranu přírody z celého světa.

„Digitální inovace hrají důležitou roli při podpoře řešení, která jsou příznivá pro přírodu, udržitelná a inkluzivní a která mohou monitorovat, chránit a obnovovat populace volně žijících živočichů a jejich ekosystémy," řekl Max Cuvellier Giacomelli, vedoucí oddělení mobilní zařízení pro rozvoj u GSMA (Globální asociace pro mobilní komunikace) a jeden z porotců kategorie „Technologické inovace". „Je neuvěřitelně povzbuzující vidět tolik iniciativ v praxi a mít možnost některé z nich zviditelnit prostřednictvím ocenění Tech4Nature."

Světový kongres IUCN o ochraně přírody se koná jednou za čtyři roky a sdružuje odborníky na ochranu přírody z celého světa. Letošními tématy bylo rozšíření opatření na ochranu přírody, snížení rizik klimatických změn, zajištění rovnosti, přechod k ekonomikám a společnostem šetrným k přírodě a převratné inovace a vedení v oblasti ochrany přírody.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2794402/T4N_award_winners_800500.jpg

