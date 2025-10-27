Thunes impulsa las transferencias monetarias globales con pagos instantáneos en stablecoins

-Thunes impulsa la próxima generación de transferencias monetarias globales con pagos instantáneos en stablecoins en más de 130 países

Al integrar las vías de las monedas fiduciarias y las stablecoins en una sola API, Thunes establece un nuevo estándar global para la transferencia de dinero en tiempo real y sin fronteras, impulsando un futuro donde los fondos se mueven al instante, en cualquier momento y lugar.

LAS VEGAS, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la autopista inteligente para mover dinero por todo el mundo, anunció hoy un nuevo y audaz capítulo en los pagos globales con el lanzamiento de su solución Pay-to-Stablecoin-Wallets, parte de su API global única que permite pagos instantáneos en más de 130 países, tanto en moneda fiduciaria como en monedas estables.

Este hito posiciona a Thunes a la vanguardia de la convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, creando un puente fluido entre bancos, fintechs y el ecosistema de las monedas digitales en rápida expansión.

Con compatibilidad con USDC y USDT, la última innovación de Thunes ofrece pagos globales en tiempo real, 24/7, a millones de billeteras de monedas estables en todo el mundo. El resultado es un movimiento de dinero más rápido, transparente y rentable, que permite a bancos, instituciones financieras, operadores de transferencias de dinero (MTO), fintechs, proveedores de servicios de pago (PSP), autónomos y plataformas de la economía colaborativa enviar y recibir pagos al instante, en cualquier lugar.

Chloé Mayenobe, presidenta y responsable de operaciones de Thunes, dijo "Thunes está construyendo el puente entre el dinero fiduciario y el dinero digital, conectando las redes bancarias tradicionales con el futuro de las finanzas. Con este lanzamiento, impulsamos un ecosistema financiero más abierto e inclusivo e incorporamos las monedas estables a la corriente principal global. Este es un paso decisivo en nuestra misión de conectar a los próximos mil millones de usuarios con la economía global."

Los primeros usuarios ya están viendo beneficios inmediatos. Gracias a la API única de Thunes, los miembros de su Red Global Directa ahora pueden acceder a más mercados y monederos digitales sin ninguna integración adicional, lo que acelera el tiempo de comercialización y simplifica las operaciones.

Al integrar las capacidades de las monedas estables directamente en su red de confianza, Thunes establece un nuevo estándar global para la interoperabilidad de pagos, donde el dinero se mueve instantáneamente, por cualquier vía, sin fricción.

Elie Bertha, director de producto de Thunes comentó: "Desde el principio, Thunes ha simplificado los pagos globales para empresas y personas de todo el mundo. Ahora, con Pay-to-Stablecoin-Wallets, ofrecemos a nuestros miembros la posibilidad de elegir la plataforma adecuada para cada transacción, ya sea fiat o stablecoin, a través de una API unificada. Ya sea un banco que envía pagos a un trabajador temporal, una fintech que gestiona liquidez en activos digitales o un autónomo que recibe fondos al instante durante el fin de semana, Thunes está redefiniendo la forma en que el mundo mueve el dinero".

Respaldada por Fortress Compliance, la infraestructura avanzada de seguridad y cumplimiento normativo de Thunes, la solución garantiza trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo completos, lo que demuestra que la innovación y la confianza pueden escalar juntas.

Paralelamente, Thunes continúa expandiendo sus capacidades de gestión de liquidez de stablecoins, introducidas por primera vez en 2024. Integrada en su Sistema de Tesorería SmartX, esta funcionalidad permite liquidez instantánea, 24/7, en activos fiduciarios y digitales, mejorando la eficiencia del capital y la previsibilidad para las empresas globales.

Con más de 500 millones de monederos de stablecoins activos, la demanda de soluciones transfronterizas confiables e interoperables se está acelerando. Thunes se encuentra en una posición privilegiada para liderar esta transformación, conectando los mundos fiduciario y digital, conectando empresas y particulares, e impulsando el futuro financiero de los próximos mil millones de usuarios.

