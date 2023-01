THE WORLD'S 50 BEST HOTELS, EL NUEVO PROGRAMA DE PREMIOS DE 50 BEST QUE CELEBRA A LA INDUSTRIA HOTELERA, DEBUTARÁ EN 2023

50 Best, la organización tras The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars, anuncia su primer lanzamiento global desde 2009

LONDRES, 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- 50 Best lanzará la lista inaugural The World's 50 Best Hotels en septiembre 2023, destacando experiencias hoteleras excepcionales en todo el mundo que darán forma a las aspiraciones de millones de consumidores, viajeros y hoteleros.



El lanzamiento de The World's 50 Best Hotels marcará la primera incursión oficial de la marca pionera en el sector de los viajes, y es otro paso en el camino de 50 Best hacia convertirse en el punto de referencia global para las mejores experiencias hoteleras a nivel mundial.

Tim Brooke-Webb, director general de 50 Best, expresó: "Durante los últimos 20 años nos hemos convertido en el líder del mercado al ofrecer las listas más confiables del mundo de restaurantes y bares seleccionados por expertos. Para nosotros, parece un ajuste natural completar el círculo, uniendo restaurantes, bares y hoteles. Queremos crear una plataforma unificadora para los mejores hoteles del mundo y las personas increíbles responsables de ellos, pero también para los consumidores, ayudándolos a elegir los mejores lugares para quedarse".

Mark Sansom, director de contenido de The World's 50 Best Hotels, agregó: "Creemos que existe una enorme brecha en el mercado para una clasificación de hoteles verdaderamente igualitaria. A diferencia de otros premios, no hay costo para ingresar, preseleccionar o asistir".

La primera lista de The World's 50 Best Hotels se dará a conocer en un evento en vivo en septiembre de 2023. La clasificación reflejará las mejores experiencias de viaje recopiladas de 580 votantes anónimos, una mezcla de hoteleros, periodistas y viajeros experimentados, encabezada por un grupo de Academy Chairs en nueve regiones de todo el mundo. A los votantes simplemente se les pregunta sobre sus siete mejores experiencias durante el período de votación de dos años. Cualquier hotel del mundo es elegible para recibir votos y no necesita ajustarse a ningún criterio.

Los Academy Chairs son los siguientes:

Cecilia Núñez, América Latina y el Caribe

Danielle Demetriou , Japón, Corea del Sur

Isabella Sullivan , Oriente Medio , África

Jeninne Lee-St John , Sudeste Asiático

Kee Foong , China , Hong Kong , Taiwán, Macau

Lauren Ho , Europa

Michael Harden , Oceanía

Yolanda Edwards , Estados Unidos, Canadá

Zinara Rathnayake, Asia meridional

Para obtener más información sobre The World's 50 Best Hotels, visite: theworlds50best.com/hotels

Centro de medios: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1973352/World_50Best_Hotels_Logo.jpg

SOURCE 50 Best