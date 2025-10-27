Thunes soutient la nouvelle génération de mouvements monétaires mondiaux avec des paiements instantanés en stablecoins dans plus de 130 pays

En intégrant les rails de paiement en monnaie fiduciaire et stablecoin au sein d'une seule API, Thunes établit une nouvelle norme mondiale pour les mouvements d'argent en temps réel et sans frontières, en favorisant un avenir où les fonds circulent instantanément, à tout moment et en tout lieu.

LAS VEGAS, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente pour déplacer de l'argent dans le monde entier, annonce aujourd'hui un nouveau chapitre audacieux dans les paiements mondiaux avec le lancement de sa solution Pay-to-Stablecoin-Wallets, qui fait partie de son API mondiale unique permettant des paiements instantanés dans plus de 130 pays en monnaie fiduciaire et en stablecoins.

Cette étape importante positionne Thunes à l'avant-garde de la convergence entre la finance traditionnelle et les actifs numériques, en créant un pont transparent entre les banques, les fintechs et l'écosystème des monnaies numériques en pleine expansion.

Avec la prise en charge de l'USDC et de l'USDT, la dernière innovation de Thunes offre des paiements en temps réel, 24/7, à des millions de portefeuilles de stablecoins dans le monde entier. Il en résulte des mouvements d'argent plus rapides, plus transparents et plus rentables, permettant aux banques, aux institutions financières, aux MTO, aux fintechs, aux PSP, aux freelances et aux plateformes de la gig économie d'envoyer et de recevoir des paiements instantanément, n'importe où.

Chloé Mayenobe, présidente et COO de Thunes, déclare : « Thunes jette un pont entre la monnaie fiduciaire et la monnaie numérique, en reliant les réseaux bancaires traditionnels à l'avenir de la finance. Avec ce lancement, nous favorisons un écosystème financier plus ouvert et plus inclusif et nous démocratisons les stablecoins au niveau mondial. Il s'agit d'une étape décisive dans notre mission qui consiste à connecter le prochain milliard d'utilisateurs à l'économie mondiale ».

Les premiers utilisateurs constatent déjà des avantages immédiats. Grâce à l'API exclusive de Thunes, les membres de son réseau mondial direct peuvent désormais accéder à davantage de marchés et de portefeuilles numériques sans intégration supplémentaire, ce qui accélère la mise sur le marché et simplifie les opérations.

En intégrant les capacités de stablecoin directement dans son réseau de confiance, Thunes établit une nouvelle norme mondiale pour l'interopérabilité des paiements, une norme dans laquelle l'argent circule instantanément, à travers n'importe quel rail, sans aucune friction.

Elie Bertha, responsable des produits chez Thunes, commente : « Depuis le début, Thunes a simplifié les paiements internationaux pour les entreprises et les personnes partout dans le monde. Désormais, avec Pay-to-Stablecoin-Wallets, nous donnons à nos membres la possibilité de choisir le bon rail pour chaque transaction, en monnaie fiduciaire ou en stablecoin, par le biais d'une API unifiée. Qu'il s'agisse d'une banque envoyant des paiements à un travailleur indépendant, d'une fintech gérant des liquidités dans des actifs numériques ou d'un travailleur indépendant recevant des fonds instantanément pendant le weekend, Thunes redéfinit la façon dont les gens déplacent de l'argent ».

Soutenue par Fortress Compliance, l'infrastructure de sécurité et de conformité réglementaire avancée de Thunes, la solution garantit une traçabilité, une transparence et une conformité totales, prouvant ainsi que l'innovation et la confiance peuvent aller de pair.

Parallèlement, Thunes continue d'étendre ses capacités de gestion des liquidités en stablecoins, introduites pour la première fois en 2024. Intégrée à son système de trésorerie SmartX, cette fonctionnalité permet d'obtenir des liquidités instantanées, 24/7, à travers des actifs fiduciaires et numériques, améliorant ainsi l'efficacité et la prévisibilité du capital pour les entreprises mondiales.

Le nombre de portefeuilles actifs de stablecoins dépassant 500 millions, la demande de solutions transfrontalières fiables et interopérables s'accélère. Thunes est particulièrement bien placé pour mener cette transformation, en jetant un pont entre les mondes fiduciaire et numérique, en connectant les entreprises et les particuliers, et en alimentant l'avenir financier du prochain milliard d'utilisateurs.

Pour voir une démonstration de la nouvelle vidéo, cliquez ici.