La Fondation pour le développement du système éducatif a ouvert les inscriptions à l'EuroSkills Gdańsk 2023

VARSOVIE, Pologne, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'EuroSkills Gdańsk 2023 est la huitième édition du concours biennal EuroSkills – la plus grande manifestation d'excellence en matière de formation professionnelle et de compétences en Europe.

Organisé tous les deux ans par WorldSkills Europe en collaboration avec 32 pays membres, l'EuroSkills réunit des centaines de jeunes professionnels de moins de 25 ans qui se disputent la chance de devenir le Meilleur Européen dans leur domaine de compétence de prédilection.

Competition: Mechanics of agricultural and construction vehicles Furniture competition

L'EuroSkills Gdańsk 2023 aura lieu du 5 au 9 septembre 2023 à l'AmberExpo de Gdańsk et au Polsat Plus Arena de Gdańsk.

L'événement accueillera 600 jeunes professionnels qualifiés âgés de moins de 25 ans de 32 pays pour participer à des concours dans 43 catégories de compétences et de métiers différents. Environ 100 000 visiteurs venus de toute la Pologne et de l'étranger sont attendus.

Les visiteurs pourront participer gratuitement à l'événement pour voir les concurrents en action et auront la possibilité d'expérimenter des compétences pratiques liées à une profession lors des nombreuses démonstrations « Try-a-Skill » (teste une compétence). Les dizaines de milliers de jeunes élèves visiteurs seront encouragés à transformer leurs passions en profession.

L'EuroSkills Gdańsk 2023 est organisé en partenariat entre la Fondation polonaise pour le développement du système éducatif (FRSE) , WorldSkills Poland , WorldSkills Europe , la ville de Gdańsk et l'AmberExpo de Gdańsk .

Inscrivez-vous pour participer gratuitement à l'événement : euroskills2023.org/register-now .

Pour plus d'informations, rendez-vous sur euroskills2023.org .

