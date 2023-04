Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému zahájila registraci na EuroSkills Gdaňsk 2023

VARŠAVA, Polsko , 30. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Pod názvem EuroSkills Gdaňsk 2023 letos proběhne již osmý ročník bienále EuroSkills, největší evropské akce pro odborné vzdělávání a dovednosti.

V soutěži EuroSkills, kterou každé dva roky pořádá WorldSkills Europe společně s 32 členskými zeměmi, bojují stovky mladých odborníků do 25 let o možnost stát se mistry Evropy ve vybrané dovednosti.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

EuroSkills Gdańsk 2023 se bude konat od 5. do 9. září 2023 v prostorách AmberExpo Gdaňsk a Polsat Plus Arena Gdaňsk.

Ve 43 různých řemeslech a dovednostech zde bude soutěžit 600 kvalifikovaných mladých profesionálů do 25 let pocházejících ze 32 zemí. Z Polska i ze zahraničí se očekává přibližně 100.000 návštěvníků.

Vstup na soutěž je volný a diváci zde budou moci nejen sledovat soutěžící přímo v akci, ale také vyzkoušet si nejrůznější praktické pracovní dovednosti v rámci ukázek „Try-a-Skill". Desítky tisíc mladých lidí ve školním věku při návštěvě načerpají motivaci učinit si ze svých zájmů profesi.

EuroSkills Gdaňsk 2023 pořádají ve spolupráci polská Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému (FRSE) , WorldSkills Poland , WorldSkills Europe , město Gdaňsk a AmberExpo Gdaňsk .

Pro bezplatnou účast na akci se zaregistrujte zde: euroskills2023.org/register-now .

Další informace naleznete na stránkách euroskills2023.org .



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053545/Konkurencja_Mechanika.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053546/SkillsPoland.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053544/ES_Logo.jpg

SOURCE Foundation for the Development of the Education System