Фонд развития системы образования открыл регистрацию на EuroSkills Gdańsk 2023

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Foundation for the Development of the Education System

Apr 13, 2023, 16:37 ET

Фонд развития системы образования открыл регистрацию на конкурс EuroSkills Gdańsk 2023 

ВАРШАВА, Польша, 13 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- EuroSkills Gdańsk 2023 является восьмым по счету конкурсом в рамках проводимого раз в два года чемпионата EuroSkills — крупнейшего в Европе мероприятия в области профессионального образования и профмастерства.

На чемпионате EuroSkills, проводимом каждые два года организацией WorldSkills Europe совместно с 32 странами-участницами, собираются сотни молодых специалистов в возрасте до 25 лет, чтобы побороться за шанс стать лучшими в Европе в своей выбранной профессии.

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Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles
Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles
Furniture competition
Furniture competition

Конкурс EuroSkills Gdańsk 2023 будет проходить с 5 по 9 сентября 2023 года на территории конгрессно-выставочного центра AmberExpo Gdańsk и на стадионе Polsat Plus Arena Gdańsk.

В этом мероприятии примут участие 600 квалифицированных молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран, которые будут участвовать в конкурсах по 43 различным ремеслам и профессиям. Ожидается, что на нем побывают около 100 000 посетителей из Польши и из-за рубежа.

Посетители данного чемпионата с бесплатным входом смогут понаблюдать за участниками в действии, а также получат возможность проверить на практике свои силы в разных профессиях во время многочисленных демонстраций «Try-a-Skill». Это мероприятие будет способствовать тому, чтобы десятки тысяч молодых людей школьного возраста, которые его посетят, превращали свои увлечения в профессию.

Конкурс EuroSkills Gdańsk 2023 проводится в партнерстве с польским Фондом развития системы образования (FRSE), организациями WorldSkills Poland и WorldSkills Europe, городом Гданьск и конгрессно-выставочным центром AmberExpo Gdańsk. 

Зарегистрироваться для бесплатного посещения мероприятия можно по адресу: euroskills2023.org/register-now.
Более подробная информация представлена на сайте по адресу euroskills2023.org.


Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2053545/Konkurencja_Mechanika.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2053546/SkillsPoland.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2053544/ES_Logo.jpg

SOURCE Foundation for the Development of the Education System

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