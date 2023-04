Nadácia pre rozvoj vzdelávacieho systému otvorila registráciu na EuroSkills Gdańsk 2023

VARŠAVA, Poľsko, 13. apríla 2023 /PRNewswire/ -- EuroSkills Gdańsk 2023 je ôsmy ročník súťaže EuroSkills, ktorá sa koná každé dva roky a je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania a zručností v Európe.

Súťaž EuroSkills, ktorá sa koná každé dva roky a organizuje ju WorldSkills Europe spolu s 32 členskými krajinami, združuje stovky mladých odborníkov vo veku do 25 rokov, ktorí súťažia o možnosť stať sa najlepšími v Európe vo vybranej zručnosti.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

EuroSkills Gdańsk 2023 sa bude konať od 5. do 9. septembra 2023 v priestoroch výstavného a kongresového centra AmberExpo Gdańsk a arény Polsat Plus Arena Gdańsk.

Podujatie privíta 600 mladých kvalifikovaných odborníkov vo veku do 25 rokov z 32 krajín, ktorí budú súťažiť v 43 rôznych zručnostiach a remeslách. Očakáva sa účasť približne 100 000 návštevníkov z celého Poľska a zahraničia.

Návštevníci súťaže s voľným vstupom budú môcť sledovať súťažiacich pri ich činnosti a budú mať možnosť vyskúšať si praktické zručnosti súvisiace s prácou na mnohých ukážkach „Try-a-Skill" (Vyskúšaj si zručnosť). Desaťtisíce mladých ľudí v školskom veku, ktorí ju navštívia, budú nabádaní k tomu, aby svoju vášeň premenili na povolanie.

EuroSkills Gdańsk 2023 organizujú spoločne poľská Nadácia pre rozvoj vzdelávacieho systému (FRSE), WorldSkills Poland, WorldSkills Europe, mesto Gdańsk a AmberExpo Gdańsk.

Zaregistrujte sa a navštívte podujatie bezplatne: euroskills2023.org/register-now .

Viac informácií nájdete na stránkach euroskills2023.org.



