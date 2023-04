Foundation for the Development of the Education System ha abierto la inscripción para EuroSkills Gdańsk 2023

VARSOVIA, Polonia, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- EuroSkills Gdańsk 2023 es la octava edición de la competición bienal EuroSkills, el mayor acontecimiento de excelencia en materia de educación y formación profesional de Europa.

EuroSkills, que se celebra cada dos años y está organizado por WorldSkills Europe junto con 32 países miembros, reúne a cientos de jóvenes profesionales menores de 25 años para competir por la oportunidad de convertirse en el mejor de Europa en la habilidad elegida.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

EuroSkills Gdańsk 2023 tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre de 2023 en AmberExpo Gdańsk y Polsat Plus Arena Gdańsk.

El evento acogerá a 600 jóvenes profesionales cualificados menores de 25 años de 32 países para participar en competiciones de 43 habilidades y oficios diferentes. Se espera la asistencia de unos 100.000 visitantes de toda Polonia y del extranjero.

Los visitantes de la Competición, cuya entrada es gratuita, podrán ver a los competidores en acción y tendrán la oportunidad de probar habilidades prácticas relacionadas con el trabajo en las numerosas demostraciones "Try-a-Skill". Se animará a las decenas de miles de jóvenes en edad escolar que acudan para convertir sus pasiones en una profesión.

EuroSkills Gdańsk 2023 está organizado en colaboración con Foundation For The Development Of The Education System (FRSE) de Polonia, WorldSkills Poland, WorldSkills Europe, la Ciudad de Gdańsk y AmberExpo Gdańsk.

Inscríbase para visitar el evento de entrada gratuita: euroskills2023.org/register-now .

Para más información, visite euroskills2023.org.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053545/Konkurencja_Mechanika.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053546/SkillsPoland.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053544/ES_Logo.jpg

SOURCE Foundation for the Development of the Education System