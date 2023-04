,,The Foundation for the Development of the Education System" (die Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems) nimmt Anmeldungen für die EuroSkills Gdańsk 2023 entgegen

WARSCHAU, Polen, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Die EuroSkills Gdańsk 2023 ist die achte Ausgabe des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs EuroSkills – der größten Veranstaltung zum Thema Berufsbildung und Kompetenzen in Europa.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung, die von WorldSkills Europe gemeinsam mit 32 Mitgliedsländern organisiert wird, treffen sich Hunderte von jungen Fachkräften unter 25 Jahren, um die Chance zu nutzen, die Besten in Europa in ihrem gewählten Beruf zu werden.

EuroSkills Gdańsk 2023 findet vom 5. bis 9. September 2023 in der AmberExpo Gdańsk und der Polsat Plus Arena Gdańsk statt.

Die Veranstaltung wird 600 qualifizierte junge Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern willkommen heißen, um an Wettbewerben in 43 verschiedenen Fertigkeiten und Berufen teilzunehmen. Es werden rund 100.000 Besucher aus ganz Polen und dem Ausland erwartet.

Die Besucher der Veranstaltung, zu der der Eintritt frei ist, können die Wettbewerber in Aktion sehen und haben die Möglichkeit, bei den zahlreichen ,,Try-a-Skill"-Demonstrationen berufsbezogene Fertigkeiten auszuprobieren. Zehntausende von jungen Menschen im Schulalter, die diese Veranstaltung besuchen, werden ermutigt, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Die EuroSkills Gdańsk 2023 wird in Partnerschaft mit der polnischen Foundation For The Development Of The Education System (FRSE), WorldSkills Poland, WorldSkills Europe, der Stadt Danzig und der AmberExpo Gdańsk organisiert.

Melden Sie sich für den Besuch der kostenlosen Veranstaltung an: euroskills2023.org/register-now.

Weitere Informationen finden Sie auf euroskills2023.org.



