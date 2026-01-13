TetraScience kondigt samenwerking aan met Thermo Fisher Scientific om wetenschappelijke gegevens en AI-toepassingen in laboratoria te versnellen

De bedrijven zullen samenwerken om farmaceutische organisaties te helpen de efficiëntie te verbeteren en betere resultaten voor patiënten te bereiken.

BOSTON, 13 januari 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience, het bedrijf voor wetenschappelijke gegevens en AI, kondigde vandaag een samenwerking aan met Thermo Fisher Scientific Inc., de wereldleider in het bedienen van wetenschap, met als doel het gebruik van AI te versnellen in biofarma R&D en productie door wetenschappelijke gegevens in AI-native vorm te transformeren en intelligente workflows op schaal te ontwikkelen.

Naarmate de complexiteit en kosten van het op de markt brengen van nieuwe therapieën blijven stijgen, wenden biofarmaceutische bedrijven zich tot wetenschappelijke AI om verbeteringen in productiviteit en de marktintroductietijd te ondersteunen. AI creëert echter alleen betekenisvolle waarde wanneer het is opgebouwd op AI-native wetenschappelijke gegevens - iets dat bijna onmogelijk te bereiken is in het huidige gefragmenteerde ecosysteem van laboratoria, waar instrumenten en softwaresystemen van verschillende leveranciers onverenigbare formaten, semantiek en werkstroomafhankelijkheden genereren.

TetraScience's vendor-agnostische Scientific Data Foundry en Scientific Use Case Factory transformeren experimentele resultaten van uiteenlopende instrumenten in gestandaardiseerde, inzetbare, op AI gestoelde wetenschappelijke workflows.

Door deze samenwerking zal TetraScience de instrumentatie- en informaticaoplossingen van Thermo Fisher integreren om de waarde van wetenschappelijke gegevens op schaal verder te ontsluiten. Naast de AI-mogelijkheden van Thermo Fisher zal Tetra AI, de informatielaag die gegevens en werkstromen verbindt om wetenschappelijke besluitvorming en domeinoverschrijdende inzichten te begeleiden, bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardige gebruiksscenario's om de reproduceerbaarheid, doorvoer en schaalbaarheid van therapieën in R&D en productie te verbeteren.

"Wetenschappelijke AI kan niet worden bereikt op basis van gefragmenteerde systemen en op maat gemaakte werkstromen. Het operationaliseren van AI vereist grootschalige, geharmoniseerde wetenschappelijke gegevens die zijn verrijkt met context die specifiek is voor gerichte gebruiksscenario's. Dat is hoe je wezenlijk betere wetenschappelijke resultaten levert, en dat is precies wat TetraScience mogelijk maakt", aldus Patrick Grady, CEO van TetraScience. "Onze samenwerking met Thermo Fisher Scientific zal biofarmaceutische organisaties helpen sneller te bewegen en geïsoleerde processen te vervangen door een AI-nationaal wetenschappelijk besturingssysteem dat zich in capaciteit met elk gebruik verbindt, mogelijk gemaakt door het vermogen van Tetra AI om te leren van elk experiment en elke workflow".

"Bij Thermo Fisher Scientific zet onze missie om onze klanten in staat te stellen de wereld gezonder, schoner en veiliger te maken ons ertoe aan om voortdurend opnieuw na te denken over hoe we het belangrijkste werk van onze klanten ondersteunen", aldus Sean Baumann, Vice President, Digital and AI, Life Sciences, Diagnostics and Applied, Thermo Fisher Scientific. "Het gebruik van AI is een natuurlijke evolutie van die aanpak, en onze samenwerking met TetraScience versterkt de manier waarop we klanten helpen gegevensbeheer op schaal in het laboratorium te automatiseren. Samen zullen we klanten helpen om wetenschappelijke doorbraken in de biofarmaceutische industrie te versnellen."

De samenwerking weerspiegelt een gedeelde toewijding om wetenschappelijke AI te bevorderen door middel van interoperabele en op de industrie afgestemde oplossingen. De bedrijven zullen zich richten op hoogwaardige wetenschappelijke workflows bij geselecteerde wereldwijde biofarmaceutische organisaties, waarvan verscheidene al gecombineerde oplossingen van TetraScience en Thermo Fisher Scientific gebruiken, waardoor een basis wordt gelegd voor bredere adoptie en impact in de gehele wetenschappelijke industrie. De samenwerking omvat ook gezamenlijke inspanningen om klanten geïntegreerde oplossingen te bieden op het gebied van biofarmaceutische R&D en productie.

TetraScience CEO Grady benadrukte dat "de aankondiging van vandaag een cruciaal moment is voor de hele life sciences-industrie, omdat het de kracht van samenwerkingen in het versnellen van wetenschappelijke AI laat zien".

Over TetraScience

TetraScience is het Scientific Data and AI Company, dat het besturingssysteem voor wetenschappelijke intelligentie bouwt. De Scientific Data Foundry zet de grondstoffen van de wetenschap om in AI-native data, terwijl de Scientific Use Case Factory AI-enabled workflows industrialiseert in R&D en productie. Tetra AI verbindt de Foundry en Factory en biedt agentic-mogelijkheden die wetenschappers begeleiden door middel van complexe workflows, oppervlakte-cross-domain inzichten en wetenschappelijke resultaten versnellen. Vertrouwd door 's werelds toonaangevende biofarmabedrijven en wereldwijde partners, waaronder NVIDIA, Databricks, Snowflake en Microsoft, herformuleert TetraScience de wetenschappelijke industrieën van de wereld voor het AI-tijdperk. Ga voor meer informatie naar tetrascience.com.

