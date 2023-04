Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła rejestrację na EuroSkills Gdańsk 2023

WARSZAWA, Polska, 14 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywających się co dwa lata EuroSkills - największych w Europie zawodów promujących doskonałość w edukacji zawodowej i umiejętnościach branżowych.

WorldSkills Europe organizowane są wspólnie z 32 państwami członkowskimi co dwa lata, przyciągając setki fachowców w wieku do 25 lat, którzy rywalizują o tytuł najlepszych w Europie w różnych konkurencjach.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

EuroSkills Gdańsk 2023 odbędzie się w dniach 5-9 września 2023 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo Gdańsk oraz na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.

W zawodach weźmie udział 600 uzdolnionych fachowców branżowych w wieku poniżej 25 lat. Reprezentanci łącznie 32 państw będą rywalizować w 43 różnych konkurencjach. Wydarzenie, na które wstęp jest bezpłatny, ma przyciągnąć ok. 100 tys. widzów z całej Polski i zagranicy.

Poza śledzeniem rywalizacji będą oni mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce podczas licznych pokazów rozmaitych zawodów. Zmaganiom przyglądać się będzie kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym. Wydarzenie ma ich zachęcać do tego, by ze swojej pasji uczynili zawód.

EuroSkills Gdańsk 2023 organizowane są we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacjihttps://www.frse.org.pl/about-the-foundation (Foundation For The Development Of The Education System - FRSE) , WorldSkills Poland , WorldSkills Europe , Miastem Gdańskiem oraz AmberExpo Gdańsk .

Rejestracja widzów (udział w wydarzeniu jest bezpłatny): euroskills2023.org/register-now

Więcej informacji na stronie euroskills2023.org .

SOURCE Foundation for the Development of the Education System