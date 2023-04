Фонд развития системы образования открыл регистрацию на EuroSkills Gdańsk 2023

Фонд развития системы образования открыл регистрацию на конкурс EuroSkills Gdańsk 2023

ВАРШАВА, Польша, 13 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- EuroSkills Gdańsk 2023 является восьмым по счету конкурсом в рамках проводимого раз в два года чемпионата EuroSkills — крупнейшего в Европе мероприятия в области профессионального образования и профмастерства.

На чемпионате EuroSkills, проводимом каждые два года организацией WorldSkills Europe совместно с 32 странами-участницами, собираются сотни молодых специалистов в возрасте до 25 лет, чтобы побороться за шанс стать лучшими в Европе в своей выбранной профессии.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

Конкурс EuroSkills Gdańsk 2023 будет проходить с 5 по 9 сентября 2023 года на территории конгрессно-выставочного центра AmberExpo Gdańsk и на стадионе Polsat Plus Arena Gdańsk.

В этом мероприятии примут участие 600 квалифицированных молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран, которые будут участвовать в конкурсах по 43 различным ремеслам и профессиям. Ожидается, что на нем побывают около 100 000 посетителей из Польши и из-за рубежа.

Посетители данного чемпионата с бесплатным входом смогут понаблюдать за участниками в действии, а также получат возможность проверить на практике свои силы в разных профессиях во время многочисленных демонстраций «Try-a-Skill». Это мероприятие будет способствовать тому, чтобы десятки тысяч молодых людей школьного возраста, которые его посетят, превращали свои увлечения в профессию.

Конкурс EuroSkills Gdańsk 2023 проводится в партнерстве с польским Фондом развития системы образования (FRSE), организациями WorldSkills Poland и WorldSkills Europe, городом Гданьск и конгрессно-выставочным центром AmberExpo Gdańsk.

Зарегистрироваться для бесплатного посещения мероприятия можно по адресу: euroskills2023.org/register-now.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу euroskills2023.org.



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2053545/Konkurencja_Mechanika.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2053546/SkillsPoland.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2053544/ES_Logo.jpg

SOURCE Foundation for the Development of the Education System