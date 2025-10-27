Thunes ermöglicht die nächste Generation des globalen Geldtransfers mit sofortigen Auszahlungen in Stablecoins in mehr als 130 Ländern

Durch die Integration von Fiat- und Stablecoin-Rails in einer API setzt Thunes einen neuen globalen Standard für den grenzenlosen Geldtransfer in Echtzeit und ermöglicht eine Zukunft, in der Gelder sofort, jederzeit und überall transferiert werden können.

LAS VEGAS, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, hat heute mit der Einführung seiner Pay-to-Stablecoin-Wallets-Lösung ein neues Kapitel im globalen Zahlungsverkehr aufgeschlagen. Diese Lösung ist Teil einer einzigen globalen API, die sofortige Auszahlungen in mehr als 130 Ländern sowohl in Fiat- als auch in Stablecoins ermöglicht.

Dieser Meilenstein bringt Thunes an die Spitze der Konvergenz zwischen traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten und schafft eine nahtlose Brücke zwischen Banken, Fintechs und dem schnell wachsenden Ökosystem der digitalen Währungen.

Mit der Unterstützung von USDC und USDT ermöglicht die neueste Innovation von Thunes weltweite Auszahlungen in Echtzeit rund um die Uhr an Millionen von Stablecoin-Wallets weltweit. Das Ergebnis ist ein schnellerer, transparenterer und kosteneffizienterer Geldtransfer, der Banken, Finanzinstituten, Geldtransferunternehmen, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleistern, Freiberuflern und Gig-Economy-Plattformen die Möglichkeit gibt, Zahlungen sofort und überall zu senden und zu empfangen.

Chloé Mayenobe, Präsidentin und COO von Thunes, sagte: „Thunes baut eine Brücke zwischen Fiat- und Digitalgeld und verbindet traditionelle Bankennetzwerke mit der Zukunft des Finanzwesens. Mit dieser Einführung fördern wir ein offeneres und integrativeres Finanzökosystem und bringen Stablecoins in den globalen Mainstream. Dies ist ein entscheidender Schritt in unserer Mission, die nächsten Milliarden Nutzer mit der globalen Wirtschaft zu verbinden."

Frühe Anwender sehen bereits unmittelbare Vorteile. Mit der einzigen API von Thunes können Mitglieder seines Direct Global Network nun ohne zusätzliche Integration mehr Märkte und digitale Geldbörsen erreichen, was die Markteinführungszeit verkürzt und den Betrieb vereinfacht.

Durch die direkte Einbettung von Stablecoin-Funktionen in sein vertrauenswürdiges Netzwerk setzt Thunes einen neuen globalen Standard für die Interoperabilität von Zahlungen, bei dem Geld sofort und ohne Reibungsverluste über alle Kanäle hinweg bewegt werden kann.

Elie Bertha, Chief Product Officer bei Thunes, kommentierte: „Von Anfang an hat Thunes globale Zahlungen für Unternehmen und Menschen überall vereinfacht. Mit Pay-to-Stablecoin-Wallets geben wir unseren Mitgliedern nun die Möglichkeit, über eine einheitliche API für jede Transaktion, Fiat oder Stablecoin, den richtigen Kanal zu wählen. Ob es sich um eine Bank handelt, die Zahlungen an einen Gelegenheitsarbeiter sendet, ein Fintech-Unternehmen, das die Liquidität digitaler Vermögenswerte verwaltet, oder einen Freiberufler, der am Wochenende sofort Geld erhält – Thunes definiert neu, wie die Welt Geld bewegt."

Unterstützt durch Fortress Compliance, die fortschrittliche Infrastruktur von Thunes für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheit, gewährleistet die Lösung vollständige Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Compliance und beweist, dass Innovation und Vertrauen gemeinsam skaliert werden können.

Parallel dazu baut Thunes seine 2024 eingeführten Funktionen zum Liquiditätsmanagement für Stablecoins weiter aus. Diese in das SmartX Treasury System integrierte Funktion ermöglicht eine sofortige, rund um die Uhr verfügbare Liquidität für Fiat- und digitale Vermögenswerte und verbessert so die Kapitaleffizienz und Vorhersagbarkeit für globale Unternehmen.

Mit einer Zahl von mehr als 500 Millionen aktiven Stablecoin-Wallets steigt die Nachfrage nach vertrauenswürdigen, interoperablen grenzüberschreitenden Lösungen rapide an. Thunes ist einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen, indem es eine Brücke zwischen der Welt der Fiat-Währungen und der digitalen Welt schlägt, Unternehmen und Privatpersonen miteinander verbindet und die finanzielle Zukunft für die nächsten Milliarden Nutzer vorantreibt.

